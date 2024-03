Ferien endte i mareritt: – Kommer aldri til å dra dit igjen

23. februar reiste Victoria Hopen på vinterferie til Gran Canaria med kjæresten. De var sent ute med å bestille. Derfor falt valget på det eneste TUI-hotellet som var ledig: RIU Vistamar.

– Jeg har vært på Gran Canaria flere ganger, men nå hadde vi lyst på litt høyere standard med all-inclusive, forteller hun.



Men allerede på dag to brast ferieidyllen.

– Kjæresten ble skikkelig dårlig etter en lunsj på hotellet. Jeg ble ikke så hardt rammet før litt senere da vi spiste på en annen restaurant på hotellet.



– Det kom alle veier

Hopen sier hun fikk akutt matforgiftning på slutten av middagen. Hun mistenker at hun ble dårlig av gratinert spinat som hadde ligget for lenge.

– Oppkast og feber. Det kom alle veier. Jeg kastet opp gjennom hele natten.

Hopen kontaktet deretter TUI og forsikringsselskapet. Hos forsikringsselskapet ble satt over til en lokal ansatt. Der hun ble møtt av telefonsvareren, forteller hun.

– Da begynte vi å lese på Tripadvisor. Det var mange anmeldelser hvor folk skrev at de hadde blitt dårlige, også fra flere år tilbake.



Duer gikk på bordene

På uteserveringen ved hotellets frokost- og lunsjområde, var det mange duer som gikk på bordene, ifølge Hopen.

– De spankulerte over kopper, bestikk og mat når sjansen bød seg. Hygienemessig er dette overhodet ikke bra. Vi så oss nødt til å sprite alt av bestikk.



EN SISTE SOLNEDGANG: Victoria Hopen rakk ikke ta mange feriebilder, da store deler av ferien ble tilbragt på hotellrommet. Foto: Victoria Hopen

Hørte andre gjester som kastet opp



Da de forlot hotellet, hørte de andre som også hadde blitt dårlige, ifølge henne.

– Det er svært lytt på hotellrommene, og fra den første kvelden har vi hørt folk som løper på do med diaré og oppkast gjennom hele natten.



Hun legger til:

– Det jeg synes er verst, er at det tilsynelatende har vart så lenge. Mange av gjestene er også eldre mennesker. Jeg skulle ønske de kunne ordnet opp i dette, slik at folk slipper å få ferien sin ødelagt.



Nå kommer hun til å være ekstra nøye med å sjekke på Tripadvisor før neste tur.

– Vi kommer hvert fall aldri til å dra til det hotellet igjen. Vi var veldig glade for å komme hjem igjen, sier Hopen.



Hjemme i Norge har Hopen og kjæresten tatt turen til legen. De er ennå ikke blitt helt friske.

Ifølge Hopen skal de begge nå testes for salmonella, etter anbefaling fra legen.

Avkrefter matforgiftning

TV 2 har vært i kontakt med RIU Vistamar. Hotellet avkrefter påstandene om matforgiftning.

– Vi følger en streng hygiene-protokoll gjennom hele året, og har i tillegg en hygiene-ansvarlig som overvåker det gode arbeidet de ansatte på kjøkkenet gjør, skriver hotellet i en e-post til TV 2.

De forteller at de har hatt svært få gjester som har hatt diaré og oppkast i februar, og at de aller fleste som har vært syke har kommet fra Nord-Europa.

Hotellet mener at gjestene må ha blitt syke av noe annet enn dårlig mat.

– I følge laboratoriet som har ansvar for å teste maten på hotellkjøkkenet, er alt i perfekt tilstand. Derfor kan vi bekrefte at maten er i orden og at de få tilfellene med sykdom kommer fra et ikke-matrelatert sted.

– Tar det på alvor

Kommunikasjonssjef i TUI Norge, Anne Mørk-Løwengreen, kan ikke kommentere enkelttilfeller, men sier at det er vanskelig å vite om det skyldes et virus eller en bakterie når det gjelder magesyke.

– Om vinteren er det dessverre en del utbrudd av norovirus, og dersom det skulle skje, har hotellene klare rutiner for å følge opp tilfeller av denne sesongbaserte sykdommen, sier Mørk-Løwengreen.

PÅ ALVOR: Kommunikasjonssjef i TUI Norge, Anne Mørk-Løwengreen, kan ikke kommentere opplevelsen til Victoria Hopen, men sier at de tar alle tilbakemeldinger på alvor. Foto: TUI

Hun sier de tar hyppige stikkprøver på hotellene for å sikre at all mat håndteres etter reglene. De får også rapporter når gjester har blitt syke.

– Rapporten fra forrige uke viser at det er veldig få gjester som har meldt fra om sykdom, forteller hun.

Selv om hun ikke kan kommentere enkelttilfeller, sier hun at de tar alle tilbakemeldinger fra kunder på alvor, og følger opp.

– Gjestenes sikkerhet og helse er alltid vår høyeste prioritet.