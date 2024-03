Femdoblet regningen: – Helt forferdelig

SJOKKBELØP: Bompasseringen som kostet rett over 100 kroner, ble mer enn femdoblet. Foto: Privat

Etter et uhell med sin egen bil, måtte Susanne Rørby nylig ha leiebil i 45 dager.

Gjennom forsikringsselskapet leide hun en Suzuki fra leiebilselskapet Hertz.

Etter at bilen var levert tilbake, fikk Rørby den første bompengefakturaen i posten. Hun skulle til å betale den, men stusset over det hun så da hun kikket nærmere på regningen.

Femdoblet beløp

Regningen var på 593 kroner, men bare 113 av disse var for bompasseringer.

I tillegg kom 375 kroner i administrasjonsomkostninger og 105 kroner i fakturagebyr.

Rørby sier det oppleves urettferdig at leiebilselskapet kan ilegge så store gebyrer. Hun hevder hun ikke ble opplyst om det på forhånd.

– Jeg synes det er helt forferdelig, for det finnes ingenting som tilsier at det koster dem den summen å sende meg en faktura, sier Rørby til TV 2.

URETTFERDIG: Susanne Rørby reagerer på at leiebilselskapet kan ta så høye gebyrer de vil. Foto: Privat

Hun venter på flere bompengefakturaer, og sier hun har blitt fortalt at det samme gebyret gjelder da. Fakturagebyret kan hun imidlertid slippe om hun får fakturaen på epost.

Jobb med å fakturere

Rørby sier hun har betalt regningen, men sendt inn en klage til Hertz. Hun mener det kan være ulovlig å ta så store gebyrer.

Hertz forklarer gebyret med at de måtte betale fakturaen fra bomoperatøren, og deretter viderefakturere kunden.

– Belastningen du viser til gjelder en passering på en mindre bomveg, hvor de benytter skiltgjenkjenning med kamera istedenfor fysisk bom, sier Siri Marwold i Hertz' kundeservice til TV 2.

– Det finnes muligheter for å betale avgiften på nettsiden til operatøren, men dersom det ikke blir betalt innen fristen som er satt av selskapet, vil Hertz som eier av bilen motta faktura.

MERARBEID: Hertz sier de fakturerer for merarbeid de må gjøre. Foto: Lage Ask / TV 2

Marwold viser til at det opplyses om gebyrene under mellomtittelen «Viktig informasjon» i leiekontrakten, som kunden har fått tilsendt.

Fakturagebyret på 105 kroner har Rørby fått fordi hun ikke har lagt inn et betalingskort og dermed har fått fysisk faktura, men Marwold sier de vil fjerne dette fra regningen.

– Kan ikke ta mer enn det koster

Juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet mener gebyrene er voldsomme.

Fakturagebyret på 105 kroner tviler han på at er lovlig.

– Du kan ikke ta mer i fakturagebyr enn det koster å sende regningen. Dette er såpass høyt at da skal selskapet dokumentere ganske godt at de faktisk har disse kostandene ved å fakturere, sier Iversen til TV 2.

ULOLIG: Thomas Iversen i Forbrukerrådet mener fakturagebyret ser ut til å være ulovlig høyt. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Administrasjonsgebyret er ikke lovregulert, men Iversen er også kritisk til det.

– Det fremstår som veldig høyt, og må antakelig være en del høyere enn hva det koster selskapet å betale for den passeringen. Men det er ikke ulovlig å være dyr, sier han.

Iversen er tydelig på at gebyrene må opplyses godt om på forhånd.

– Det bør fremheves så man ikke kan gå glipp av det.

Hertz skriver i en ny mail til TV 2 at det stemmer at fakturagebyret er lagt for høyt.

– Vi beklager dette, og det er grunnen til at jeg slettet fakturagebyret. Våre fakturagebyr er for høyt, og vil bli endret innen kort tid. Dette har dessverre tatt litt lenger tid en ønsket, skriver Marwold.