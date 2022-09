Fikk bange anelser etter storkjøp på 17.000 kroner

Filmskaperen Anders Petterøe klødde seg i hodet etter at en ukjent person betalte dyrt for kortfilmen hans, men så tok saken en ny vri.

STORT BELØP: FIlmskaper Anders Petterøe trodde først at en uheldig kjøper hadde betalt blodpris for kortfilmen hans. Foto: Skjermdump av kjøpshistorikk.

En kortfilm fra 2018 har skapt mye hodebry for filmskaperen Anders Petterøe (39) de siste ukene.

Tidlig i september oppdaget Petterøe at en ukjent kjøper hadde betalt nesten 17.000 kroner for å leie kortfilmen «Livet med døden» på strømmetjenesten Vimeo i 24 timer.

For at kjøperen skulle få pengene tilbake, tok Petterøe kontakt med TV 2 for å få hjelp til å nå ut til flere.

Ingen storkjøpere meldte seg, men plutselig tok saken en ny vending.

Dobbeltsjekket én ting

Etter å ha sjekket Vimeo, var prisen for å leie kortfilmen satt opp fra 1,6 dollar til 1.650 dollar, tilsvarende nesten 17.000 kroner.

– Jeg mistenker at det er en eller annen stakkar som har misforstått og trodd at han kanskje betalte 1,6 dollar for å leie filmen, men da har de nok bommet litt og får seg en uhyggelig overraskelse, sa Petterøe til TV 2 den gang.

Strømmeselskapet Vimeo var tydelige på at det kun er eieren av kontoen som kan endre prisen.

– Jeg kom aldri helt over at det plutselig var mulig å leie filmen for en så høy pris. Selv om jeg noen ganger kan glemme ting, så ga det virkelig ingen mening, sier Pettersen til TV 2 fredag.

Oppdaget store endinger

Hans bakgrunn fra en tidligere jobb innenfor finansbransjen fikk 39-åringen til å sjekke en ekstra gang.

Kontonummeret som lå inne på kontoen, hadde Petterøe aldri sett før.

– Jeg oppdaget at noen hadde hacket seg inn på min Vimeo-bruker og brukt et stjålet kredittkort, sier han, og legger til:

– De har prøvd å få pengene overført til seg og endret e-postadressen tilknyttet Paypal-kontoen.

Heldigvis for alle parter tar det litt tid før pengene når frem, og etter å ha kontaktet Vimeo kunne selskapet bekrefte at pengene ville tilbakeføres til kredittkortet som ble brukt til å leie filmen med.

Passord i datalekkasje

Filmskaperen tror at passordet hans må ha blitt oppdaget av noen i en datalekkasje, hvor vedkommende har klart å bruke dette sammen med e-post for å logge seg inn på Vimeo.

– Jeg er glad for at vi fikk stoppet dette før vedkommende fikk ut noen penger, for det ville ha vært mye verre. Jeg er mest irritert over at jeg ikke har sikret meg bedre, men det er grenser for hvor mange passord man husker, sier Pettersen.

39-åringen skal også ha varslet Gmail om svindelforsøket.

TV 2 har sett dokumentasjon på korrespondansen mellom Petterøe og Vimeo, men har ikke lyktes med å få en kommentar fra videotjenesten.

– Vi kan bekrefte at ingen utbetalinger er sendt til denne Paypal-adressen. I tillegg har vi refundert alle leie-beløp som vi mener er uredelige, eller som vi mener er assosiert med den ulovlige tilgangen, står det i svaret fra Vimeo til Petterøe.