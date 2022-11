Fem påkjørsler på få timer: – Veldig urovekkende

På noen få timer fredag har det vært fem påkjørsler av myke trafikanter. Politiet mener mange voksne er for dårlig på å bruke refleks.

Fredag ettermiddag har det vært usedvanlig mange påkjørsler av myke trafikanter landet over.

Klokken 14.22 meldte politiet om at et barn på ni år var påkjørt av en bil i Tønsberg. Barnet var bevisst og ble sendt til legevakt for sjekk.

Litt over klokken 16 ble en fotgjenger påkjørt på et busstopp i Asker. Påkjørselen skjedde i et gangfelt, og fotgjengeren blødde fra hodet.

– Fotgjenger hadde trolig ikke refleks på seg, skrev politiet på Twitter.

Like etterpå ble en annen person påkjørt i et fotgjengerfelt i Hønefoss, før det ble meldt om trafikkuhell mellom bilist og syklist på Karmøy.

Deretter ble en kvinne påkjørt på Sagene i Oslo. Hun var bevisst, men hadde ryggsmerter.

– Veldig urovekkende

Ingen av de påkjørte fredag skal være alvorlig skadd, men Trygg Trafikk mener antallet påkjørsler er urovekkende.

– Fem ulykker på et par timer er veldig mye. Det er veldig urovekkende å høre at det er så tett ansamling på så kort tidsrom, sier kommunikasjonsrådgiver Ann-Helen Hansen i Trygg Trafikk til TV 2.

UROVEKKENDE: Kommunikasjonsrådgiver Ann-Helen Hansen i Trygg Trafikk kaller antallet påkjørsler fredag for urovekkende. Foto: Morten Brakestad / Trygg Trafikk

Hun mener det kan ha en sammenheng med at det er Black Friday, og dermed mye trafikk rundt omkring.

Vinterhalvåret er høytid for påkjørsler av myke trafikanter ifølge Hansen, som oppfordrer til å huske refleksen når man går ut – også i godt belyste gater.

– Folk flest er ikke motstander av å bruke refleks, men glemmer det, sier Hansen.

Hun sier de ser en sakte, men sikker, økning i refleksbruken, men at den største andelen bruker det på ubelyste veier.

– I bystrøk er vi dårlige på det. Det er der de fleste påkjørslene skjer, og der det er mest trafikk. Så vi oppfordrer til å bruke refleks uansett, sier hun.

Disse fylkene er best på å bruke refleks: Ifølge Hansen bor de beste refleks-brukerne i Troms og Finnmark, Nordland og Innlandet.

I motsatt ende av skalaen finner man Trøndelag, Oslo og Agder.

– Billig livsforsikring

To av påkjørslene fredag har vært i Oslo politidistrikt. Operasjonsleder Per-Ivar Iversen sier det trolig ikke har blitt brukt refleks hos noen av fotgjengerne.

– Voksne personer er generelt dårlig på å bruke refleks. Det gir selvfølgelig ikke bilister rett til å kjøre på dem, men gjør det lettere for de å se dem, sier Iversen til TV 2.

– Det er en forholdsvis billig livsforsikring.

Han sier politiets patruljer har merket seg noe ekstra trafikk rundt kjøpesentrene fredag, uten at det kan knyttes til noen konkrete ulykker.

Han oppfordrer bilister til å være ekstra varsomme i mørket, og myke trafikanter til å ta med refleksen.

Slik kan du huske refleksen

Er du en av dem som fort glemmer refleksen, har Hansen i Trygg Trafikk noen råd for å gjøre det lettere å huske.

– Et grep er å feste det på vesker, sekker og lignende. Eller du kan legge den i skoen, så du husker det idet du tar på skoene, sier Hansen.

REFLEKS: Ifølge Trygg Trafikk er mange dårlige på å bruke refleks i bystrøk. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Hun forteller at man bør ha synlig refleks fra begge sider, samt at den er mer synlig om den beveger seg.

Trygg Trafikk anbefaler refleksbånd på armer og bein, da de er i bevegelse og lette å oppdage.

– Refleksen i seg selv redder ikke liv, men den er med å forhindre at situasjoner kan oppstå. Slik sett kan du si at den redder liv, sier Hansen.

Hun oppfordrer også bilister i høstmørket til å være ekstra varsomme, da de til syvende og sist sitter med det største ansvaret.

– Jeg oppfordrer alle som kjører bil på denne tiden av året til å være ekstra aktsom når man nærmer seg gangfelt. Man bør senke farten selv om man ikke ser fotgjengeren, sier Hansen.