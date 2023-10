Fem positive nyheter ❤

DYRE NYHETER: Mange neshornarter er utrydningstruet, men for ikke mange ukene siden kom det en positiv nyhet for en av artene. Foto: AP/ Anupam Nath

Det florerer av triste og nedslående nyheter om dagen. Krig og konflikt preger nyhetsbildet, og det kan være lett å glemme at det fortsatt skjer positive ting.

TV 2 har prøvd å samle noen oppløftende nyheter fra den siste tiden.

🥰 Vet hvor livsgleden vår kommer fra

Tre norske forskere er blant dem som står bak studien som har sett på hva som gir mennesker gode liv.

De har sett nærmere på det forskerne kaller «menneskers subjektive velvære».

For å finne ut av dette, har de gransket tre faktorer som påvirker livskvaliteten til alle: Arv, miljø og landet man bor i.

Ifølge forskerne utgjør arv rundt 32 prosent av livskvaliteten vår. Miljøet man lever i utgjør nær 50 prosent av livskvaliteten, og landet man bor i utgjør 20 prosent av livskvaliteten, skriver forskning.no.

LYKKE: Forskere mener at mennesker stort sett har en naturlig iboende evne til å ha det bra. Foto: AP Photo/ Mark Baker

Til forskning.no sier professor Espen Røysamb ved UiO at livet handler om mer enn å unngå å være psykisk eller fysisk syk, det handler også om å sikre mening i hverdagen.

– Får du noen daglige glimt av positive emosjoner og glede, så er du på god vei til et bedre liv, sier Røysamb.

– Har du i tillegg tilstrekkelig med sosiale og økonomiske ressurser til å oppleve at du mestrer hverdagen, så er det enda mer sannsynlig at du får et liv fylt av livskvalitet, sier han.

💡 Billigere strøm

Strømmen er i høst langt billigere enn den var på samme tid i fjor.

Kraftanalytikere tror heller ikke at det blir en ny reprise av de skyhøye strømprisene fra forrige høst og vinter, skriver NTB.

Årsaken er blant annet lavere gasspriser på kontinentet og våt sommer i Sør-Norge. Sistnevnte har ført til at magasinfyllingen er god.

Også i år gis det strømstøtte. Den nye strømstøtteordningen vises på oktober-fakturaen og gjelder ut 2024. Ordningen baserer seg på spotprisen time for time i stedet for et månedssnitt, som før.

Støtten er på 90 prosent over 70 øre per kWh.

IKKE LIKE DYRT: Mye tyder på at strømmen ikke blir like dyr i høst og vinter som i fjor. Foto: Annika Byrde / NTB

👚 Mer klær til gjenvinning



Et utvalg satt ned av regjeringen kan føre til at mer av klærne vi kaster, i stedet går til ombruk og materialgjenvinning.

I Norge er klesforbruket høyt, og klesindustrien er en av klimaverstingene.



Det anslås at rundt halvparten av våre brukte tekstiler havner i restavfallet og går til forbrenning. Bare tre prosent av innsamlede klær går til ombruk, resten sendes ut av landet.

GJENVINNIG: Et utvalg mener klesprodusentene må ta mer ansvar for klærne de selger - også etter folk kvitter seg med dem. Her fra Fretex sitt sorteringssenter på Alnabru. Foto: Hanna Kristin Hjardar / TV 2

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide sier at dagens produksjon, forbruk og avfallshåndtering av tekstiler må bli mer bærekraftig og sirkulær.

Derfor vil regjeringen innføre en ordning der produsenter må ta mer ansvar for brukte tekstiler. De vil at det skal føre til mindre avfall og mer ombruk og materialgjenvinning.

Utvalget mener at produsentene selv må betale for håndtering klærne etter at folk har kvittet seg med dem.

Ifølge NRK betyr det i praksis at det blir dyrere å produsere julegensere. De inneholder batterier og elektronikk.

🦏 Neshorn-fødsel



Mange neshorn-arter er utrydningstruet, men i slutten av september kom en gledelig liten nyhet. Et nytt neshorn kom til verden i Indonesia. Moren, Ruta, er et sumatraneshorn og lever i en nasjonalpark i Indonesia, skriver CNN.

Neshorn-arten er truet og det finnes bare rundt 80 eksempler i hele verden, noe som gjør fødselen veldig spesiell.

NYTT TILSKUDD: Et nytt neshorn tramper rundt i Indonesia. Sumatraneshorn er den minste arten i familien, og arten er truet. Foto: Antara Foto via REUTERS

Sumatraneshorn er den minste arten i familien. Den har en drektighetstid på syv–åtte måneder og en levealderen på opptil 45 år, ifølge Store Norske Leksikon.

Dette skal være den tredje suksessfulle parringen mellom mamma Ruta og pappa Andalas. Sistnevnte bodde tidligere i en dyrehage i Ohio, ifølge CNN.

– Gode nyheter ikke bare for Indonesia, men for resten av verden, sa miljøministeren i Indonesia, Siti Nurbaya Bakar.

💰Tviler på ny renteheving



Siden Norges Bank varslet en ny renteheving i desember har flere økonomer vært i tvil om dette faktisk vil skje. Nå har nye tall minsket sannsynligheten enda mer, mener økonomer.

Prisveksten har nemlig dempet seg for tredje måned på rad.

– Dette er veldig positive nyheter og et veldig stort positivt sjokk. Nå tror jeg Norges Bank jubler, og det tror jeg mange andre også gjør, sa sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank, da nyheten kom tidligere denne uken.

VANSKELIGERE Å SPARE: Siden inflasjonen steg og Norges Bank begynte med rentehevinger, har det blitt vanskeligere å spare. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Dette er den laveste inflasjonen vi har sett på en god stund, og det er rett og slett dramatisk bra, sier Knudsen etter at tallene ble offentliggjort.



Han fikk støtte fra en annen sjeføkonom. Kjetil Olsen i Nordea mener dette er gode nyheter for Norges Bank.

– Sånn som situasjonen står nå, og det ikke skjer mye rart på veien, så mener vi dette tar vekk den siste rentehevingen som de har varslet i desember, mener han.