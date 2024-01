Fengselet: Dette er planen for Breivik

RINGERIKE FENGSEL (TV 2): Fengselsledelsen har ett overordnet mål for Anders Behring Breivik: At han skal forlate sitt gamle tankegods og ta et oppgjør med seg selv.

– Det er ingen som har et så godt tilbud som Breivik har. Han blir behandlet særdeles godt, sier fengselsleder Eirik Bergstedt i Ringerike fengsel.

I tillegg til å ivareta 22. juli-terroristen har han ansvar for 205 ansatte i fengselet.

– Mitt ansvar er også å skape en forsvarlig arbeidshverdag for dem, sier han.

I Breiviks manifest fra 2011 står det beskrevet hvordan han hadde planer om å angripe fengselsbetjenter dersom han kom til å ende opp i fengsel.

LUFTEGÅRDEN: Anders Behring Breivik (44) har tilgang til et celleanlegg over to etasjer i Ringerike fengsel. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Årsaken til at Breivik soner på «særlig høyt sikkerhetsnivå», er veldig enkel: Han er anses for å være like farlig i dag som det han var da han drepte 77 mennesker i 2011.

Selv mener terroristen at han ikke er farlig i det hele tatt. Han mener at han har skapt en karakter som han har mistet kontroll over, og at det er denne karakteren som har en farlig inspirasjonskraft overfor høyreekstreme miljøer.

Ser ikke bedring

Breivik mener at sikkerhetsnivået rundt ham er altfor strengt. Helt konkret ønsker han muligheten til å få seg venner.

På tirsdag fortalte han at han er villig til å bli venn med «nesten hvem som helst».

I dag disponerer Breivik et celleanlegg over to etasjer. Der har han både studiecelle, treningsrom, TV-stue og tre undulater. I 2022 ble han flyttet fra Telemark fengsel i Skien til Ringerike fengsel.

– Det var behov for et miljøskifte. Det var innsattes behov, men også ansattes behov, sier Bergstedt.

FORKLARTE SEG: Breivik forklarte i retten tirsdag at han mener han blir behandlet som et dyr. Foto: Simen Askjer / TV 2

Forrige gang Breivik saksøkte staten for brudd på menneskerettighetene, ble staten fullstendig frikjent av Borgarting lagmannsrett.

Nå peker Breivik og hans advokater på at den lange tidsperioden han har sittet isolert, i seg selv gjør at spørsmålet må prøves på nytt. Breivik mener soningsprogresjonen hans ikke holder mål, og at han ikke har noen fremtidsutsikter.

Dette er planen

Eirik Bergstedt forteller at de har ett overordnet mål for soningen:

– Målet er at det skal skje en endring hos Breivik, der han skal forlate et tankegods. Vi vil ta han med på en reise der han tar et oppgjør med seg selv og er klar for et annet type regime en gang i fremtiden.

Men fengselet har en oppfatning av at situasjonen rundt terroristen er uendret på de mer enn 12 årene han har sonet.

– Vi har ingen plan om et tidspunkt for overføring til ordinær lukket avdeling, men vi styrer mot det. Det fordrer en holdningsendring, sier fengselslederen.

INGEN ENDRING: Eirik Bergstedt i Ringerike fengsel sier de ikke ser tegn til holdningsendringer hos Anders Behring Breivik. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Bergstedt forteller at det er vanskelig å se for seg endring av soningen uten at Breivik endrer seg først.

– Det ligger helt eksplisitt et vilkår om endring der. På lik linje med alle andre som har begått en alvorlig straffbar handling, så må vi se en endring.

– Hva slags endring? spør advokat Storrvik.

– Det må være et genuint ønske om ikke å ville bygge nettverk og samhandle med likesinnede, svarer Bergstedt.

– Holder det at han sier det?

– Nei, vi må se det genuine ønsket. Hvis vi hadde observert en endring over tid, så ville en av de sikkerhetsmessige pilarene gått bort. Faren for ny alvorlig kriminalitet består fortsatt. Vi må være helt sikre på en endring, og vi mener bestemt at Breivik ikke har endret seg de årene han har vært her.

INNVENDING: Anders Behring Breivik så seg nødt til å påpeke at fengselslederen tidligere har stilt som ordførerkandidat for Arbeiderpartiet. Foto: Cornelius Poppe / NTB

– Hvorfor stoler man ikke på det Breivik sier?

– Vi har en notoritet og følger ham tett. Vi ser ingen endring, sier fengselslederen.

Onsdag vitner også fengselsinspektør Dag Andersen i retten. Han sier at Breivik ukentlig bekrefter sitt høyreekstreme syn.

Ett minutt på mølla

Også avdelingsleder Kristian Hesthagen ved fengselets avdeling for særlig høy sikkerhet vitner onsdag.

Tidligere har Breivik sagt at han ikke får noen meningsfull relasjon til noen av de ansatte i fengselet fordi ingen av dem vil snakke med ham om personlige ting. Hesthagen sier det stikk motsatte.

– Jeg tror han vet det meste om livet mitt. Han kjenner til familielivet mitt og hobbyene mine, sier han.

Ifølge Hesthagen begynner en vanlig dag for Breivik med at han låses ut av soverommet og inn på sin helt egen avdeling.

– Han får medisiner, kaffe, aftenposten. Så tar han ett minutt på tredemølla. Så går vi ned og spiser en felles frokost med Breivik. Deretter er det mer variert, sier han.

HVER MORGEN: Anders Behring Breivik bruker ett minutt på denne tredemølla hver morgen, ifølge fengselet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Hesthagen er kontaktpunkt opp mot skolen der Breivik studerer. Han sier at 44-åringen er opptatt av studiene. Hesthagen skaffer oppgaver, studieløp, informasjon om forelesninger og lignende.

På ettermiddagene er det felles middag for Breivik og de ansatte på avdelingen.

– Vi spiser alltid middag sammen. Så er det tilbud om lufting. Gjennom uka så har vi også tilbud om andre ting. Vi ser film sammen, vi spiller kort, vi spiller spill. Vi prøver å velge aktiviteter som Breivik selv synes er meningsfulle, sier Hesthagen.

– Hva er ditt inntrykk av hva han selv vil fylle dagene med? spør regjeringsadvokat Kristoffer Nerland.

– Det er det jeg anser som studietid og politisk arbeid. Han liker å spille kort og prate med betjenter, og han liker å se filmer i helgene. Så er han glad i å bake kaker. Det er hverdagslige ting, sier han.

Finnes ikke mellomløsning

Ringerike fengsel er et høysikkerhetsfengsel med plass til 170 innsatte.

Det er kun Breivik og en annen innsatt som i dag soner på såkalt «særlig høyt sikkerhetsnivå» i Ringerike. De siste 20 årene har Norge kun hatt 14 fanger på dette regimet.

Bergstedt forteller at de ikke har noen løsning midt i mellom «særlig høy sikkerhet» og vanlig sikkerhetsnivå.

– Det finnes ingen løsninger for skreddersømte mellomløsninger, sier han.

SAKSØKER: Anders Behring Breivik (44) sammen med advokat Øystein Storrvik og advokatfullmektig Marte Lindholm. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Det er helt spesielle sikkerhetsmessige grunner som gjør det nødvendig å plassere en innsatt på dette regimet. Vilkårene er fare for rømning, anslag utenfra, gisseltaking eller annen alvorlig kriminalitet.

I dag er det ingen planer om å overføre Breivik til en normal lukket avdeling.

– Hva er tidsaspektet for Breivik på særlig høy sikkerhet? spør advokat Storrvik.

– Det er umulig for meg å si. Det er regional ledelse som avgjør det og jeg kan ikke spå inn i fremtiden hvor lenge dette regimet står seg. De som har vært der tidligere, har blitt sluset ut når faren for ny alvorlig kriminalitet er over.

Den sivile rettssaken mellom Breivik og staten avholdes i gymsalen i Ringerike fengsel hele denne uken. Flere vitner fra Kriminalomsorgen, Breiviks besøksvenn og helsepersonell skal forklare seg i saken.