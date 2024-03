Fengselsordning skaper frykt: – Spurt om de kan nekte

PÅ BESØK: Justisminister Emilie Enger Mehl besøkte Oslo fengsel torsdag for å meddele en viktig nyhet. Her snakker hun sammen med flere av de innsatte. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Eline Egstø (27) jobber som fengselsbetjent i Oslo fengsel og er tillitsvalgt i fengselet.

Hun og de andre fengselsbetjentene er pålagt trening for å takle skarpe situasjoner.

Om de skader seg under pålagt trening får de ikke støtte og erstatning for skader og jobbfravær.

Det har skapt stor misnøye blant flere.

KREVENDE: Eline Egstø forteller om at hendelser, vold og trusler preger hverdagen. Mangel på erstatningsstøtte hjelper ikke på. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Går hardt for seg

Egstø har jobbet i fengselsvesenet siden 2017. Hun har mange pålagte treningstimer bak seg, men har heldigvis ikke blitt ordentlig skadet. I motsetning til andre.

– Jeg kjenner flere kollegaer som har blitt skadet når de har vært pålagt å trene.

Hun bekrefter at flere har fått alvorlige skader.

– De har tatt noen ribben, knær, albuer og skuldre. Det går hardt for seg. Vi må øve så realistisk som mulig for å håndtere skarpe situasjoner. Vi kan ikke trene med 50 prosent kapasitet. Vi må opp i 80–90 prosent og da kommer skadene fort.

Det har skapt frykt blant fengselsbetjentene.

– Jeg har ikke vært redd under trening, men det har skapt en stor bekymring. Flere kollegaer ønsker ikke å være med på pålagte øvelser fordi de vet at de ikke får erstatning ved skader og skadefravær.

MANGEL PÅ BETJENTER: Egstø sier det er masseflukt av ansatte i norske fengsler. Hun håper at den nye lovendringen vil hjelpe på. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Det bekrefter forbundsleder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, Asle Aase.

– Det har skapt frykt ja. Det er mange som har vegret seg og spurt om de kan nekte å trene. Det kan de ikke. Det er obligatorisk, men nå kan de snart senke skuldrene, forteller Aase gledelig.

– Betyr utrolig mye

I fjor sommer sendte justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) et lovforslag om erstatningsordning for fengselsbetjenter på høring.

Det innebærer at både ansatte i kriminalomsorgen og de under utdanning skal få rett til full erstatning for yrkesrelaterte skader under pålagt trening.

Det har Mehl fått gjennomslag for. Torsdag ettermiddag var justisministeren innom Oslo fengsel for å overrekke Egstø og fengselsbetjentene gladnyheten.

– Det betyr utrolig mye at vi endelig får denne erstatningen. Vi er pålagt å trene for å takle hverdagen her og dette skaper en trygghet, sier Egstø.



Fredag formiddag blir lovforslaget signert av Kongen i statsråd. Det er kronprinsregenten som vil holde statsråd.

ØNSKER FLERE SØKERE: – Vi ser det er krevende å rekruttere fengselsbetjenter. Vi håper dette vil bidra til trygghet og at flere vil søke seg hit, sier Mehl. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Etter behandlingen i statsråd går saken videre til Stortinget, hvor den vil bli behandlet formelt.



– Stortinget har ballen nå. Jeg har inntrykk av at det er bred oppslutning om dette. Jeg vil bli overrasket om det ikke går igjennom, sier Mehl.

– Presset situasjon

Mehl er strålende fornøyd med å ha fått igjennom lovforslaget.

– Dette har vært etterlengtet og et sterkt ønske siden politiet fikk den samme ordningen. Det er noe Arbeider- og Senterpartiet har jobbet for siden vi kom inn i regjeringen, sier damen i rosa.

– Hvorfor har dere ikke klart å få det gjennom før nå?

– Kriminalomsorgen har vært under en presset situasjon i mange år. Vi har prioritert det i våre budsjetter, men samtidig har det vært utfordrende budsjettsituasjoner på grunn av prisveksten, svarer hun.



Stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen Odd Harald Hovland (Ap) var også til stede i Oslo fengsel.

– For oss har dette vært en viktig sak lenge. Det kunne og burde egentlig ha skjedd samtidig som politiet fikk denne ordningen, men nå er den endelig her, sier Hovland.

LUTTER ØRE: Justisministeren tok seg god tid til å prate med flere av de innsatte i solskinnet. Det satt de stor pris på. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– En lettelse

Forbundsleder Aase er kanskje personen som har ønsket endringen aller mest.

– Det var på høy tid. Vi har jobbet med saken og ventet i flere år. Det toppet seg da vi måtte i retten for å vinne fram en sak angående skade under trening, sier han og legger til:

– Man kan alltids diskutere tidsbruken, men det viktigste er at det skjer nå.



Han mener ordningen er viktig for anerkjennelsen av de ansatte i kriminalomsorgen.



– Det er en lettelse og jeg er veldig glad på vegne av de ansatte. Det viser at de blir verdsatt og betyr alt i forhold til trening og øving.

HOLDT ORDET: – Regjeringen har lovet at de skulle gjennomføre lovendringen og har holdt det de lovet, sier forbundsleder Aase. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Burde være plankekjøring

Nå må Egstø og fengselsbetjentene vente på behandlingen i Stortinget før de kan se loven i praksis. Men når vil det skje?

– Jeg håper at loven blir iverksatt i løpet høsten, sier forbundsleder Aase.



– Jeg tror det er realistisk. Jeg forventer at justiskomiteen behandler dette raskt og vil tre i kraft til høsten, svarer Hovland.

Han har en forventning om at det skal skje raskt.

– Det burde være plankekjøring. Jeg kan ikke tenke meg at det blir politisk motstand på Stortinget.

Mehl lover ingen dato.

– Det er for tidlig å si. Vi vil legge frem lovforslaget før påske slik at det kan behandles og vedtas i Stortinget før sommeren. Da bør det være mulig å iverksette loven raskt.