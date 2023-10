Fikk 50 millioner kroner for å «selge sjelen sin»

Hva har Kendall Jenner, Snoop Dogg, Mr. beast og Paris Hilton til felles? De har alle tilbrakt flere timer i et studio og fått generert KI-versjoner av seg selv.

De siste ukene har kjente fjes dukket opp på Meta sine sosiale medier, men med helt fremmede navn. De er en del av Meta sine «AI-chatbots» et helt nytt konsept de nettopp har lansert.

Konseptet går ut på at 28 forskjellige «chatboter», med kjendiser sine ansikt, er tilgjengelig for hvem som helst å chatte med til alle døgnets tider. Chatbotene har forskjellige personligheter og du kan snakke med dem om alt mellom himmel og jord.

Den kjendisen som fikk mest betalt for jobben fikk 5 millioner dollar for 6 timers arbeid, ifølge det amerikanske teknologinettstedet The Information.



Kendall Jenner er en av kjendisene som har fått sin egen chatbot. Hun har fått kallenavnet Billie og skal være en slags bestevenn for alle som trenger råd om alt fra forhold og vennskap, til store livsvalg. I skrivende stund har hun allerede fått 142 000 følgere på Instagram.

Ifølge Meta sine hjemmesider kan man snakke med KI-chatbotene på WhatsApp, Messenger og Instagram.

– En verdifull følgesvenn

Teknologiekspert og foredragsholder Hans-Petter Nygård-Hansen forteller at han tror Meta har to hensikter med å lansere disse chatbotene; Meta vil vise at de henger med på KI-utviklingen, og samtidig forsøke å beholde de unge på sine plattformer.

– De drar inn kjendiser i frykt for å miste de unge brukerne i enda større grad til andre plattformer som Snapchat og TikTok.

PROFILERT: Meta har fått med flere kjente ansikt på laget, når de har lagd KI-chatboter. De har fått nye personligheter også. Foto: Meta, laget med kunstig intelligens

Foreløpig er ikke chatte-funksjonen til chatbotene tilgjengelig i Europa. Man kan se og følge dem på Instagram, men man kan ikke sende dem melding slik man kan i USA.

Nygård-Hansen sier dette er fordi vi i Europa har strengere regler for innsamling av personverndata.

Nygård-Hansen forteller at det kan ha positiv effekt på de unge å ta i bruk slike chatboter.

– Gitt at en chatbot er programmert med en solid forståelse av empati og psykologi, har den potensial til å bli en verdifull følgesvenn. I en tid hvor mange opplever ensomhet og føler seg oversett eller ikke hørt, kan en slik digital venn være en betydningsfull kilde til støtte.

VIL BLI VANLIG: Hans-Petter Nygård-Hansen forteller at KI-assistenter vil være en stor del av hverdagen til den nye generasjonen. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Hjelpetelefoner melder stadig om at de ikke har kapasitet til å ta imot alle samtaler og ventelistene hos psykologer er lange. Dersom AI-teknologien kan utvikles til et punkt hvor den kan forstå og respondere på individuelle behov på en måte som kan sammenlignes med en psykolog, kan den, i teorien, spille en rolle i å redde liv ved å tilby umiddelbar støtte i sårbare og kritiske situasjoner.

Men det kan også få negative konsekvenser.

– Det er allerede mange som lever isolerte liv, og det bekymrer meg at utviklingen av disse chatbotene kan føre til ytterligere isolasjon. En isolasjon hvor enkeltindividene aktivt velger å tilbringe mer tid med en chatbot enn med ekte mennesker og en ekte kjæreste. Det ville vært, slik jeg ser det, en tragisk utvikling av mellommenneskelig samhandling.

Han sier han håper at vi vil klare å velge det beste fra begge verdener.

– En verden hvor teknologien komplementerer, men ikke erstatter de ekte relasjonene som jeg mener er avgjørende for utvikling av oss selv som mennesker og som samfunn.

Sterke reaksjoner

Meta sine boter har skapt sterke reaksjoner, spesielt på plattformen X og på TikTok. Chatbotene blir kalt skumle og det reageres også sterkt på at kjendisene selv «selger sjelen sin» for å tjene millioner.

I det siste har også Flere har advart om farene ved at AI/Chatgpt stadig får mer tilgang på sensitive opplysninger, slik som en av grunnleggerne av Chatgpt.

Nygård-Hansen utelukker ikke at flere kjendiser etter hvert vil kaste seg på.

– Jo mer data Meta kan slå i bordet med til Kendall Jenner etter to år, desto større sannsynlighet er det for at hun kan fortsette å leie ut identiteten sin.



Han oppfordrer samtidig til å huske på hva baktanken til Meta er, bak hvert nye konsept de lanserer.

– Meta drives primært av våre persondata – det er dette som fyller deres kasser med penger. De tjener penger på tilgangen til informasjonen vi deler. Når de nå introduserer chatboter basert på ekte kjendiser, er det ingen grunn til å tro at våre interaksjoner med disse botene, inkludert våre drømmer og tanker, ikke vil bli brukt til kommersielle formål.

– Det er en reell risiko for at den personlige informasjonen vi deler, kan resirkuleres tilbake til oss som målrettet reklame.

Han understreker igjen at dette er en av hovedgrunnene til at denne funksjonen foreløpig ikke er tilgjengelig i Europa.

PRESENTERER: Mark Zuckerberg i Meta presenterer KI-chatbotene under en pressekonferanse på hovedkontoret i California, USA, 27. september. Foto: Carlos Barria / Reuters

Nygård-Hansen håper slike KI-assistenter kan brukes av norske selskapet etter hvert, og peker særlig på skole, helse og ernæring som potensielle arenaer.

Han understreker samtidig at det må skje under kontrollerte forhold.

– Brukt riktig, kan disse chatbotene tilby en innovativ løsning for demotiverte elever. Virtuelle kjendiser har potensial til å inspirere, motivere og engasjere barn og unge i læreprosessen.

– Slike interaktive læremiljøer kan skape en følelse av læreglede og engasjement som ofte mangler i mer tradisjonelle undervisningsmetoder, som spesielt gutter finner demotiverende. En slik fornyet tilnærming kan bidra til å gjenopplive deres interesse og deltakelse i skolehverdagen.