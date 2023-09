Fersk måling: Høyre-oppturen fortsetter

Høyre fortsetter å dra fra Arbeiderpartiet i kampen om å bli landets største parti, ifølge TV 2s aller siste kommunebarometer to dager før valget.

Siden fredagens måling har Høyres oppslutning økt fra 24,7 til 25 prosent. Dermed leder de med 3,7 prosentpoeng på Arbeiderpartiet, som fortsatt ligger på 21,3.



– Jeg tror vi kommer til å komme høyere enn det. Men det er egentlig ikke disse tallene som teller nå, nå er det i de 356 kommunene det avgjøres, sier Jonas Gahr Støre (Ap) til TV 2.

Støre sier at han ikke kjenner på presset av at Høyre er det eneste av partiene som går frem på målingen, og tilsynelatende strammer grepet ytterligere om å bli landets største parti.



– Nei, jeg kjenner presset av å få gode resultater i kommuner hvor dette betyr noe for folk, sier han.

– Og ærlig talt - målinger to, tre dager før vi får den endelige målingen på valgdagen, det legger jeg ikke så stor vekt på.

– Det er tøft mange steder



Erna Solberg (H) håper på sin side at resultatet holder hele veien inn mot valget.

– Jeg opplever at det er veldig mange som både sier at de har stemt på oss og at de vil stemme på oss. Men det er tøft mange steder, så selv om det er gode tall nasjonalt, så er det sånn at vi skal vinne i hver enkelt by, og da gjelder det for folk å gå ut og stemme, sier Solberg til TV 2.

– Etter mange år med rødgrønt styre i mange av de store byene, så tror jeg at mange ønsker et skifte, sier hun.



SV går mest tilbake på TV 2s siste kommunebarometer før valget. Det samme gjør Venstre og Senterpartiet, mens Rødt og MDGs oppslutning er uforandret siden fredagens måling.

Sammenlignet med kommunevalget i 2019 er det Sp som desidert mest tilbake, fra 14,4 til 7,1 prosent.

Fremmøteprosenten i kommunebarometeret er på 68,1 prosent.