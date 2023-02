Fikk 1,75 millioner over prisantydning – eksperten peker på to forklaringer

Det gikk heftig for seg da en loftsleilighet på Grünerløkka i Oslo skulle selges mandag. Det er flere ting som kan ha ført til så høy pris, mener professor.

Etter en spinnvill budrunde ble loftsleiligheten på Grünerløkka i Oslo solgt 1.750.000 over prisantydning.

Leiligheten på 56 kvadratmeter, med to soverom, hadde en prisantydning på 4.400 000 kroner, ekskludert fellesgjeld og omkostninger på 82. 570 kroner.

Eiendomsmegler Bjørnar Mikkelsen.

– Dette var rimelig overraskende. Leiligheten ble solgt for mye mer enn hva vi hadde sett for oss. Det er kanskje den vanskeligste leiligheten jeg har prissatt på flere år.

Det sier Eiendomsmegler Bjørnar Mikkelsen i Schala & Partners.

– Åpenbart feil

Han forteller at det ikke har blitt gjort noe i leiligheten siden 1991.

– Det var et oppussingsobjekt, og jeg priset den litt under tilsvarende leiligheter med en bedre standard. Det var ikke en bevisst lokkepris. Sett i ettertid burde den nok vært prissatt høyere, sier han.

Ifølge Mikkelsen var det den romslige hemsen og takterrassen som gjorde leiligheten svært attraktiv.

Han forteller at rundt 150 stykker tok turen på visning.

STOR INTERESSE: Det var særlig takterrassen og den romslige hemsen som bidro til stor interesse på leiligheten, ifølge megler Bjørnar Mikkelsen. FOTO: Luma foto / Einar Horsberg

– Første dagen holdt jeg vising i to og en halv time for at alle skulle få komme å se. Det endte med at hele 17 stykker var med i budrunde, sier Mikkelsen.

Første budgiver la seg 400.000 over prisantydning. Salget endte til slutt på 6.150 000. Det er altså 1.750.000 over prisantydning.

HEFTIG BUDRUNDE: 17 stykker var med i budrunden og salget endte til slutt på 6.150 000 kroner. Foto: Skjermdump av budrunden.

– Markedet har tatt seg opp, men et slikt salg er sjeldent. Dette var et unntak, sier Mikkelsen.

Flere grunner

Are Oust er professor i samfunnsøkonomi ved NTNU. Han er tydelig på at januar og februar ofte er gode måneder på boligmarkedet, og at tallene foreløpig ikke viser det helt store skillet mellom Oslo og andre store byer i landet.

– Dette objektet har fått en svært høy kvadratmeterpris, så det spesielle her er at den ender så høyt, sier han til TV 2.

Han har tatt en titt på boligannonsen, og har en teori om hva som kan ha skjedd.

PROFESSOR: Are Oust er professor i samfunnsøkonomi ved NTNU Handelshøyskolen, ved fakultetet for økonomi. Foto: NTNU

– Megleren selger det inn som et oppussingsobjekt. Samtidig så ser jo bildene ganske fine ut. Det som kan ha skjedd her er at folk har blitt positivt overrasket på visning, og har tenkt det ikke er så mye som må pusses opp som de opprinnelig trodde, sier han.

Oust er tydelig på at det ofte er en av to årsaker når en bolig går såpass høyt over prisantydning:

1. Leiligheten er vurdert som en svært fin leilighet, særlig på grunn av balkong, høy takhøyde eller andre fasiliteter.

2. Kjøper har latt seg rive med.

Oust er tydelig på at boligmarkedet er vanskelig å spå for langt fram, særlig fordi det er faktorer som ikke lar seg måle som påvirker kjøpene.

– Alle boliger er forskjellige, og dersom det er noe ved denne boligen som gjør at kjøpere absolutt vil ha den, så fanger ikke nødvendigvis statistikken opp det. Den private verdien kan være stor. Så det er ikke sikkert dette var noe dårlig kjøp for kjøper, sier han.

Han har likevel et konkret råd til alle som er på boligmarkedet.

– Ikke kjøp noe du ikke har råd til.

Lyst og frykt

Dette er rådgiver Trond Haukedal enig i. Han har 36 år bak seg som psykolog, og er tydelig på at det er flere psykologiske faktorer som spiller inn når du kjøper en bolig.

– Når du skal kjøpe en bolig, så er det fordi du er motivert. Dette kan være styrt av flere ting. Du kan styres av en god drive, lyst, eller frykt. Frykten for å gå glipp av noe, for eksempel frykten for å bli stående utenfor boligmarkedet, forteller Haukedal.

Han sier det er en konkret ting du kan gjøre for å unngå å bli for følelsesstyrt i budrunden.

– Det er viktig at du har rammebetingelsene på plass. Du må vite hvor mye du kan kjøpe for, og hvilke krav du har til boligen. Når du skal kjøpe en bolig i denne prisklassen bør du definitivt la hodet få det siste ordet, sier han.

– Ha et tak!

Forbrukerøkonom i Danske Bank, Thea Olsen, er også tydelig på at de som er på jakt etter en bolig ikke må la seg rive med av heftige budrunder.

– I en kjøpssituasjon bør du kjøpe en bolig du kan bli boende i over lengre tid. Om det blir vanskelige tider eller familiesituasjonen endrer seg, bør du kunne bli boende, sier hun.

Å selge og kjøpe boliger etter kort tid kan bli en kostbar affære. I tillegg er Olsen tydelig på at alle som skal kjøpe, har et ansvar for å ha oversikt over hva de faktisk har råd til.

FORBRUKERØKONOM: Thea Olsen er forbrukerøkonom i Danske Bank. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– I en budrunde kan det være lett å miste hodet, så du bør sette deg et tak før du går inn i budrunden. Det taket kan selvsagt ikke være på mer enn finansieringsbeviset du har fått fra banken, men det kan gjerne være lavere, sier hun, og understreker at Finansieringsbeviset er maksbeløpet du kan låne for.

– Dersom budrunden tar av, bør du holde på taket ditt. Det er ditt ansvar at du klarer å håndtere andre uforutsette utgifter og situasjoner som skulle oppstå. Vi har det siste året sett hvordan krigen i Ukraina og inflasjonen har påvirket nordmenn.

Oslofenomen

Mandag skrev TV 2 om et boligmarked i full oppsving. Den positive utviklingen har vært særlig god i Oslo, ifølge sjeføkonom Nejra Macic ved Prognosesenteret.

Macic stusser derimot over at boligprisene i hovedstaden har vært såpass motstandsdyktige.

SJEFØKONOM: Nejra Macic er sjefsøkonom ved prognosesenteret Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Robustheten til boligmarkedet i Oslo de siste to månedene har vært overraskende. Samtidig skal man være forsiktig med å tolke enkeltmåneder, og man må se trenden over lengre tid, sa sjeføkonomen.

– Oslo er det mest rentesensitive markedet i og med at befolkningen i hovedstaden er mest belånt.

På sikt tror sjeføkonomen at potensialet for prisvekst i Oslo er betydelig større enn i resten av landet.

– Tilbudet i Oslo er mindre enn etterspørselen, og mangelen på nybygg kommer til å påvirke prisveksten fremover. I 2024 og 2025 ligger det til rette for sterkere prisvekst i Oslo enn i resten av landet, sier Macic.