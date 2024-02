Ferieråd: – Ville ikke vært redd for dette

Mange husker bildene av nordmenn og andre syden-turister som flyktet fra flammene i fjor, men hvor bekymret trenger du egentlig å være for dette når årets sommerferie skal bestilles?

Vintermånedene er mørke og kalde, og samtidig høytid for nordmenn som leter etter sommerens feriemål.

– Sydenferien er hellig for nordmenn. Sol, varme og tid med familien er øverst på ønskelisten, sier redaktør Torild Moland i magasinet Vagabond Reiselyst.

I fjor ble det derimot for mye av det gode på populære feriedestinasjoner i Hellas, Italia og andre steder rundt Middelhavet.

Særlig i juli var avisene og tv-nyhetene stappfulle av skogbrann-bilder, gradestokker som viste over 40 grader, og evakuerte som gikk langs landeveiene med flammer i horisonten.

FLYKTET: Svært mange turister måtte pakke kofferten og forlate hotellene til fots for å slippe unna skogbrannene på Rhodos i fjor sommer. Noen gikk ned på stranden for å komme seg unna. Foto: TV 2-tipser

FLYKTET: Svært mange turister måtte pakke kofferten og forlate hotellene til fots for å slippe unna skogbrannene på Rhodos i fjor sommer. Foto: TV 2-tipser

FLYKTET: Evakuerte turister overnattet i en idrettshall på Rhodos, 23. juli i fjor. Flere titalls tusen ble evakuert. Foto: Argyris Mantikos / AP

FLYKTET: Evakuerte turister overnattet i en idrettshall på Rhodos, 23. juli i fjor. Flere titalls tusen ble evakuert. Foto: Argyris Mantikos

Flere nordmenn og andre turister ble innkvartert på sovesaler og gymhaller i byene.

– Dette er noe vi aldri ønsker at våre gjester eller reisemål skal oppleve, og vi håper selvfølgelig at det ikke oppstår lignende situasjoner i år, sier kommunikasjonssjef Beatriz Rivera i turoperatøren Apollo.

Hvor er det trygt?

Så hvor skal en våge å dra i sommer? Er det trygt å dra tilbake til små ferieøyer med mye vegetasjon og ingen fastlandsforbindelse?

Det kan du, så lenge du tar noen forholdsregler, sier reiselivseksperten.

– Så lenge man har booket gjennom et reisebyrå som er dekket av reisegarantifondet, og som kan hjelpe deg hvis du trenger det, så ville jeg ikke vært redd for å dra sørover i sommer, sier redaktør Moland.

Hun leder et av Norges største reisemagasin, og sier hun får spørsmål fra flere lesere som lurer på hvor man bør dra for å unngå hetebølge, branner og andre naturhendelser som kan spolere ferien.

Moland minner om at det var kun en liten andel norske turister som fikk ferien sin ødelagt av skogbranner i fjor.

– Man skal være veldig uheldig hvis det skjer.

Misfornøyde nordmenn

Apollo var en av reiseoperatørene som ble nedringt av bekymrede turister. Flere av dem kritiserte operatøren for lite informasjon og hjelp da det brant som verst.

«En utrolig vanskelig situasjon», sa kommunikasjonssjefen den gang. Nå som årets ferier skal bestilles, minner Rivera om at middelhavslandene er bedre forberedt og vant til å håndtere branner.

– Det mest imponerende i fjor var å se hvor dyktige både lokale myndigheter og ikke minst lokalbefolkningen og hotelleiere var til å kaste seg rundt, stå sammen og gjøre alt i sin makt til å ta vare på alle berørte.

Hun sier det er umulig å helgardere seg mot nye branner eller hetebølger, men mener reisemålene deres er trygge.

– Hvis det ikke hadde vært tilfelle, ville UD utsendt reiseråd, og så ville vi naturligvis heller ikke tilbudt reiser hit. At enkelte likevel er bekymret forstår jeg derimot naturligvis.

UTBRENT: Her kan man se hvor utbrent det var i området rundt denne feriedestinasjonen på Rhodos. Dette bildet er tatt 27. juli, kun dager etter brannen. Foto: Nicolas EconomouI / Reuters

Skred med bestillinger

Det er uansett ingenting som tyder på at skogbranner eller hetebølger har skremt nordmenn fra å bestille sydentur.

– Feriesalget går utrolig bra, sier Rivera, og opplyser at salgsnivået ligger 15 prosent over nivået fra samme tid i fjor.

Og ikke bare det – hele åtte av ti som har bestilt reise, skal til Hellas. Landet som ble hardt rammet av brannene i fjor.

Reiselyst-redaktør Moland er overhodet ikke overrasket.

– Bookingene viser helt klart at nordmenn kommer til å reise mye denne sommeren også. Det er de samme landene som går igjen. Som alltid er Spania og Hellas mest populære, sammen med vårt naboland Sverige, sier hun.

EKSPERT: Torild Moland er redaktør for magasinet Vagabond Reiselyst, og er også reiselivsekspert i God Morgen Norge. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Alternative tips

Selv trives hun godt med 42 varmegrader, men for dem som vil ha en litt kaldere ferie, har hun noen tips.

– Det er masse fine steder i Nord-Europa. Både Tyskland og Danmark har kjempefine sandstrender, selv om dette kanskje ikke er blant de billigste landene akkurat nå. Ellers kan jeg anbefale både Estland, Latvia, Litauen og Polen, som alle har fine badeforhold i Østersjøen og sin egen «riviera».

For de som frykter at sydentemperaturen uteblir lenger nord, sier Moland at Polen er mye varmere enn Oslo om sommeren.

– Byen Sopot ligger på landets riviera, og er et gammelt spa-, kur- og bad-område. Der har de mange hoteller av høy klasse, kun en halvtime unna Gdansk.

Selv om mange reiser til de samme stedene år etter år, sier Moland at trendene likevel er i konstant utvikling.

– Den viktigste trenden akkurat nå, er nok at folk velgere billigere turer enn før. Mange bestiller også mye senere.

VEGETASJON: Både reiselivsredaktøren og klimaforskeren i artikkelen anbefaler destinasjoner med mindre vegetasjon hvis man vil være tryggere på å unngå branner. Slik så det ut på Sicilia i Italia i juli i fjor. Foto: Alberto Lo Bianco / AP

Spår rekordvarme

Uansett hvor man drar, er det uansett vanskelig å være helt gardert mot naturkreftene.

Det er nemlig ingenting som tyder på at hetebølgene eller brannene vil gi seg med det første.

I fjor stiftet mange bekjentskap med værfenomenet El Niño, der høye overflatetemperaturer i Stillehavet førte til hetebølger.

Bjørn Hallvard Samset er klimaforsker ved Cicero-senteret. Han sier dette året etter at El Niño først oppsto, har potensial til å bli enda varmere.

FORSKER: Klimaforsker Bjørn Hallvard Samset er tilknyttet Cicero-senteret. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Det er ingen grunn til at 2024 skal bli kaldere enn fjoråret. Vi har allerede startet året med rekordvarme, og akkurat nå har vi den dødeligste skogbrannen i Chile der over 100 personer har mistet livet. Det sier mye.

Samset sier det er umulig å spå om det blir nye branner på feriedestinasjoner i Hellas, Italia eller andre steder.

– Men det blir ganske sikkert veldig varmt i områder rundt Thailand, India og de stedene.

KREFTER: Fjorårets skogbranner på Rhodos førte til landets største evakueringsoperasjon noensinne, der flere titalls tusen måtte flykte. Foto: Spyros Bakalis

Håper på myndighetene

Det eneste man kan være noenlunde trygg på, er liten fare for skogbrann der vegetasjonen allerede har brent ned.

– Og så vet vi at når disse sakene har fått mye fokus, så er myndighetene ekstra påpasselige. Det fins også ting man kan gjøre for å beskytte mot skogbranner og hindre dem i å komme nær bebyggelse. I Hellas vil de sikkert ha mye aktivitet rundt dette, sier Samset.