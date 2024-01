Fersk PST-rapport: Breivik har «helgenstatus»

STRENG SIKKERHET: Terrordømte Anders Behring Breivik (44) er strengt bevoktet under rettssaken der han for andre gang har saksøkt staten for brudd på hans menneskerettigheter. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Informasjonen fremkommer i en vurdering som Politiets sikkerhetstjeneste (PST) skrev i desember.

Rapporten er skrevet for å gi retten et best mulig grunnlag for å vurdere om soningsforholdene til Breivik bryter med menneskerettighetene hans.

Informasjonen i rapporten har inntil nylig vært gradert og hemmelig. Nå har TV 2 fått tilgang til den.

«Anders Behring Breivik har en såkalt «helgenstatus» blant andre høyreekstremister, og har således en betydelig tilstedeværelse i dagens transnasjonale høyreekstreme landskap», skriver PST.

Holder seg oppdatert

PST skriver at høyreekstreme digitale nettverk preger trusselbildet.

«Nye terrorangrep vil sannsynlig utføres av enkeltstående aktører som har vært delaktig i digitale nettverk. I disse nettverkene blandes voldsforherligende ideologi med humor, memer og referanser til spill – og populærkultur», skriver de.

LAGET NOTAT: Basert på tidligere gradert informasjon har Politiets sikkerhetstjeneste skrevet en ny vurdering av Anders Behring Breiviks innflytelse fra fengsel. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Det er her PST mener at Breivik kommer inn. De ser nemlig at tidligere terrorister reaktualiseres gjennom dagsaktuelle hendelser i disse nettverkene.

«Sentralt står også da den radikaliserende propagandaen, som også gjenbrukes og videreføres», skriver de.

Årsaken til Breiviks påståtte helgenstatus er først og fremst det høye antallet mennesker han drepte under terrorangrepene 22. juli 2011, mener PST. I tillegg har han tilpasset sitt ideologiske tankesett til dagens høyreekstreme.

PST viser blant annet til at han under rettssaken i 2022, der han ba om å bli prøveløslatt, viste frem en plakat med påskriften «white genocide», som er en utbredt konspirasjonsteori i høyreekstreme miljøer.

FORRIGE GANG: I januar 2022 var Anders Behring Breivik i retten da han ba om å bli prøveløslatt. På plakater og munnbindet hadde han høyreekstrem propaganda. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

«Dette viser hvordan Breivik kobler seg på dagsaktuelle konspirasjonsteorier for dagens høyreekstreme landskap. Breiviks høyreekstreme ideologi og langsiktige plan vurderes således å bestå», skriver PST.

Viser til New Zealand-terrorist

De mener at Breiviks innflytelse vil vedvare i mange år fremover – også dersom han fortsatt nektes kontakt med omverdenen. Om han tillates større kontakt med andre via brev, vil det trolig bli brukt som propagandamateriale.



Per i dag mener PST at den største terrortrusselen fra høyreekstreme er enkeltpersoner som lar seg inspirere gjennom subkulturer på internett.

«Dynamikken i høyreekstreme subkulturer på nett gjør også at aktører kan hekte seg opp i et «fellesskap» av høyreekstreme terrorister uten at de har direkte kontakt med hverandre», skriver de.



Blant annet viser PST til Brenton Tarrant, som sto bak et terrorangrep i New Zealand i 2019 og hevdet at han hadde fått sin «velsignelse» fra Breivik.

PRESSEN: Oslo tingrett settes for anledningen i gymsalen i Ringerike fengsel. Også de andre sakene terrordømte Anders Behring Breivik har anlagt mot staten, er blitt behandlet i provisoriske rettssaler i fengslene han har sonet i. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Ifølge PST har man de siste årene sett en økning i antall avvergede og gjennomførte terrorangrep der Breivik fremstår som en inspirasjonskilde.

«PST observerer videre at Breivik fortsatt har støtte blant høyreekstreme i Norge i innkommende informasjon til PST. Denne støtten er betydelig høyere enn eksempelvis uttalt støtte til Brenton Tarrant», skriver de.

Frykter de unge

Ifølge PST er det i økende grad unge som radikaliseres. Mange av dem som radikaliseres i dag, har ikke et like bevisst forhold til terrorangrepene 22. juli 2011, påpeker de.

Tiden som har gått siden terrorhandlingene, fører ikke til at Breivik viskes ut i høyreekstreme kretser.

«Tvert imot vurderes avstand i tid til terrorhandlingene i 2011 å kunne ha en dempende effekt rundt det å forholde seg til de faktiske voldshandlingene som ble utført, og således kunne øke støtten rundt Breivik i tiden fremover», skriver de.

Til slutt i rapporten advarer PST på det sterkeste mot det Breivik ønsker seg, nemlig flere muligheter for å bygge menneskelige relasjoner.

«Vage brev og kommunikasjon med omverden må sees i sammenheng med hans uttalte langsiktige plan. Selv små livstegn og tilsynelatende uskyldig kontakt fra Breivik kan fungere som potente signaler som kan styrke og befeste motivasjon til å gjennomføre terror hos personer som er i en radikaliseringsprosess», skriver PST.

De mener det er «den potensielle kontakten, mulighetsrommet for nettverksbygging og indirekte påvirkningen» som er bekymringsfull – ikke nødvendigvis det faktiske innholdet i korrespondansen.



«Kontakt som Breivik ønsker å ha med andre personer utenfor fengselet bør i størst mulig grad stoppes», konkluderer PST.

Mener tiltakene bommer

Regjeringsadvokat Andreas Hjetland, som representerer Kriminalomsorgen i retten, bekrefter overfor pressen at PST-rapporten er helt sentral i Kriminalomsorgens vurderinger av hva de kan tillate at Breivik får gjøre i fengsel.

Breiviks advokat Øystein Storrvik sier i retten at han vil komme tilbake til PST-rapporten senere i rettssaken.

– Der får man på en måte fasiten for hvorfor soningen er lagt opp til at han ikke skal ha kontakt med omverden, men denne saken dreier seg om menneskelige hensyn og sikkerhet. Det er relasjoner som er hele poenget, sier han.

Rettssaken der Breivik har saksøkt staten for brudd på menneskerettighetene, vil pågå hele denne uka.

INNLEDER: Nesten hele den første dagen i retten er satt av til advokat Øystein Storrvik, som presenterer Anders Behring Breiviks syn på saken. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Breivik har sonet nesten 12 år under særlig høy sikkerhet, hvilket blant annet innebærer stor grad av isolasjon fra andre mennesker. Kriminalomsorgen har blant annet vist til Breiviks fasiliteter i fengsel som et kompenserende tiltak.

– De kompenserende tiltakene treffer ikke på det han trenger. At rommene er bra utstyrt, er det ikke så mye å si noe om. Jeg klarer ikke å se at det har noe særlig betydning hvor fine rommene bak gitteret er, sier Storrvik.

Samtidig påpeker Storrvik at Breivik har vært svært fornøyd med alle tiltak som har vært satt inn – blant annet de tre undulatene han nå har fått.

FIKK DISSE: Anders Behring Breivik ønsket seg dyr og skrev en liste over hvilke dyr han kunne tenke seg. Langt ned på listen sto undulater. Nå har han fått tre av dem. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Ifølge advokat Storrvik har Breivik utviklet suicidale tanker som følge av soningsskader, ettersom han ikke får mulighet til å bygge menneskelige relasjoner.

De eneste Breivik har vedvarende kontakt med, er hans advokater og ansatte i fengselet. De ansatte har som instruks ikke å bygge en for nær relasjon til ham.