Fikk bakoversveis da hun så softisen

Søndag formiddag var Hanne-Lene Dahlgren (38) og familien på sykkeltur.

Som et mål for turen hadde de planlagt å stoppe på iskiosken Best Lier i Viken, slik at barna hadde noe de kunne glede seg til.

– Det er litt rart, men det har jo nærmest blitt en del av den norske kulturen at vi feirer med sukker, sier hun.

Vel fremme hadde sønnen på fem år mest lyst på softis. Dahlgren bestilte derfor en liten softis i beger til han.

Størrelsen var imidlertid alt annet enn liten, ifølge moren.

– Den var gigantisk! Det var et helt måltid av kun fløte, sukker og tilsetningsstoffer, og langt mer enn hva en voksen burde spise, sier Dahlgren til TV 2.

To årsaker

Dahlgren er influenser, forfatter og kjent som «vegetarentusiast».

– Jeg vil ikke frarøve noen isgleden, men etter flere år med den samme opplevelsen ble dette dråpen som fikk begeret til å renne over, sier hun.

Saken ble først omtalt av Drammens Tidende.

Årsaken til at Dahlgren reagerer er todelt. For det første mener hun at så store størrelser på is resulterer i store mengder matsvinn.

Sønnen klarte for eksempel bare å spise en fjerdedel av isen før han var mett, ifølge moren.

SØPPEL: Dahlgreen hevder at det var helt fulle søppelkasser ved kiosken. – Det er en skam at så mye is går rett i søpla hver dag, sier hun. Foto: Privat

For det andre mener Dahlgren at det er «uetisk» å tilby barn så store størrelser på usunne varer.

– Jeg synes det er trist at barn vokser opp med å tro at det er en liten porsjon is, samtidig som vi har et økende fedmeproblem i Norge. Barn bør maks spise en tredjedel eller fjerdedel av den isen vi fikk servert.

Da Dahlgren forsøkte å løfte bekymringen med de ansatte ved Best Lier, gikk det ikke helt som ventet.



– Utrolig trist

Dahlgren foreslo at iskiosken skulle begynne og tilby en «ministørrelse» på softisen, som er bedre tilpasset barn.



Ifølge henne trenger ikke stedet å sette ned prisen, det viktigste er uansett at kundene kan velge en mindre is.

Dahlgren hevder at Best Lier svarte at det ikke er aktuelt å endre på størrelsene i fare for å miste kunder.

Da Dahlgren spurte de ansatte om hvordan de håndterte matsvinnet, skal hun ha fått beskjed om å kaste isen med annet restavfall.

– Tonnevis med is går rett i søppelet utenfor den kiosken og mange andre hvert eneste år, som ingen tar ansvaret for. Det er utrolig trist at vi slenger så mye mat, når det hverken er bra for oss eller planeten.

VEGETAR: Hanne-Lene Dahlgren er matinfluenser, samfunnsdebattant og en av Norges mest fremtredende vegetarprofiler. Foto: Per Haugen / TV 2

Dahlgren presiserer at hun ikke mener iskiosken er alene om å tilby så store størrelser på softis og at dette er problem flere steder.

– Spisesteder har et ansvar for å tilrettelegge for mindre matsvinn og for at vi som gjester kan gjøre gode valg for både helse, klode og dyr.

– Klager over for lite is

TV 2 har gjort flere forsøk på å få Best Lier i tale, men de har ikke ønsket å kommentere denne saken.

Til Drammens Tidende sier daglig leder Mehmet Bas at det ikke er lett å gjøre alle fornøyd.

– Noen klager over at de får for lite is selv om de bestiller den største isen, sier Bas.

Han sier at iskiosken bare hadde én størrelse på softisen tidligere. Nå har de endret slik at kundene kan velge mellom liten og stor.

– Hvis man ønsker mindre is, kan man bare si fra i kassa når man kjøper, sier Bas til avisen.

Han forteller at han ikke har planer om å tilby en enda mindre størrelse.

– Kundene mine er fornøyde. Det har vært kø her siden klokka 10 i dag, og det er fortsatt kø. Hvorfor skal jeg forandre, sier Mehmet og legger til at han har matavfall inne.

– Alvorlig

Tine Mejlbo Sundfør, som er klinisk ernæringsfysiolog, sparer heller ikke på kruttet.



– Dette er helt sprøtt. Barna får et helt forstyrret forhold til hva som er en passelig porsjon, sier hun til TV 2.

Årsaken til at hun reagerer, er at de store porsjonene er noe hun ser gå igjen overalt i samfunnet.

– Særlig nå med sommerferien rett rundt hjørnet, tilbys det megaporsjoner av alt som er usunt. Det er et stort problem.

ERNÆRING: Tine Mejlbo Sundfør er klinisk ernæringsfysiolog med doktorgrad i ernæring. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Sundfør viser til at barn og unge er avhengig av jevn tilførsel av energi og næringsstoffer for å vokse og utvikle seg. Hun mener så store porsjoner med usunne matvarer utgjør en enorm del av det et barn spiser i løpet av en dag.

– Da risikerer vi at usunn mat fortrenger den sunne maten slik at barna ikke får i seg næringsstoffene de trenger, som har mye å si for deres psykiske og fysiske helse. Det er alvorlig, sier hun.

Hun mener foreldre må sette begrensninger på hva barna deres spiser. I tillegg viser hun til at økende overvekt og fedme er store samfunnsutfordringer. Derfor mener politikerne også må komme på banen.

– Politikerne må ta ansvar. Vi vet at avgifter på sukker er et godt virkemiddel for å få folk til å spise mindre usunt. I tillegg bør de sette inn tiltak for å forhindre så store porsjoner.

Veide isen

Hanne-Lene Dahlgren la søndag ut et innlegg på Instagram hvor hun luftet frustrasjonen over de store størrelsene på softis. Innlegget har siden gått viralt.



Mandag bestemte Dahlgren seg for å gå til innkjøp av en ny runde softis fra Best Lier, for å komme til bunns i hvor mye isen veier.

Da veide angivelig en liten softis 221 gram, mens en stor veide 232 – altså knappe 11 gram forskjell mellom størrelsene.

SUKKER: Ifølge Dahlgren inneholder softisen flere ganger det som er anbefalt sukkerinntak per dag. Foto: Privat

Dahlgrens egne utregninger skal også vise at isen inneholder langt over det som er anbefalt sukkerinntak for barn, ifølge NFI.

– Det er ikke vanskelig å lage en mindre softis. Derfor synes jeg det er veldig synd at de som har makten ikke tar mer ansvar, sier hun.