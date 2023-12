Fetterens forsvarer langer ut: – Resultat av dårlig politiarbeid

Tirsdag ble Johny Vassbakk (53) frifunnet av Gulatings lagmannsrett, for drapet på Birgitte Tengs (17).

– Dette er et resultat av dårlig politiarbeid. Man etterforsker ikke tipsene som kommer inn, sier forsvarsadvokat Arvid Sjødin til TV 2 og fortsetter:

– Grete Strømme skrev en 26-siders rapport om Vassbakk og den ble holdt skjult for fetterens forsvarere. Hele tiden har bevis som har kunnet blitt knyttet til saken, blitt ødelagt i politiets varetekt.

Sjødin var forsvarer for Birgitte Tengs` fetter, som i 1997 ble dømt for drapet. Året etter ble han frikjent, men dømt til å betale erstatning til Birgittes foreldre. I 2022 opphevet Agder lagmannsrett den 24 år gamle dommen.

– Hvis man ødelegger saker, så kan dette fort bli resultatet. De holdt fast på fetteren i så mange år. Politiet var så ensidig i mange år og det er sånn ødelegger man rettssaker, sier Sjødin.

I en kommentar til frifinnelsen, sier Jakob, far til fetteren til Birgitte følgende:

– Dette er en seier for rettssikkerheten, sier Jakob til Aftenbladet.

– Fillerister både politi og påtalemyndighet

I tingretten i februar ble Johny Vassbakk dømt til 17 års fengsel for drapet på Birgitte Tengs (17).

Tirsdag bestemte flertallet i Gulating lagmannsrett at Vassbakk skal frifinnes for drapet som fant sted på Karmøy våren 1995.

– For en usedvanlig grundig dom fra lagmannsretten. Den fillerister jo både politi og påtalemyndighet, sier rettskommentator Inge D. Hanssen.

Han er klar på at tirsdagens frifinnelse er et prestisjenederlag for påtalemyndigheten.

– Absolutt. Flere steder mener retten at påtalemyndighetens bevisbilde er basert på rene spekulasjoner og ikke bevis, og det er en drepende karakteristikk, sier Hanssen.

– Vil ikke kalle det et nederlag

I det er professor i politivitenskap ved Politihøgskolen, Morten Holmboe, uenig.

– Det er ikke noe prestisjenederlag. Jeg mener at påtalemyndigheten tar ut tiltale når de mener det er tilstrekkelig bevis. Da måtte man si det er prestisjenederlag hver gang det er en frifinnelse. Det ville vært skummelt om det alltid ble dømt eller alltid ble frifinnelse, sier Holmboe til TV 2.

Statsadvokat Thale Thomseth hadde følgende å si etter frifinnelsen:

– Jeg vil ikke kalle det et nederlag. Jeg vil vel heller si at vi må ta innover oss at lagmannsretten har hatt en annen vurdering av bevisene, sier Thomseth og legger til:

– Jeg mener påtalemyndigheten har gjort grundige vurderinger i forkant. En enstemmig dom fra tingretten tilsier jo at det var riktig vurderinger som ble gjort. Og så mener lagmannsretten noe annet, og det må vi bare konstatere.

– Skal ganske mye til

Lagmannsretten mener at nøkkelbeviset, et Y-DNA-funn på Birgitte Tengs’ strømpebukse, ikke holder til å dømme ham.

«Når man bare vurderer biologiske spor isolert sett, er det ikke mulig å si hva som er gjerningsrelevant», heter det i dommen.

«Dersom tiltalte er gjerningsperson, er det grunn til å stille spørsmål ved hvorfor han bare har lagt igjen DNA på låret», står det videre.

Det at lagmannsretten nøkkelbeviset ikke holder til å dømme Vassbakk, gjør at det trolig også blir vanskelig å ta saken opp på ny, mener strafferettsforsker Katrine Holter.

– Når det nå ble frifinnelse fordi bevisene ikke holdt, så skal det ganske mye til for at saken kommer opp på ny. Det er ikke umulig, men da må påtalemyndigheten argumentere for at det er saksbehandlingsfeil, sier Holter til TV 2.



At dette trolig er punktum for Vassbakk i denne saken, for Holter medhold i fra Hanssen.

– Jeg tror neppe at det er så mye å hente i en anke for påtalemyndigheten, sier rettskommentatoren.



– Ingen andre konkrete mistenkte

Aktor og statsadvokat Thomseth sier at de ikke har grunnlag for å sette i gang ytterligere etterforskningsskritt per nå.

– Vi har ingen andre konkrete mistenkte, og sånn bevissituasjonen står i dag, så er det ikke grunnlag for å sette i gang ytterligere etterforskningsskritt. Men det kan endre seg nå.



Vassbakk løslates i dag. Han har sittet i varetekt siden pågripelsen i september 2021.