Fersk undersøkelse: – Ganske absurd

EGENKAPITAL: 30 prosent av Oslos innbyggere oppgir at foreldre er avgjørende for å oppnå egenkapitalkravet ved kjøp av bolig. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

En fersk undersøkelse viser at foreldre er avgjørende for 30 prosent av Oslos innbyggere, for å oppnå kravet til egenkapital ved kjøp av bolig.

– Boligprisene i Oslo er som kjent spinnville. Er du ung boligkjøper i hovedstaden, er det nærmest umulig å kjøpe leilighet uten hjelp av foreldrene eller andre.

Det sier administrerende direktør Karsten Onsrud i Aktiv eiendomsmegling. Ifølge undersøkelsen er det primært de unge som sier de trenger hjelp.

VISNING: Karsten Onsrud sier meglerne ukentlig opplever at unge boligkjøpere kommer med foreldrene på visning. Foto: Aktiv Eiendomsmegling

Boligdrømmen er fjern

– Du kan ikke ha en total gjeld som er mer enn fem ganger høyere enn den årlige inntekten din. Dette inkluderer all gjeld, som for eksempel studielån og forbrukslån, sier Onsrud.

Han kommer også med et eksempel: Om du er ung og nyutdannet har du kanskje en startlønn på omtrent 500 000 kroner.

– Med denne inntekten vil du kun ha mulighet til å ha en total gjeld på 2,5 millioner kroner, og med et studielån på 400 000 kroner vil du få et boliglån på 2,1 millioner kroner.

Det betyr om du skal kjøpe en leilighet til tre millioner kroner, må du stille med 900.000 kroner i egenkapital, sier Onsrud.

– Det praktiske resultatet av dette regnestykket er at boligdrømmen for mange unge er fjern. Dersom de ikke har muligheten til å få hjelp fra foreldre.

– Tungen på vektskålen

Onsrud viser til at selv leiligheter under 25 kvadratmeter går for over tre millioner kroner i hovedstaden. Mens de som så vidt er over 30 kvadratmeter, kan gå for over fire millioner kroner.

– For tilsvarende summer kan du i enkelte deler av landet kjøpet større hus. Det er ganske absurd.

Det er heller ikke uvanlig at leiligheter som førstegangskjøperne ser på blir forsøkt kuppet, også før visning, forklarer Onsrud.

– Meglerne opplever ukentlig at unge boligkjøpere kommer med foreldrene på visning og at det er «foreldrebanken» som ofte er tungen på vektskålen.