Fikk avisen av 13-åringen rett før forsvinningen: – Skikkelig skremmende

Lørdag morgen forsvant en 13 år gammel jente etter at hun hadde syklet med aviser i nabolaget Kirkerup på Sjælland i Danmark.

I 27 timer var hun borte fra familien, som fryktet det verste.

En 32-år gammel mann er siktet for bortføring, vold, trusler om vold og voldtekt.

FANT HENNE HER: I 32-åringens bolig i et rolig villastrøk i Korsør i Danmark fant politiet Filippa i live. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

På Sjælland vekker historien om 13-åringen vonde minner. Flere mener saken har flere likhetstrekk med saken om Emilie Meng som forsvant i 2016.

Fikk avisen kort tid før forsvinningen

– Jeg syns det er skikkelig skremmende, fordi det er så tett på, sier Christina Petersen (26).

Både hun og nabo og venninnen Nicoline Bauer (22) fikk levert avis på døren av 13-åringen lørdag formiddag.

– Det ble veldig nært når vi fikk posten levert samme formiddag som hun forsvant. Vi er jo naboer og hun var forbi oss med avisen hver lørdag, forteller Bauer.

I SJOKK: Christina Petersen og Nicoline Bauer er preget etter det som har skjedd i nabolaget deres. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

De beskriver nabolaget som tilsynelatende rolig og trygt.

– Plutselig føler man seg veldig utrygg for å ferdes alene. Det satt en støkk i oss alle.

Vekker vonde minner

Bauer og Petersen sier at de umiddelbart tenkte tilbake på saken om Emilie Meng, og at de derfor fryktet det verste.

17 år gamle Emilie Meng forsvant fra Korsør på Sjælland i Danmark, etter å ha vært ute med venninner i nabobyen Slagelse. Et halvår senere ble hun funnet drept. Drapet er ikke oppklart.

De to kvinnene tror at oppmerksomheten rundt forsvinningen, vekker minner hos den danske befolkningen.

FORSVANT: Saken om den 17 år gamle jenta som ble funnet drept fem måneder etter hun forsvant, rystet hele Danmark i 2016. Foto: Privat

– Jeg tror hundre prosent at det er på grunn av Emilie Meng-saken. Den satt dype spor i befolkningen. Min lillesøster kjente henne, så når en nabo forsvinner og man ikke vet hva som har skjedd, tror jeg mange tenker tilbake på det som skjedde sist, sier Petersen.

– Alle alarmklokker går

De to kvinnene var til stede under fengslingsmøtet i dag. Der ble det kjent at den 32 år gamle mannen som er pågrepet av politiet, er siktet for grov frihetsberøvelse, vold, trusler om vold og voldtekt.

Den unge jenta ble funnet i live søndag ettermiddag i 32-åringens bolig i et villastrøk i Korsør.

Bistandsadvokaten til de etterlatte etter Emilie Meng, Mai-Britt Storm Thygesen, sier til TV 2 at sakene må ses i sammenheng.

– Det er klart at det ikke er mange unge jenter som forsvinner på denne måten i Danmark. Når det da skjer i det samme geografiske området, så går alle alarmklokker. Nå må politiet endevende alle beviser i begge sakene for å prøve å komme til bunns i hva som har skjedd, sier Storm Thygesen.

– Tror du dansk politi hadde Emilie Meng-saken i bakhodet da jenta forsvant?

– Jeg kan ikke forestille meg noe annet enn at de har det. Det er det samme politidistriktet, så det må de ha hatt.

Ser etter sammenheng

Storm Thygsen sier foreldrene til Meng håper at de nå kan få et endelig svar på hva som skjedde med datteren i 2016.

Mandag ble den siktede mannen i forsvinningssaken varetektsfengslet i litt under 4 uker, frem til 11.mai.

Aktor Susanne Bluhm kan verken bekrefte eller avkrefte om politiet kjente til mannen fra før.

– Hvordan ser dere denne saken i sammenheng med tidligere saker, for eksempel Emilie Meng?

– Det er naturlig når folk etterforsker en sak av denne karakter at man kikker på om det kan være en sammenheng med tidligere uoppklarte saker. Det inngår selvfølgelig i politiets vurdering, sier Bluhm til TV 2.

STOR OPPMERKSOMHET: Dansk presse har store ressurser på dekningen av Filippa-saken. Her intervjues aktor etter rettsmøte. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Utelukker ikke flere gjeringspersoner

Under fengslingsmøtet kom det også frem at politiet ikke kan utelukke at det kan finnes flere gjerningspersoner på frifot etter bortføringen.

Naboene Petersen og Bauer tror befolkningen har lært noe av Emilie Meng-saken.

– Vi står sammen og hjelper hverandre med å spre budskapet. Jeg håper at folk fortsetter å passe på hverandre, sier Bauer.

På 13-åringens skole har de ansatte sørget for psykologhjelp og oppfølging til de medelevene som måtte trenge det mandag. Jentas klasse og parallellklasse har hatt fri.

Urolige elever

TV 2 møter skoleleder Henrik Hallig, som forteller at mange av barna er urolige.

FRI: Skoleleder Henrik Halling sier at skolen satt i gang et apparat og en kriseberedskap da meldingen om Filippas forsvinning kom. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Bekymringene går på om dette kan skje med dem eller deres søsken. Det er en stor bekymring for det. Det lokale politiet har lovet at de vil komme på skolen og fortelle litt omsituasjonen, sier Hallig.

Også han innrømmer at tankene raskt gikk tilbake til Emilie Meng-saken da 13-åringen ble borte.

– Det er heldigvis veldig, veldig sjeldent at dette skjer. Det som gjør det ekstraordinært, er at det har skjedd to ganger innenfor relativt kort tid i det lokalområdet vi bor i, sier Hallig.