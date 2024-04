Fem råd for å takle elendigheten

Vi har tatt turen til idylliske Ladestien i Trondheim. Helt nede ved vannkanten finner vi Sponhuset kafé. Trondheimsfjorden glitrer fra skyfri himmel. Det er ro og fredfullt, men mørke skyer forkludrer hverdagen for mange.

Det er krig i Gaza. Putin har invadert Ukraina. Iran og Israel har angrepet hverandre. Trump er involvert i nok en rettssak, og kan bli president igjen i november. Husleia har gått opp. Rentene har for lengst etablert seg høyt der oppe. Summen på kassalappen i butikken gjør et solid grep om lommeboka.

På en trebenk langs turstien i Trondheimsfjorden treffer vi Mona Mostad. Hun har tatt en pust i bakken i vårsola. Hun forteller at en tur i frisk luft gjør godt i støyen av alle de negative nyhetene både her hjemme og ute i den store verden.

– Det blir mange negative nyheter. Da kobler jeg ut med å gå tur, nå er det så fint vær her i Trøndelag. Jeg liker også å slappe av å koble ut med en god bok, liker krim, det er en fin virkelighetsflukt, men jeg liker også de store klassikerne som Sigrid Undset.

Det er mange grunner å grave seg ned i bekymringer. Men det finnes håp og enkle grep for å se litt lysere på livet.



Her får du fem gode og enkle råd fra psykologspesialist, Svein Øverland:

Anbefaler ikke en øde øy

Tilbake på trebenken spør vi Mona Mostad om hun kunne tenkt seg å flykte til en øde øy for å reise bort fra alle bekymringene. Da kommer svaret raskt og klart.



– Nei, til det er jeg for rastløs.

Psykologspesialisten legger til.

– Det er en god tanke, det er fint å ha som en drøm som du kan kose deg med på kvelden, men det er ikke det jeg vil anbefale deg å gjøre.

– Det du kan gjøre er å en mellomting, flykte til for eksempel en øy i Oslofjorden eller Trondheimsfjorden, eller ta deg en tur ned på stranden som vi er nå. Sett deg bare å kjenne på at sola varmer, det går like bra på mange måter, sier Svein Øverland .