Fellende dom for musejegeren

Det slår Møre og Romsdal tingrett fast i en fellende dom mot musejeger Linda Strand.

– Jeg er skuffet, men ikke overrasket. Uansett blir dommen anket. Jeg vil ikke ha det på meg at jeg er dyremishandler, sier Strand til TV 2.

Forsvareren hennes sier klienten tar dommen med stor fatning.

– Hun mener det er helt feil å bli dømt for å beskytte sitt eget hus mot skadedyr som har invadert hjemmet hennes, sier forsvarer Thor Kleppen Sættem til TV 2.



Bakgrunnen for denne høyst spesielle straffesaken var at Strand postet et bilde av bøttefella på Facebook. Dette oppdaget dyrerettighetsorganisasjonen NOAH som anmeldte for brudd på dyrevelferdsloven.

Prøvde alt

Fella fungerte på den måten at mus ble lokket ved hjelp av bamsemus. Straks de mistet de balansen havnet de i bøtta som var fylt med vann og frostvæske.

Politiet mente at drukningen ikke var avliving på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte og straffet henne med et forelegg på 6 000 kroner.

Strand nektet å vedta et forelegg og dermed endte saken i tingretten. Her forklarte Strand at hun og mannen hadde prøvd både tradisjonelle musefeller, høyfrekvent lyd og to katter for å bli kvitt problemet. Uten å lykkes.

DOMMER: Konstituert sorenskriver Øyvind Panzer Iversen i Møre og Romsdal tingrett. Foto: Arne Rovick / TV 2

– Retten finner det klart at Strand hadde alternative metoder for å bli kvitt musene. Slik retten ser det kunne hun ha benyttet en bøtte uten vann/kjølevæske. Straks musene var fanget kunne hun så ha befordret disse til et sted med tilstrekkelig avstand til bebyggelse, og sluppet musene løs der, skriver konstituert sorenskriver Øyvind Panzer Iversen i sin avgjørelse.

Seniorforsker Arnulf Soleng ved Folkehelseinstituttet vitnet i rettssaken. Han mente at Strands metode ikke anses som dyrevelferdsmessig forsvarlig.

– Ved drukning påføres mus betydelig lidelse før døden inntreffer. Dette selv om væskeblandingen medfører at musene ikke evner å svømme, forklarte Soleng.



Uaktsom

Tingretten viser til at Strand ikke var kjent med av avliving av mus ved hjelp av drukningsfelle var forbudt.

– Retten finner det klart at denne uvitenheten er å betrakte som uaktsom. Enhver som skal avlive dyr må alltid undersøke om avlivningsmetoden som velges er forsvarlig, heter det i dommen.



Tingretten slår fast at musefella er innrettet og brukt med den hensikt at musene skal avlives ved drukning.

Dette bildet av bøttefella la Linda Strand ut på Facebook. NOAH oppdaget bildet av musefella og anmeldte Strand. Foto: Linda Strand

– Tiltalte har således forstått at hun, ved å ta musefellen i bruk, har avlivet musene på en måte som ikke er dyrevelferdsmessig forsvarlig. Følgelig har hun handlet med forsett, mener retten.



Linda Strand dømmes til å betale en bot på 6 000 kroner, subsidiært seks dager i fengsel. Hun er ikke ilagt saksomkostninger.