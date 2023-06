Ferieskaden til Egil (72) kostet tre millioner

SKADD: Tross store smerter, fant den blide sørlendingen frem smilet for kameraet. Kneet ble spjelket med stål, som egentlig brukes til fiske. Foto: Privat

Et lite feilsteg kvestet kneet til Egil Lind (72) fra Kristiansand. Nå advarer forsikringsselskapet alle nordmenn som skal utenlands.

Det som opprinnelig var en deilig februar-ferie i solfylte Florida, tok en smertefull vending for Egil Lind (72) i fjor.

Under en båttur med noen venner utenfor Key West, gikk det galt for den pensjonerte tannlegen fra Kristiansand.

– Vi var på en katamaran, og jeg skulle bare hoppe ned fra taket til fordekket.

Avstanden var kort, men idet Lind hoppet, ble båten sannsynligvis truffet av en bølge.

– Jeg gled i landingen, slik at det venstre kneet knakk rett av. Det sto ut i førtifem graders vinkel, sier Lind.

Svinedyre USA

De påfølgende sekundene og minuttene var grusomt smertefulle.

– Jeg ramlet heldigvis ikke ut av båten, men landet oppi nettingen fremme på katamaranen. Kneet hang og dinglet, mens jeg ropte til mannskapet etter hjelp.

Ulykken skjedde cirka tre-fire sjømil fra land. Mannskapet fikk ham oppi båten, og spjelket kneet med en stålstang som vanligvis brukes til fiske.

Lind ble fraktet inn mot land, og deretter brakt til sykehus ved hjelp av kystvakten og ambulanse.

ALVORLIG: Egil Lind (72) måtte behandles i USA, ettersom risikoen for interne blødninger var for stor til at man kunne sende ham hjem. Foto: Privat

Da Lind sa ifra til forsikringsselskapet Storebrand, kom det store spørsmålet «hva gjør vi nå?». USA er notorisk kjent for sine svinedyre helseregninger.

– Det ble fort klart at man ikke kunne sende meg hjem til Norge for behandling. Ingen vet hvor stor en slik skade er før man åpner opp, og det er risiko for interne blødninger. Det er nok med en beinsplint som punkterer en blodåre, så ligger man der, sier Lind.

Derfor ble det dyrt

Forsikringsselskapet og det amerikanske helsevesenet startet kjapt forhandlinger om behandling for 72-åringen.

Kort tid etter ble Lind skysset inn på et sykehus, der kneet ble operert.

– Etter seks timer på operasjonsbordet ble jeg vekket, og fikk beskjed om at alt var i orden. Deretter ble det 14 dager på rehabilitering i Fort Lauderdale, før jeg ble skysset hjem til Norge på første klasse med en sykepleier.

Prisen for hele oppholdet: tre millioner norske kroner.

– Jeg hadde tippet 1,5 millioner, men så viste det seg å bli det dobbelte. Det overrasker meg egentlig ikke, for i USA koster de beste kirurgene og sykehusoppholdene store penger. Når det er sagt, så var behandlingen glimrende, sier han.

Leder for skadeavdelingen i Storebrand, Elin Spjelkavik, sier denne regningen ikke var hverdagskost, og at den var helt i øvre sjiktet av sakene de får inn.

ADVARER: Leder for Storebrand sin skadeavdeling, Elin Spjelkavik. Foto: Thor Erik Skarpen / Storebrand

Vågale nordmenn

Heldigvis for Lind hadde han reiseforsikring. Å skulle ta en regning på tre millioner kroner selv, hadde vært en betydelig hodepine.

– For meg hadde det blitt privat gjeld. Man kan sikkert forhandle litt om det, men man må aldri reise utenfor EU uten reiseforsikring. Det er rent vanvidd, sier han.

Likevel er det noen som gjør det. Ifølge Storebrand drister nemlig rundt én av ti nordmenn seg på utenlandstur uten reiseforsikring.

– Det er særlig unge som dropper forsikringen og håper det ordner seg. Vi er derfor også bekymret for at dette tallet øker, ettersom mange har det vanskelig økonomisk nå, sier Spjelkavik.

Medisinsk inflasjon

Nå som folk rammes av inflasjon, prisvekst og svak krone, kan denne regningen bli dyrere enn noen gang.

Det er særlig én ekstra grunn til det.

For mens den globale inflasjonen er rundt 6,6 prosent, er nemlig den medisinske inflasjonen rundt 10 prosent.

STADIG DYRERE: Mange land har fått økte helsekostnader. Det gjør behandlingen dyrere for alle. Foto: JEAN-PAUL PELISSIER

– Det skyldes høyere kostnader i helsevesenet til de ulike landene. Stadig dyrere medisiner, ny teknologi, og en stadig eldre befolkning som har økt behov for helsehjelp øker kostnadene, sier Spjelkavik.

Ikke uventet, er USA helt i toppen av helsekostnader. Der kan man virkelig få en giga-regning hvis man er uheldig og mangler forsikring.

– Samtidig ser vi at inflasjonen har påvirket, og gjort det betydelig dyrere i andre land også. Tyrkia har for eksempel steget voldsomt i pris, sier Spjelkavik.

– Økonomisk katastrofe

Tall fra Finans Norge viser at 99.766 forsikrede nordmenn ble rammet av sykdom eller skade i utlandet i løpet av 2022.

Dette kostet forsikringsselskapene 987 millioner kroner i fjor.

Kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge sier man bør regne med prisen for reiseforsikring i alle feriebudsjett.

– Uten forsikring kan det bli en økonomisk katastrofe, for eksempel hvis du blir skadet og havner på sykehus. Regningen kan raskt bli på mange hundre tusen kroner. En syketransport er heller ikke billig, sier Neverdal.

OPPLYSER: Kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge sitter på tall fra forsikringsselskapene. Foto: Per Haugen / TV 2

Spjelkavik i Storebrand ser at antall forsikringssaker øker i disse dager, i takt med at folk går inn i ferie.

– Typiske skader er matforgiftning og sykdommer, men det skjer også stygge ulykker eller at folk blir utsatt for kriminalitet.

Særlig trafikkulykker er en gjenganger.

Trafikkbildet i andre land kan være langt mer heftig enn i Norge, og Spjelkavik frykter at folk kan finne på å slurve med sikkerhetsutstyr som hjelm og andre ting.

Advarer mot overbehandling

I tillegg til prisen for selve behandlingen, risikerer man også at sykehus i utlandet vil overbehandle eller overdiagnostisere pasienter.

Formålet kan være å kreve mer penger fra rike utlendinger.

– Våre utsendinger fra vår samarbeidspartner SOS International hindrer slik overbehandling, sier Spjelkavik.

Ifølge dem er det flest skadesaker fra nordmenn i Spania. Dette skyldes simpelthen at dette er et av landene desidert flest nordmenn reiser til.

TUR: Spania er et av de aller mest populære feriemålene for nordmenn. Her fra Fuengirola på Costa del Sol i Malaga-provinsen. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Ulykker skjer

Tilfeldighetene skulle ha det til at også Egil Lind var i Spania da TV 2 slo på tråden.

Det er nå 18 måneder siden skaden i USA.

Lind har liten tro på at kneet noensinne blir like bra som før, men gleder seg over å være på bedringens vei.

– Nå greier jeg å gå opp trappen uten å holde meg i gelenderet, men det har tatt veldig lang tid. Folk spør meg om skyld i skaden, men det var rett og slett bare en ulykke. Slik kan skje, sier han.

– Ulykker skjer, også på ferie.