Fem ungdommer til sykehus etter russetreff – frykter nytt dop

Til sammen fem ungdommer ble sendt til Kalnes sykehus med pusteproblemer natt til søndag.

Hendelsen settes i sammenheng med helgens russearrangement Landstreff Fredriksten i Halden.

Sterke smerter

Søndag formiddag er det uvisst hva som har forårsaket symptomene.



Symptomene til de fem skal være alvorlige og uvanlige, ifølge Dag Jacobsen, overlege ved Giftinformasjonen.



– De fem har et atypisk forløp med sterke smerter og hallusinasjoner, som vi ikke kjenner igjen fra de vanligste dopmidlene. Derfor mistenker vi at dette kan være et nytt dop, men det vet vi jo ikke før vi mottar analysene, sier han til TV2.

– Du sier nytt dop, hva mener du med det?

– Det blir rene spekulasjoner, så det vi fokuserer på når slike ting skjer, er om vi kjenner igjen symptomene, behandle pasientene best mulig og å finne frem til fakta og analysere det, legger han til.

– Kanskje kan noen anonymt gi det aktuelle dopet til politiet, så det kan analyseres, noe som er enklere enn å analysere blod og urin, sier Jacobsen.

Mistenker syntetisk dop

Til VG har bakvakt ved Kalens sykehus fortalt at det er mistanke om syntetisk dop.



Jacobsen har vært i kontakt med Ullevål sykehus, og sier pasientenes prøver vil bli analysert mandag.

– Foreløpig får vi raskt svar på hva stoffet kan være. Frem til det får man forebygge, og holde seg unna dop i omløp. Man må også unngå å drikke fra flasker man ikke kjenner opphavet til.

Politiet i Øst har ikke vært direkte involvert i saken.



Jacobsen ser heller ikke bort ifra at det kan være metanol personene har fått i seg.

– Det er ikke lenge siden en metanolforgiftning i Østfold, som trolig stammet fra et parti med dårlig sprit.

I februar ble en mann fra Østfold innlagt på Ullevål med metanolforgiftning. Da advarte sykehuset om at farlig sprit kunne være i omløp.