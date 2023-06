FHI advarer om parasitt i badevannet

HER KAN DU BLI SMITTET: På Sognsvann i Oslo rapporteres det årlig om tilfeller av svømmekløe. Illustrasjonsbilde. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Hvis du får et rødt og kløende utslett på kroppen etter å ha badet i ferskvann, kan du være rammet av svømmekløe.

Sommeren har endelig kommet for fullt i store deler av Norge. Med temperaturer opp mot 30 grader er det mange som søker til sjø og vann for å kjøle seg ned.

Sommerbadet kan derimot få en smertefull slutt hvis man blir utsatt for den plagsomme sykdommen svømmekløe.

– Ikke alle reagerer på parasittene, men noen får kraftig utslett, diaré og feber, sier seniorforsker Arnulf Soleng i Folkehelseinstituttet.

TRENGER INN: Parasitten, som kalles cercarie, trenger inn i huden og kan gi utslett. Foto: Jana Bulantova

Prikkende følelse

Svømmekløe, eller cerkariedermatitt, er et utslett som kan oppstå på huden etter å ha badet i ferskvann.

Utslettet kan minne om myggstikk og er forårsaket av at parasitter i badevannet trenger inn i huden.

SKADEDYR: Seniorforsker Arnulf Soleng jobber ved avdeling for skadedyrkontroll i FHI. Foto: Privat

– Det er plagsomt, men er heldigvis ikke farlig, sier Soleng.



De første symptomene på en parasittinfeksjon er en kilende og prikkende følelse på huden.

– Det varer vanligvis en times tid. Etter hvert kan det oppstå røde hevelser på dette området, sier Soleng.

Forventer oppblomstring

Parasitten kalles cercarie og er en type flatorm som vanligvis infiserer fuglearter som er knyttet til ferskvann.

Professor Lucy Robertsen ved NMBU forklarer at svømmekløe skjer når parasitten skal trenge seg ut av snegler i vannet for å infisere føttene til fugler i vannet.

– Om det er mennesker som bader kan det skje at de infiserer huden til mennesker i stedet, sier Robertsen, som jobber på Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi.



Parasitten kan ikke utvikle seg hos mennesker og dør derfor noen millimeter innenfor huden.

RØDT UTSLETT: Svømmekløe kan minne om myggstikk, og er for noen svært plagsomt. Foto: Reidar Mehl / FHI

– Dette kan forårsake et kløende utslett som skyldes en allergisk reaksjon mot parasitten, sier Robertsen.



Parasitten lever kun i ferskvann, og det er størst risiko for å få svømmekløe når vannet er varmere enn 15–20 grader.

De siste ukene har det vært svært fint vær flere steder i Norge, noe som kan gjøre at flere opplever svømmekløe.

– Man burde forvente at det er en oppblomstring av parasitten, sier Robertsen.

Unngå disse områdene

Symptomene forsvinner i løpet av en til to uker og det er vanligvis ikke nødvendig å behandle utslettet.

– Kløestillende midler og antiallergisk behandling (antihistaminer) kan lindre problemene om utslettet er svært plagsomt, sier seniorforskeren.

FHI opplyser om at det er flere grep man kan ta for å hindre at man får svømmekløe.

– Det å bade på dype områder og tørke seg med håndkle straks man er ute av vannet, eller skylle av seg badevannet i en dusj, reduserer sjansen for å få svømmekløe, sier Soleng.



MELD INN: FHI ber alle som opplever svømmekløe om å melde ifra hvor de har badet. Foto: FHI

I tillegg anbefaler professor Lucy Robertsen at man prøver å bade i områder hvor det ikke er så mange snegler.

– Spesielt unngå steder med mye planter i vannet, sier Robertsen.

Dersom man først har fått utslettet og opplever store plager, anbefales det at man lar være å bade i områder der det er påvist at folk har fått svømmekløe.

Slik unngår du svømmekløe Bad i områder av vannet som ikke inneholder mye snegler, dvs. unngå områder med mye vegetasjon i vannet.

Unngå strender som er påvirket av pålandsvind fordi cerkariene kan konsentreres i slike områder.

Unngå grunne områder der cerkariene kan samles, og bad heller fra flytebrygger.

Tørk huden med et håndkle med en gang du kommer opp av vannet.

Ta en dusj med en gang du kommer opp av vannet.

En vitenskapelig studie har vist at vannfast solkrem med brennmanetbeskyttelse kan beskytte mot parasittene som gir svømmekløe hos mennesker (12).

Er man sterkt plaget av utslettet frarådes bading i områder med mye svømmekløe, eventuelt benyttes heldekkende drakt. Kilde: FHI

Parasitter i over 320 vann

Frem til 2017 hadde FHI statistikk over hvilke vann det var rapportert om svømmekløe.

Fra de første tilfellene ble registrert i 1980 var det blitt registrert svømmekløe i 260 innsjøer i Norge. I 2019 var tallet over 320, opplyser FHI.

– I enkelte vann er det kun én enkelt rapport ett bestemt år, mens andre vann er gjengangere hvert eneste år, sier Soleng.



Dette gjelder blant annet Sognsvann og Bogstadvannet i Oslo, Mjøsa på Hamar og Lutsivannet i Sandnes.

På nettsidene til FHI ligger oversikten over alle steder det er oppdaget svømmekløe.



FHI ønsker å ha oversikt over forekomsten av svømmekløe i Norge. De ber derfor om at alle som opplever svømmekløe sender en e-post til skadedyr@fhi.no der de oppgir hvor de har badet.