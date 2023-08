Fersk TV 2-måling: Nå rakner Ernas jubelsommer

AGDERKYSTEN (TV 2) Etter måneder med elleville målinger er det bom stopp for Høyre og Erna Solberg på Kantars ferske måling for TV 2.

– Jeg er litt forvirret, sier Erna Solberg når TV 2 møter henne på valgkampturné i Kristiansand.



Hun har fått noen timer til å fordøye Kantars ferske kommunevalgmåling for TV 2.

Solberg vil ha bedre resultat

Den viser store endringer fra forrige måling for 10 dager siden:

– Målingene spriker så mye for tiden, slår hun fast.



Høyre faller med 3,3 prosentpoeng til 23,7 prosent.

– Historisk sett ville det vært et godt kommunevalg for Høyre på 23 prosent. Men vi kommer fra et høyere nivå og har mange gode lokale resultater, så vi slåss nok for et litt bedre resultat enn det, sier Solberg.

Samtidig bykser Arbeiderpartiet opp fire prosentpoeng fra krisemålingen forrige uke og får en oppslutning på – historisk dårlige – 21,8 prosent.



På bare en uke er avstanden mellom våre to største partier redusert fra 9,2 til 1,9 prosentpoeng.



På vei opp

I sentrumsgata i Tvedestrand, bare en kort kjøretur fra hytta til partileder Jonas Gahr Støre, møter TV 2 Arbeiderpartiets energiske nestleder Jan Christian Vestre.

I forkant har TV 2 ringt ham og fortalt hva målingen viser.

– Er det sant?! ropte Vestre inn i telefonen da.



Nå har han fått summet seg. I alle fall litt.

– Det er jo kjempegøy! For vi har jo hatt noen dårlige målinger også, sier Vestre, før han igjen lar seg rive med:

– Arbeiderpartiet er på vei opp! Og Høyre er på vei ned! Valgkampen begynner nå, og det er et veldig godt utgangspunkt for oss at dette er trenden nå, sier han fornøyd.

BLID: Blomstergutt, næringsminister og nestleder Jan Christian Vestre, her på Arbeiderpartiets valgkampstand i Tvedestrand onsdag ettermiddag. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Høyre er fortsatt større enn Ap?

– Det er i dag. Vi jobber med saken, sier Vestre.

Høyre-velgerne på gjerdet

Tilbake i Kristiansand forteller Erna Solberg anekdoter fra tidligere valgkamper og kommer med råd til sine egne før de skal møte velgerne på husbesøk:



– Du må finne frem din indre Trude Drevland. Og som de sier i britisk politikk: takk nei hvis du blir invitert inn på kaffe. Det er gjerne et triks motstanderne våre bruker for å oppholde oss, sier Solberg.



Rådene kan komme godt med nå.

­– Høyre svekker seg både mot Arbeiderpartiet og Senterpartiet på denne målingen. I tillegg har flere av Høyres velgere i 2021 satt seg på gjerdet, sier TV 2s valganalytiker Terje Sørensen.



Samtidig advarer Sørensen seg om at ting fortsatt kan endre seg.

– Det er lenge igjen av valgkampen og nå har Høyre hatt to målinger med nedgang på rad. Erfaringsmessig vet vi at det da gjerne kommer en reaksjon opp igjen på neste måling.