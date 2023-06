Fengslet i seks uker – retten lemper på restriksjonene

Retten har kommet til at brev- og besøkskontroll er tilstrekkelig sett opp mot bevisforspillelsesfaren, går det fram av fengslingskjennelsen i Oslo tingrett onsdag ettermiddag. Retten avviste derfor begjæringen om fortsatt brev- og besøksforbud

Domstolen viser blant annet til etterforskningen som pågår og at siktede nå har vært undergitt restriksjoner i ett år som grunnlag for den nye vurderingen.

Retten kommer til at Matapour kan holdes fengslet i seks nye uker på grunn av faren for at han skal ødelegge bevis dersom han ikke holdes i varetekt. At restriksjonene på brevkorrespondanse og besøk lettes noe, bidrar ikke til bevisforspillelsesfaren, mener retten.

Drap med terrorhensikt

To menn ble drept, ni personer ble skuddskadd, og ytterligere 25 personer fikk andre skader i kaoset som fulgte, da Zaniar Matapour løsnet skudd mot Per på hjørnet og London pub i Oslo natt til 25. juni i fjor.

Matapour er siktet for drap og drapsforsøk med terrorhensikt. Han har ikke forklart seg for politiet og det er ikke kjent hva han mener om skyldspørsmålet.

Tre andre menn er siktet for medvirkning, blant dem antar etterforskerne at den ytterliggående islamisten Arfan Bhatti hadde en sentral rolle i planleggingen og tilskyndelsen til terrorskytingen.

Bhatti nekter straffskyld.

Rettssak neste år

– Hva gjelder fremdriften er dette nærmere redegjort for i dagens fengslingsmøte. Dette gjelder blant annet forholdet til medsiktede og utlevering, samt til at arbeidet til de sakkyndige er ytterligere utsatt, slik at en rettspsykiatrisk erklæring først blir ferdig i løpet av sommeren, skriver retten.

– Man har imidlertid opprettholdt at det tas sikte på hovedforhandling i første halvdel av 2024, understreker domstolen i kjennelsen.

