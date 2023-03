Festklar russ får to millioner: – En midtfinger til lærere

– Jeg tror det skal være her et sted, sier Charlotte Bernes (18) og peker på et grusområde ved Hordnesskogen i Bergen.

Bernes møter TV 2 sammen med Karoline Horn Kvåle (18), som er medruss på russebussen «Bapardi 2023».

Området ved Hordnesskogen er stedet hvor russen skal få oppholde seg i helgene under russetiden, med blant annet vakthold og politi til stede.

For i år gir Vestland fylkeskommune hele to millioner kroner til vestlandsrussen som et prøveprosjekt for at russen kan samles til en tryggere fest.

HORDNESSKOGEN: Russejentene er ikke helt sikker på hvor i Hordnesskogen feiringen skal finne sted, men viser TV 2 rundt på aktuelle plasser. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Pengene skal blant annet gå til vakter, inngjerding, transport og toaletter.

– Jeg syns det er en veldig god mulighet for oss. Festen blir mer trygg og kontrollert. Både for vår del, men også politiet, sier Bernes.

Flere av russejentene på Bapardi 2023 forteller at de har hørt historier om tidligere russ som har forsvunnet i skogen eller blitt dopet ned.

Uønskede hendelser

Tidligere år har russen i Bergen blitt jaget vekk fra sted til sted. I flere tilfeller har russen reist flere mil utenfor Bergen for å feste.

Fylkesordfører Jon Askeland i Vestland fylkeskommune begrunner vedtaket med flere uønskede situasjoner i de tidligere russefeiringene.

FÅR KRITIKK: Fylkesordfører Jon Askeland i Vestland fylkeskommune har fått mye motstand etter vedtaket. Foto: Ole Enes Ebbesen

– Vi har sett de siste årene at det har vært en del hendelser som ikke har vært bra. Derfor kom dette initiativet opp for å se på et prøveprosjekt for å gi en trygg og inkluderende russefeiring, sier Askeland.

«En midtfinger til lærere»

Vestland fylkeskommune sin pengebruk får flere til å se rødt. I et innlegg i Bergens Tidende skriver lektor Odd Bendik Melve at pengebruken er en «midtfinger» til lærere som underviser.

– Personlig synes jeg det er skuffende. Jeg synes det er merkelig at fylkeskommunen bruker to millioner kroner på en privat feiring i mai, sier Melve til TV 2.

KRITISK: Lektor Odd Bendik Melve mener det er stor grunn til å rette kritisk blikk på fylkeskommunen og deres prioritering. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Lektoren mener pengene burde prioriteres annerledes fordi russefeiringen tross alt er en privat feiring og treffer få av elevene i fylket.

– Er det offentlighetens ansvar å legge til rette for fest i mai for russ som skal opp til eksamen? spør lektoren.

– Pengene kunne blitt brukt til skolebøker eller tilby flere fag. Man skulle heller styrket skolene.

Melve skulle gjerne sett at ulike frivillige og russen selv tok et større ansvar.

FÅR STØTTE: Odd Bendik Melve har fått stor støtte i kommentarfeltet etter at han skrev et innlegg i Bergens Tidende. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Jeg er ikke kritisk til at russen skal ha en trygg og god feiring. Det er jeg absolutt for, men jeg kan ikke se at det er opplæringsavdelingen i fylket sitt ansvar å legge til rette for dette.

– Vi har ulikt syn

TV 2 har sjekket med alle fylkeskommunene i hele landet, men ingen gjør som Vestland. Viken fylke reagerer på vedtaket.

– Vi har nok kanskje litt ulikt syn på hvor vi legger kreftene. For oss har det viktigste vært å forebygge, sier seniorrådgiver Henrikke Bugdø-Aarseth i Viken.

STENGT: I fjor ble Hordnesskogen stengt for russen. I år skal dette endre seg. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Fylkesordføreren i Vestland forklarer at milliontildelingen foreløpig bare er et prøveprosjekt, men at det har vært en vanskelig avgjørelse.

Han har forståelse for kritikken.

– Selvfølgelig skjønner jeg det, fordi det er jo andre i samfunnet som ikke får støtte. Men russen er veldig glad for at vi nå legger til rette for dem.

SAMARBEID: Fylket samarbeider med flere for å legge til rette for russefeiringen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Askeland stiller så spørsmålet om hva vi er villig til å betale for å hindre en alvorlig trafikkulykke, et overgrep eller et rustilfelle med alvorlig utgang.

Forstår kritikken

Russejentene er glade for at fylket nå prioriterer tryggheten deres og gir dem en plass å være under russetiden.

KLARE: Russebussen Bapardi 2023 har planlagt russetiden i flere måneder gjennom utallige dugnadstimer og planlegging. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Det er jo mange som har vært imot det tiltaket. Det kan vi jo hundre prosent forstå, fordi det er jo mye penger til russen. Men vi tenker at russen kommer til å ha en feiring uansett, sier Horn Kvåle.

– Vi er veldig takknemlige for at fylkeskommunen har valgt å prioritere sikkerheten vår.