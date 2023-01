Fenomen bekymrer psykolog: – Umulig å like seg selv

Er mange for kravstore og opphengt i detaljer på jakten etter kjæreste?

På TikTok kan det i allefall se sånn ut.

I appen har videoer med hashtaggen #icks totalt over 895 millioner visninger. Der oppsummerer folk ulike negative trekk de ikke ønsker hos en annen person - for eksempel en potensiell partner.

Elevene ved Foss videregående skole i Oslo kjenner godt til fenomenet, og har mange eksempler på hva som er en «ick».

– Det må være at en jente snuser, sier Neo Carlsen Wesmann.

KRAV: Elev Neo Carlsen Wesmann tror unge er mer kravstore i dag. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Når de er litt usikre på seg selv og det vises veldig godt at de er usikre, sier Oda Berglien.

Men det samme gjelder andre veien:

– Hvis folk har litt for høy selvtillit, drar det snittet veldig ned, mener Peter Bakke.

– Snakker om det hver dag

Begrepet «icks» kan i denne sammenhengen forklares som følelsen av avsky mot en vane, type oppførsel eller egenskap hos et annet menneske.

Flere av elevene opplever at «icks» er et gjennomgående tema.

– Det er noe man snakker om. Jeg tror jeg snakker om det hver dag, forteller Ingeborg Meder.

Blant det som nevnes er også dårlig ånde, overdreven parfymebruk, Uggs (skomerke), eller det å være frekk mot foreldrene sine.

TREND: På TikTok har videoer med hashtaggen #icks til sammen over 895 millioner visninger. Foto: Anna Walderhaug / TV 2

Oda Berglien nevner også «skinny jeans».

– Dersom du møter noen du liker, men vedkommende bruker skinny jeans, er det uaktuelt å date da?

– Ja, egentlig. Det er jo personlighet som teller da, men kanskje litt ja, flirer Berglien.

– Blir umulig å like seg selv

Psykolog og parterapeut Andreas Løes Narum i Parweb ser med bekymring på «icks»-trenden som florerer på TikTok.

– Jeg tror at en av risikoene her er at folk opparbeider en stor negativ radar.

Han bruker det norske ordet vemmelser for å forklare fenomenet.

– Det jeg synes er helt slående, er at dersom du ser på mange av disse videoene, er det helt umulig å like deg selv. For alle har jo tusen sånne vemmelser, sier Narum.

SKEPTISK: Psykolog Andreas Løes Narum bruker det norske ordet «vemmelser» om trenden. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Skiller mellom to typer «icks»

Narum deler videoene som legges ut på TikTok om temaet inn i to overordnede grupper.

– Det er det du er født med og som går på det biologiske, og så er det det du har lært i kulturen din, sier Narum og viser til eksempler:

– Når det gjelder icks du er født med, så er det feil om du er innadvendt, men også om du er utadvendt. Det er feil om du er for vennlig, men også om du ikke er vennlig, forklarer han.

– Gjennom det kulturelle synes noen det er en ick når man bruker kniv og gaffel feil, uttaler ord på feil måte, eller smatter når man spiser. Så er det dette med dårlig hygiene, forklarer Narum.

KRITSKE: Ada Foss (t.v) og Maria Borgli Ulrichsen tror ikke nødvendigvis at unge har høyere krav enn tidligere. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Psykologen har et tips til unge som blir for opphengt i alle kravene som settes.



– Det finnes rett og slett enormt mange forskjellige krav der ute. Jeg tror ikke det er noe lurt å se på videoene, for det er sikkert noen som tror på dem. Og da kan det være lett å få dårlig selvtillit.