Fiffig pek mot hullete vei

LEI AV VEIEN: Lokalpolitiker Terje Nyberget var på vei til et møte, da han møtte på noen originale hindringer den hullete veibanen. Foto: Terje Nyberget

Lokalpolitikeren var på vei til et møte, da han brått møtte på en uvanlig hindring.

– Det var en meget kreativ hindring, sier Terje Nyberget fra Setermoen til TV 2.

Onsdag la han ut et bilde på Facebook, etter en humpete kjøretur der han brått måtte senke farten enda mer, etter å ha støtt på en uvanlig hindring.

For oppi alle hullene som preger den slitne asfaltveien i boligfeltet, hadde noen satt et titalls blomster av ulike slag.

– Jeg ble litt perpleks. Det var jo kreativt, sier Nyberget.

Lei av veien

Han røper at han har snakket med den lokale «blomsterdekoratøren» – nemlig en nabo, som har sett seg lei på den elendige veistandarden i Bardu kommune.

– Hun ville finne på noe lurt, for å synliggjøre problemene og markere hvor ille det er, sier han.

Og folk i kommentarfeltet later til å være både enige og underholdt.

«Denne veistubben har vært slik i flere år og det er bare lappet og lappet på, håper at Bardu kommune gjør noe med dette nå», skriver en mann.

«Dette er helt i tråd med strategi for beplantning i offentlige arealer – grønne gater. Det ble riktig så fint», skriver en humørfylt kvinne.

Full forståelse

At Nyberget tilfeldigvis er erfaren politiker og ordførerkandidat for Bardu Høyre, kan komme godt med for den irriterte naboen.

For bedre vedlikehold av det kommunale veinettet står på programmet til partiet.

– Veien har jo vært dårlig i lang tid. Jeg skjønner godt at folk reagerer, sier han.