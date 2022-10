FHI: – Situasjonen er uforutsigbar

Folkehelseinstituttet (FHI) frykter en ny koronabølge som skyldes avtagende immunitet i befolkningen.

Dette skriver de i ukesrapporten for uke 39 og 40, som ble lagt fram onsdag.

Ifølge FHI har smittespredningen vært relativt stabil de siste ukene i Norge.

Grunnen til at de likevel vurderer situasjonen som uforutsigbar er at smittespredningen øker og flere legges inn på sykehus i flere europeiske land.

– Dette kan være begynnelsen på en ny bølge som skyldes avtakende immunitet i befolkningen, nye undervarianter med større evne til å omgå immunitet og kaldere vær, skriver FHI i ukesrapporten.



– Det er sannsynlig at covid-19-epidemien også i Norge vil vokse utover senhøsten og vinteren, men det er usikkert hvor stor denne bølgen vil bli, kommer det fram i rapporten.

FHI skriver at helseinstitusjonene må ha beredskap for flere innleggelser, for utbrudd og for større sykefravær.

– Til tross for at det er influensavirus i omløp, så er det foreløpig ingen tegn til at vinterens influensaepidemi har begynt, skriver FHI.

Ifølge ukesrapporten har antall nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak har vært relativt stabilt de siste ukene.

– Det er foreløpig rapportert om 89 nye pasienter i uke 40 og 102 i uke 39, etter 96 i uke 38. Tall for siste uke forventes oppjustert. står det i rapporten.