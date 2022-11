Ferien i USA ble dekket – av bilen hjemme i Norge

For rundt fem år siden begynte Daniel Caetanya Fossum (37) å spe på inntekten sin gjennom å leie ut bil.

– Jeg gikk igjennom litt trøblete tider. Da satt jeg med denne bilen og tenkte: «Hva gjør jeg nå?», forteller Fossum.

Han har lenge vært interessert i delingsøkonomi. Da det dukket opp nettsider og apper som formidlet kontakt mellom mennesker som ønsker å leie en bil og privatpersoner som har en bil å leie ut, ble han nysgjerrig.

Nesten 400.000 i inntekt

Nysgjerrigheten ble ikke mindre av at han – gjennom et selskap han drev – hadde leaset en Audi stasjonsvogn som kanskje var litt for dyr. Han overførte bilen til privat eie og la den ut for leie.

– Først var det bare så jeg kunne få råd til å beholde den. Så gikk det så bra at den egentlig ble en sekundær inntektskilde. Det var et nødtiltak, som ble et veldig lukrativt tiltak, smiler Fossum.

Han drar opp appen og viser TV 2 status. Fossum har tjent 375.000 kroner etter å ha leid ut bilen mer enn 200 ganger siden han begynte med dette.

– Privat er jeg relativt håpløs på å holde oversikt, men det har holdt ting flytende i kritiske perioder, erkjenner han.

Fossum tror at det som har gjort denne inntjeningen mulig, er at prosessen er så enkel for begge parter.

Forsikring er innbakt i gebyrene til formidlingsselskapet. En boks installert i bilen gjør også at man ikke trenger å møtes fysisk, fordi den som leier enkelt kan åpne bilen via en app.

OVERSIKT: Appen forteller blant annet hvor mye penger Fossum har tjent og hvor mange kilometer han kan trekke av på skatten. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Ble overrasket under ferie

I 2017 var Fossum på ferie i California i to uker. Før han dro, la han ut bilen på markedet.

– Jeg var i USA i to uker. Samtlige av de dagene jeg var borte, ble bilen leid ut. Det jeg fikk inn da, dekket både flybilletter og boutgifter. Det overrasket meg veldig, forteller 37-åringen.

Alt gikk automatisk. Én leietaker lånte bilen i tre dager, en annen i syv dager og en tredje i fem dager. Fossum trengte ikke å løfte en finger, og tjente likevel 10-15.000 kroner.

Fossums råd til nye utleiere: * Se på prisene på tilsvarende biler og bruk appens råd om hva man bør ta betalt * Ta gode bilder. Det hjelper alltid * Gi mest mulig informasjon i annonsen * Plasser bilen lett tilgjengelig på gaten

Etterspørselen er størst nettopp i ferietider, forteller Daniel Caetanya Fossum. Det bekrefter også daglig leder Even Heggernes i Getaround.

– Vi nærmer oss en høysesong nå med julen. Da pleier vi alltid være fullbooket, så hvis noen har en bil stående og ønsker å tjene noen ekstra kroner, er det en bra mulighet for det i julen, sier Heggernes til TV 2.

Fossum leier faktisk også biler selv, dersom hans egen er utleid. Ettersom livssituasjonen hans har endret seg – han og kona venter barn – er behovet for bil større enn før.

– Men da leier jeg en som er billigere enn den jeg leier ut, smiler han.

DELINGSØKONOMI: Daniel Caetanya Fossum er tilhenger av delingsøkonomi. Han benytter seg også flittig av Airbnb. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Lett å skatte

Fossum setter også pris på at han får tilsendt en oversikt hvert år før selvangivelsen skal leveres, med tall på både inntekt og fradragsberettigede kilometere bilen har kjørt.

– Det er praktisk. Jeg får en mail med hva jeg skal plotte inn i selvangivelsen. Du skal skatte av inntekten, men så får du fradrag per kilometer, sier Fossum.

Skatteetaten opplyser til TV 2 at man kan trekke fra 3,50 kroner per kilometer dersom man som utleier betaler drivstoffet, og 2,80 kroner per kilometer dersom det er den som leier bilen som betaler for drivstoff.

Hvis man har 10.000 kroner eller mindre i inntekt på ett år, er dette skattefritt. Hvis inntekten på å leie ut bilen overstiger dette, skal man betale 22 prosent i skatt.

– Det eksisterer ingen særskilte regler for dette. Derimot kommer de generelle skatteregler for utleie av løsøre til anvendelse, sier seksjonssjef Ole V. Jebsen i Skatteetaten.

(Full oversikt over skattereglene finnes i faktaboks nederst i saken)

LEIER OGSÅ SELV: Hvis Fossum har mulighet til å leie ut bilen sin, men samtidig trenger bil selv, leier han gjerne en billigere via samme app som han bruker til å leie ut. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Vil utfordre bileierskap

Fokuset på en så enkel brukeropplevelse som mulig er en av hovedårsakene til at konseptet er så vellykket, mener Heggernes.

Han var en av grunnleggerne av Nabobil, som i 2019 ble solgt for 105 millioner kroner til amerikanske Getaround.

– Enkelheten har vært veldig viktig. Det store, hårete målet vårt er å utfordre bileeierskapet. Da er det klart at det må være enkelt, sier Heggernes til TV 2.