Fem utleiere røper hva de ser etter hos søkere

MANGE OM BEINET: Som alltid i august er det mange som ønsker å finne seg et sted å bo før studiestart. Det er ikke alltid like lett. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Studiestart nærmer seg med stormskritt, og også i år er leiemarkedet glohett i august.

Det er mange om beinet, og ivrige leietakere sender melding på melding til utleierne, med et håp om å kapre seg en av de få utleieboligene her til lands.

Kan du disse triksene, kan du dog snike deg litt lengre frem i køen, mener utleierne selv.

Obs på SOME

Festing, rot, kliss og ødelagte gulv er ett av mange mareritt som utleierne har i bakhodet når de leier ut leilighetene sine.

Utleiere flest er derfor på jakt etter personer som kan ta vare på boligen som skal leies ut.

Er du en festløve som ønsker å ta den kommende fadderuken med storm, kan det være lurt å holde en lav profil på sosiale medier.



FEST: Festløve som drømmer om faddervors i stuen? Da kan det være lurt å holde en lav profil. Foto: Pål S. Schaathun

– Uheldige bilder på sosiale medier kan gi negative konsekvenser når man skal finne seg en utleiebolig. Gjør kontoen din i så fall privat, sier Geir Skogheim.

Han er salg- og markedsdirektør i Uteleiemegleren. I disse tider står han overfor en stappfull innboks på kontoret.

– Det er press på boligmarkedet og mange vil ha seg et sted å bo nå. Vi står ofte overfor 100 henvendelser på én leilighet.

Det kan derfor være lurt å skille seg ut i mengden, mener han.

Skill deg ut

Se for deg at du er én av 100 studenter som ønsker å kapre en og samme bolig. Hva gjør du da for å skille deg ut i mengden?

– Det verste jeg vet er når jeg får meldinger fra leietakere som kun skriver «Hei! Er denne fortsatt ledig?», uten å skrive noe mer utdypende om seg selv. Da hender det at jeg heller prioriterer nestemann på listen, sier Elias Tønnesen.

KAOS: Innboksen til utleierne er fulle og uoversiktlige, sier utleiere til TV 2. Foto: Lise Åserud

Tønnesen leter for øyeblikket etter nye leietakere til et kollektiv i Bergen. Når han plukker ut leietakere, vil han ha mest mulig informasjon på en gang.

– Jeg er opptatt av at de skriver en lang og utdypende melding. Skriv hvem du er, hva du studerer, interesser, hvorfor du flytter og om du har leid bolig tidligere. Det er gull verdt, slik at jeg lettere kan danne meg et godt og oversiktlig inntrykk av søkeren, sier utleieren fra Bergen.

Tøffere for gutta

Flere utleiere TV 2 har snakket med er tydelige på at de foretrekker kvinner over menn når de skal leie ut boligen sin.

– Jeg har nok litt fordommer mot unge gutter. Jeg er redd de ikke er like ryddige, sier Tuva Veiby, som torsdag avtalte å leie ut leiligheten sin til to jenter.

UNGE MENN: Flere sier nei til gutter og unge menn når de leter etter potensielle leietakere. Foto: Martin Leigland / TV 2

Veiby er likevel klar på at det ikke er uaktuelt å leie ut til menn. De må dog gjøre mer for å overbevise henne når de først tar kontakt, mener hun.

– Hvis det er menn, vil jeg ha referanser fra dem. De bør også si at de har fokus på å holde leiligheten ren og ryddig.

Det første møtet

Et fast og godt håndtrykk sier kanskje ikke så mye om hvem du er eller hva du driver med, men det kan gi utleier en følelse av at du er erfaren, moden og ordentlig, mener utleier Hans Skjenken.

Når han arrangerer visning, er han spesielt opptatt av tre ting:

VOKSENT: Kroppsspråk kan være avgjørende for hva utleier synes om deg, mener de. Foto: Tore Meek / NTB

– Den personen som er smilende, som tar deg i hånden og som har øyekontakt gir ofte et godt førsteinntrykk, påpeker han.

Kommer du på visning i skitne klær hos Skjenken, vil et potensielt leieforhold bli mindre sannsynlig.

– Klarer du ikke passe på deg selv kan du gi et bilde av at du ikke vil kunne passe på leiligheten heller, sier han.

PASS PÅ!!!: Husk å ta deg en ekstra titt i speilet før du rusler til visningen!

– Det å finne en leietaker er som å finne en arbeidstaker. Man vil ha noen som kan gjøre det ordentlig, legger han til.

Ikke bestikk



Leiemarkedet er beintøft, og prisen på kvadratmeteren stiger for hvert år. Til tross for dette, opplever utleierne at leietakere er villige til å ofre mye for å karre til seg boligene - også når det kommer til penger.

– Jo tøffere det er på leiemarkedet, jo mer desperat blir de. Noen prøver å by over hverandre, men det er vi svært restriktive på.

KORRUPT? Flere forsøker å tilby penger for å komme seg lengre frem i køen. Det kan slå hardt tilbake på utleieren. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Salg- og markedssjef i Utleiemegleren, Geir Skogheim, opplyser at den leieprisen de setter på boliger, er den de mener er riktig i markedet.

– Men i det private markedet skjer det, jo. Det er ikke så lurt, ettersom utleiere ikke nødvendigvis får den leietakeren man ser etter, men heller den som kan betale mest.

Ikke overdriv

Da Tore Holst la ut hybelen sin på Finn.no denne uken, kom han ikke lengre enn to steg opp trappen før de første meldingene hadde tikket inn i innboksen.

Når han får hevendelser fra ivrige leietakere, leter han etter de som kommer raskt til poenget, og som kun gir ham den informasjonen han trenger. For til tross for at du skal skrive nok om deg selv, må du ikke skrive for mye, mener utleieren.

– Skriv om deg selv, men ikke for mye. Jeg trenger ingen livshistorie, påpeker Holst med innboksen full av ivrige leietakere som enda ikke har funnet et sted å bo til høsten.