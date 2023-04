Fersk TV 2-prognose: – Helt enorme tall

KAN BLI HISTORISK: Lene Conradi kan potensielt bli Askers lengstsittende ordfører. Foto: Per Haugen / TV 2

Lene Conradi har allerede 16 år i bagasjen som Høyre-ordfører i Asker, og nå er sjansene store for at hun kan bli den lengstsittende i kommunens historie.

Skal vi tro den ferske TV 2-prognosen, ligger Høyre an til å stikke av ikke bare med ordførerposten, men også med rent flertall og en oppslutning på 55 prosent. Det får Conradi til å gløde.

– Det er jo helt enorme tall, sier hun til TV 2.

Conradi håper prognosen kan tolkes som en tilbakemelding på at innbyggerne er fornøyd med politikken de fører. Likevel tar hun ikke feiringen på forskudd.

– Vi skal jobbe hardt hver eneste dag for å gjøre oss fortjent til den tilliten som vi gjør året rundt, og mye kan skje før valget.

BLÅ KOMMUNE: Asker kommune har vært en Høyre-styrt kommune i flere tiår. Foto: Per Haugen / TV 2

Rødgrønt flertall i to kommuner

En fersk TV 2-prognose viser nå at de borgerlige ligger an til å få flertall i 13 av de 20 største kommunene i Norge.

De rødgrønne har kun to kommuner på listen der de ligger an til å sikre flertall: Trondheim og Sarpsborg.

I tillegg er de rødgrønne i tet i Moss og Tromsø, mens de borgerlige er i tet i Lillestrøm. I Fredrikstad og Skien er det dødt løp.

Prognosen er utviklet av TV 2s valganalytiker Terje Sørensen.

Valgforsker Peter Egge Langsæther ved Universitetet i Oslo mener utviklingen ser mer ut som en Høyre-bølge med stor H enn som en generell høyrebølge.

– Høyre har ikke gjort det så godt siden den forrige bølgen på 80-tallet, fastslår han.

– Men for høyresiden som helhet er det et litt mer nyansert bilde der Høyre og Frp samlet har sett lignende tall de siste årene.

Et element av protest

Når Høyre går så mye fram, mener Langsæther det må ses i sammenheng med krisen de to regjeringspartiene har stått i siden valget i 2021, med prisvekst og strømkrise.

– For Arbeiderpartiet er det også et større problem at de har mistet sakseierskapet og ikke lenger vurderes som det partiet velgerne har størst tillit til på ganske mange saksområder, påpeker han.

EKSPERT: Peter Egge Langsæther er valgforsker ved Universitetet i Oslo. Foto: Gorm Røseth / TV 2

En meningsmåling som Aftenposten fikk gjennomført nylig, viste at Arbeiderpartiet ikke har én sak igjen som de har eierskapet til.

– På mange av disse saksfeltene har Høyre tatt over i stedet, sier Langsæther.

– Er det et element av protest i dette?

– Ja, det kan tenkes, men Høyre er kanskje ikke det mest kjente protestpartiet i norsk politikk. Man kunne tenke seg mange andre partier som kunne fått økt oppslutning dersom dette var et rent protestvalg.

De ti største kommunene

