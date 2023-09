Fersk måling: Erna Solberg strammer grepet

LEDER: Erna Solberg og Høyre trekker fra i TV 2s ferskeste måling. Her fra fredagens partilederdebatt på NRK. Foto: Fredrik Slabinski

Kampen om å bli største parti kan være over.

Forholdet mellom Norges to største partier viser tegn til å stabilisere seg på TV 2s siste kommunebarometer før valget på mandag.

Høyre leder nå med 3,4 prosentpoeng på Arbeiderpartiet. Alt ligger dermed til rette for at Arbeiderpartiet mister posisjonen som landets største parti i valg for første gang på nesten 100 år.

Erna Solberg har tro på at Høyre i år kan bli største parti.

– Jeg vet at det jobbes iherdig med å banke på dører, snakke med folk og stå på stand så det er bra, sier Solberg til TV 2.



SV går mest tilbake og Senterpartiet mest fram på TV 2s nest siste kommunebarometer før valget på mandag.

Selv om Solberg trekker på smilebåndet da hun hører TV 2s ferskeste måling understreker hun at det fortsatt er svært jevnt i flere kommuner.

– Jeg tar ingenting forgitt før vi har valgresultatet, sier Solberg.



Målingen fra Kantar ble levert like etter klokken 20.00 fredag kveld.



Tallene viser at det er lite som skiller de tradisjonelle blokkene i norsk politikk.

De fem rødgrønne partiene får 45,8 prosents oppslutning, mens de fire borgerlige får 46,4 prosent på denne målingen.

Sammenlignet med forrige kommune valg er det en klar fremgang for den blå siden med 10 prosentpoeng.

Kvinner og menn er uenige

Ved å bryte tallene ned på kjønn, oppdager vi at det stor forskjell på kvinner og menn oppgir at de vil stemme. Kvinner trekker mot de rødgrønne partiene, med 51 prosent, mot 44 prosent på blå side.

Menn foretrekker borgerlige partier, med 50 prosent, mot 40 prosent som stemmer rødgrønt.

På denne målinger sier 67,4 prosent av de spurte at de har bestemt seg for et parti.

Høyrebølgen i kommunene

TV 2s prognose for de 50 største kommunene viser at det nå ligger an til borgerlig flertall i 29 av disse kommunene.

9 kommuner er rødgrønne, mens 12 er på vippen mellom de tradisjonelle blokkene.

En oppdatert prognose for hver enkelt av de 50 største kommunene blir publisert lørdag.