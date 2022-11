FHI skuffet over nye koronatall

De siste tallene fra Folkehelseinstituttet (FHI) fra søndag viser at litt over 60 prosent av alle over 65 år har tatt fjerde dose.

Det er ikke godt nok, synes FHI.

– Vi synes dette er for lavt. Vi skulle gjerne sett at flere av de eldre tok sin fjerde dose nå i november, skriver overlege Preben Aavitsland i en e-post til TV 2.

I tillegg til personer over 65 år, får også personer mellom 18-64 år i risikogruppe høy og moderat tilbud om fjerde dose. Vaksinedekningen i disse risikogruppene er henholdsvis 21 prosent og 10 prosent.

OVERLEGE: Preben Aavitsland er overlege i Folkehelseinstituttet Foto: Terje Frøyland / TV 2

Rapport om fjerde dose for alle

Resten av befolkningen rådes til å ta to doser, og den tredje dosen (oppfriskningsdose) er frivillig.

Den fjerde dosen gir personer som får den anbefalt, bedre beskyttelse mot alvorlig forløp.

– Minst to av tre koronadødsfall er blant personer over 80 år. En del av disse er så gamle eller skrøpelige at selv en oppfriskningsdose ikke har vært nok til å hindre alvorlig sykdom, skriver Aavitsland.

FHI har levert en rapport til Helse- og omsorgsdepartementet om de vil anbefale at en fjerde dose åpnes for friske under 65 år også. FHI vil ikke kommentere hva de har gått inn for. Det er opp til regjeringen å bestemme. De har ikke svart på TV 2s henvendelse mandag.

DIREKTØR: Assisterende helsedirektør Espen R. Nakstad. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Merker det overraskende godt

Også assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad skulle gjerne ha sett at flere personer over 65 år fulgte rådet om å ta fjerde dose.

– Det begynner å bli en stund siden de eldste i samfunnet fikk en oppfriskingsdose og i mellomtiden har viruset fortsatt å endre seg. Derfor vil en oppfriskingsdose i høst være viktig for å opprettholde beskyttelsen mot alvorlig sykdom, sier Nakstad.

Nakstad sier at det kan være flere årsaker til at eldre ikke har fulgt rådet.

– Det skyldes nok dels at mange var syke i sommer og derfor tenker at de kanskje ikke trenger en oppfriskingsdose enda, dels at vi ikke lenger tenker så mye på pandemien og dels at tilbudet om vaksine ikke er like tydelig som da man hadde store vaksinesentre over hele landet, sier Nakstad.

Ifølge den assisterende helsedirektøren trenger rundt 130 koronasyke personer sykehusinnleggelse hver uke. Men de vet ikke hvor mange smittede som er hjemme og hvor kraftige symptomer de har.

– En del personer forteller oss at de merker infeksjonen overraskende godt, men det er nok store variasjoner i dette, sier Nakstad.

Personer som tar tredje og fjerde dose tilbys en oppdatert vaksine. Den beskytter bedre mot det opprinnelige viruset fra Wuhan i Kina og omikron-varianten, som er den som sirkulerer i samfunnet i dag.

– Derfor vil man være mye bedre beskyttet mot alvorlig sykdom denne vinteren hvis man er vaksinert, sier Nakstad.

VAKSINER: Vaksiner har gitt oss friheten tilbake, og vaksineforsker Gunnveig Grødeland sier at det ikke er grunn til å være bekymret for hvilke virus som skal sirkulere i vinter. Foto: Lars Hagberg / PA / NTB

– Ikke svart/hvitt

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland sier at den norske befolkningen har en grunnleggende god beskyttelse, men er enig med myndighetene om at personer over 65 år bør ta fjerde dose.

Selv om FHI synes antallet over 65 år har tatt fjerde dose er lavt, påpeker Grødeland at mange av dem trolig også har vært smittet.

– Om du har tre vaksinedoser og har vært smittet, har du minst like god beskyttelse som fire doser. Bildet er dermed litt mer komplisert enn om man bare ser på vaksinasjonstallene, sier Grødeland.

FORSKER: Forsker innen vaksineutvikling og immunologi, Gunnveig Grødeland, ved Universitetet i Oslo. Foto: Rune Blekken / TV 2

Folk over 65 år som ikke har vært syke, råder hun å ta fjerde dose.

– Det er kjempefornuftig for dem over 65 år å ta fjerde dose. Dataene er like entydig som at dem under 65 år er godt beskyttet med grunnleggende vaksinering, altså to doser. Den største risikoen for alvorlig forløp for covid-19 er alder, sier Grødeland.

Må være forberedt på sykdom

Grødeland sier at vi er tilbake til normalen når det gjelder virus i omløp: Man må bare være forberedt på at man kan bli syk, som før pandemien. Koronaviruset har mutert flere ganger, som er helt vanlig. I Norge er det flere varianter som sirkulerer nå.

– Fremover kommer vi til å se stadig nye varianter av SARS-Cov-2. FHI og andre følger med hva som sirkulerer, og det er ingen grunn til å være bekymret på befolkningsnivå, sier Grødeland.

I tillegg til covid-19, er det ventet en influensaepidemi til vinteren. Myndighetene oppfordrer særlig folk i risikogruppen til å vaksinere seg mot influensavirus.

– Det er undervurdert hvor alvorlig syk man kan bli av influensa, særlig de over 65 år. Derfor bør personer i den gruppen vaksinere seg også mot influensa, sier Grødeland.