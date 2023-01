FHI: Gratis vaksine kunne ha ført til færre innleggelser

FHI er tydelig på hvordan situasjonen ved norske sykehus er nå:

Innleggelsene har steget til et «meget høyt nivå», og belastningen på sykehusene er større enn alle år før pandemien, ifølge en rapport.

Årsaken er en samtidig epidemi av influensa, covid-19 og RS-virus.

FHI tror noe av belastningen på sykehusene kunne vært unngått, dersom influensavaksinen hadde vært gratis.

GRATIS: Smitteverndirektør Trygve Ottersen i FHI tror at en gratis influensavaksine ville ført til færre influensasyke på sykehus. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Fulgte ikke faglig råd

FHI har gitt råd til Helse- og omsorgsdepartementet om at de mener vaksinen burde ha vært gratis. Det rådet ble ikke fulgt.

En influensavaksine tatt på apoteket koster 399 kroner.

– Vi har sagt at vi tror flere ville tatt vaksinen om den var gratis, og at det vil bli færre innleggelser om flere er vaksinert. Til sammen tror vi det kunne hatt en viss effekt, sier Ottersen til TV 2.

– Burde dere ha pushet departementet mer på at den burde ha vært gratis?

– Vi skriver våre vurderinger hvert år, og så er det opp til departementet å gjøre prioriteringene, sier Ottersen.

Bommet på oppskriften

I år «bommet» forskerne på vaksineoppskriften. Enkelt forklart «tipper» man på hvilke virus som skal sirkulere og lager en vaksine basert på det.

FHI har fryktet at det kan bety at flere blir alvorlig syke siden den ikke beskytter like godt som håpet.

399 KRONER: På apotekene koster influensavaksinen 399 kroner. FHI mener flere ville tatt den dersom den var gratis. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Ottersen sier det er for tidlig å si om «bommen» har fått konsekvenser. FHI har likevel rådet folk til å vaksinere seg.

– Det er fortsatt gode muligheter for at den beskytter mot alvorlig sykdom, selv om vi alltid skulle ønske den var bedre, sier smitteverndirektøren.

Og selv om influensasesongen er i gang, mener FHI at det ikke er for sent å vaksinere seg.

– Folk er nok lei

– Jeg tror årsaken til at vi har mange influensainnleggelser i Norge nå, er at årets influensavaksine ikke har truffet helt blink når det gjelder beskyttelse mot alvorlig sykdom, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet.

IKKE LIKE TREFFSIKKER: Espen Rostrup Nakstad tror at de høye innleggelsestallene blant annet skyldes at årets influensavaksine ikke har en like treffsikker oppskrift. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

63 prosent av nordmenn over 65 år har vaksinert mot influensa i år. For risikogruppene i alderen 18 til 64 år, er dekningen på 33 prosent.

Dette er lavere enn i fjor, da oppslutningen var rekordhøy.

– Det er bekymringsfullt, og vi hadde gjerne ønsket at flere hadde tatt den. Selv om influensavaksinen ikke stanser all smitte, så begrenser den fortsatt alvorlig sykdom, sier Nakstad.

Han tror imidlertid ikke at kostnaden av vaksinen har vært avgjørende for oppslutningen.

– Vi har tatt en del vaksiner mot korona, og jeg tror det er hovedårsaken til at oppslutningen ikke har vært like god. Mange har nok blitt litt lei vaksiner, sier Nakstad.

MASSEVAKSINERING: Nakstad tror den omfattende massevaksineringen under pandemien, har lagt en liten demper på vaksinelysten i år. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Et kostnadsspørsmål

Det er flere årsaker til at Helse- og omsorgsdepartementet ikke valgte å gjøre influensavaksinen gratis i år.

For det første har influensavaksinen alltid vært anbefalt til risikogrupper, men aldri vært gratis – med unntak av under pandemien.

– Det ble gjort et helt særskilt unntak i 2020 og 2021, på grunn av risiko for kollaps av kapasiteten i helsetjenesten, sier statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap).

NEDPRIORITERT: Nå som koronapandemien er mer under kontroll, mener Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) at det ikke er riktig å prioritere en gratis influensavaksine lenger. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Nå som store deler av befolkningen er vaksinert mot korona og tiltakene er opphevet, mener Bjørkholt det er naturlig at vaksinasjonsprogrammet også går tilbake til normalen.

– FHI mener det kunne vært færre innleggelser dersom vaksinen var gratis – angrer dere på at dere ikke fulgte FHIs råd?

– Man vil alltid oppnå høyere effekt hvis ting er gratis, men vi må se dette opp mot andre kostnader i helsetjenesten, sier han.

Statssekretæren viser til at sykehusene har vært på grønn og gul beredskap under influensatopper før pandemien også.

– Vi vet godt at presset er høyt, men dette er sykehusene godt trent på og har gjort mange ganger før.

NORMALTILSTAND: Selv om koronapandemien ikke er over, er det ikke lenger ekstrabevilgninger knyttet til covid-19 i statsbudsjettet. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Må være forberedt

Epidemiene med influensa, RS-virus og covid-19 ventes å nå toppen om noen uker, men vil fortsette gjennom vinteren.

FHI ber derfor sykehusene og kommunene være beredt på mer sykdom, større sykefravær, flere innleggelser og flere utbrudd i sykehjem og sykehus.

– Det er bekymringsfullt at vi har så mye smitte, som gir mange pasienter og høyt sykefravær blant ansatte. Så langt ser det ut som sykehusene klarer å håndtere dette godt, men det er selvfølgelig krevende å stå i dette over tid. sier Nakstad.

Han sier det heldigvis er tegn til at antall innleggelser med covid-19 har flatet ut og begynt å gå litt ned.

– Vi håper selvsagt at det også vil skje for influensa om ikke så veldig mange uker.