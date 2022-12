FHI-sjefen reagerer: – Ligner ikke noe vi har sett før

REAGERER: FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier at FHI sine kutt vil få store konsekvenser for beredskapen. Foto: NTB

– De syns det er horrible tall, og dette er ikke noe hyggelig for dem. De har stått på under pandemien og gitt jernet, og så får de beskjed om at vi skal nedbemanne, sier hovedtillitsvalgt i FHI, Marc Gayorfar, til TV 2.

Slik beskriver han stemningen ved Folkehelseinstituttet etter at det ble klart at hundrevis av stilinger skal kuttes.

Årsaken til masseoppsigelsene kommer av at regjeringen besluttet store kutt i sin støtte til FHI etter budsjettforliket med SV i forrige uke.

Samtlige ansatte ble tilbudt sluttpakke, og søknadsfristen gikk ut mandag.

39 søknader

FHI-direktør Camilla Stoltenberg opplyser til TV 2 at 39 personer har søkt om sluttpakke innen fristen.

Stoltenberg sier de ikke vet hvor mange de er nødt til å si opp.

– Vi vet at vi må nedbemanne med cirka 300 til sammen. Vi anslår rundt 100, men det er kun et anslag. Det avhenger av totalt antall sluttpakkesøknader som innvilges, og hvor mange som slutter på eget initiativ fordi de pensjonerer seg eller har fått en annen jobb og sier opp selv, sier Stoltenberg.

Per 31. desember 2021 var 1186 personer ansatt ved instituttet. Dette var en økning på 140 ansatte og 127 årsverk sammenlignet med 2020.

– Alvorlig

Nå må altså 300 stillinger kuttes.

– Det er en helt spesiell situasjon som ikke ligner noe vi har sett før. Vi, og Norge, vil ha en smittevernberedskap på nivå med det vi hadde i 2019 og muligens lavere, og vi vil levere færre tjenester innen de fleste av våre fagområder, sier Stoltenberg og legger til:

DÅRLIGERE BEREDSKAP: FHI-direktøren er tydelig på at beredskapen nå blir dårligere. Foto: Martin Leigland / TV 2

– For oss som har ansvar for å gi kunnskapsgrunnlag til myndighetene på en rekke områder, er dette alvorlig. Vi vil gjøre så godt vi kan, men håper det ikke skjer noe uforutsett.

Gayorfar er tydelig på at det ikke er forståelse blant de ansatte at det må gjøres kutt i en krevende økonomisk situasjon.

– Pandemien var så krevende at vi måtte oppbemanne, og da kom det masse penger. Så forsvant pengene fordi pandemien ble så å si borte.

– Skjer så fort

Men selv om smittesituasjonen er helt annerledes nå enn i fjor, så understreker Gayorfar at de fortsatt sitter igjen med mange arbeidsoppgaver knyttet til beredskap og overvåkning.

– De forstår ikke helt at vi skal kutte så mye som vi skal. Det er snakk om 400 millioner i år og neste år. Til sammen er det ganske stort. Så nei, vi ansatte har ikke så mye forståelse for det. Hvert fall ikke når det skjer så fort, og så mye på en gang.

Gayorfar sier at dette helt klart vil gå ut over FHI sitt arbeid, og peker på nedbemanningen i 2017-2018.

– Da var det mange med viktig kompetanse innenfor smittevern og beredskap som sluttet. Og nå er det verre. Det er en mer dyster stemning som har spredd seg nå enn sist gang, fordi tallene er mye større.

– Ubegripelig

Hilde Risstad er tillitsvalgt for Legeforeningen i FHI. Hun sier at det nå vil bli en betydelig større arbeidsbelastning på de som blir igjen.

REAGERER: Hilde Risstad representerer legene i FHI. Hun reagerer sterkt på nedbemanningen. Foto: Privat

– Vi har forståelse for at bevilgningene blir redusert. Men det er ubegripelig at det gjøres i så stort omfang og så raskt. Samstemte internasjonale anbefalinger og koronakommisjonsrapporten i Norge konkluderer med at folkehelseinstitusjoner og beredskap må styrkes. Det er overraskende at det ikke vektlegges i det hele tatt.

– Høy risiko

Under en konferanse om helseindustri og beredskap i forrige uke, uttalte FHI-direktør Stoltenberg at Norge ikke er i en vesentlig bedre situasjon nå, enn da pandemien startet i 2020.

I lys av nedskjæringene er Stoltenberg tydelig på at FHI risikerer å miste viktige nøkkelpersoner.

– For den delen av beredskapen som FHI har ansvar for så er det en ganske høy risiko for at noe kan gå galt, uttalte Stoltenberg.

Til TV 2 utdyper hun de direkte konsekvensene av nedbemanningen:

– Vi ser at instituttet vil få reduserte leveranser innen alle våre områder.

Stoltenberg trekker frem forskning på barn og unges psykiske helse, mulige senfølger etter covid-19, giftinformasjonen og andre døgnkontinuerlige beredskapstjenester.

– Og ikke minst smittevernberedskap der vi må la mange av de som var ansatt midlertidig for å jobbe med pandemiberedskap og overvåkning, gå.