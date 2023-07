Fekk ekkelt koffertsjokk etter Syden-tur

Tor Iljar og labradoren Miss kontrollerer koffertar på Oslo lufthavn denne veka.

Hunden er trena opp for å finne veggedyr. På få sekund kan den avdekke om parasitten har snike seg med.

Blant dei som sjekkar kofferten, er Christer Hansen og kjærasten, som nettopp har landa etter ferien i Søraust-Asia.

JOBBAR PÅ: Labradoren Miss kan spare deg for for mange tusen kroner i sommar. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

Svaret blei ikkje som dei håpte på. Miss markerte raskt for at det var veggedyr i koffertane.

– Eg er litt sjokkert, for å vere heilt ærleg. Eg hadde eigentleg ikkje trudd at vi skulle oppdage og finne veggedyr med tanke på at vi har vore på eit ganske fint hotell, seier Hansen.

Kan bli dyrt

Han fortel at dei tok forholdsreglar då dei var på tur.

– Vi pleier ofte å legge bagasjen vår i badekar viss det er moglegheit til det, slik at dette ikkje skal skje. Men det er jo vanskeleg å unngå heilt, med tanke på at bagasjen skal opnast og lukkast heile tida, seier Hansen.

SMÅTT: Veggedyr er ikkje så store, men kan gi skadar for mange tusen kroner. Foto: Alex Brandon / AP

Og sjølv om dei uønskte gjestane sneik seg med til Noreg, er han glad for at dei ikkje blei funne etter dei hadde kome heim. For då kunne det blitt dyrt.

– Dei nemnde det for oss at det kunne bli skadar for 50-60.000 kroner om vi hadde tatt det med heim. No fekk vi eit gratis tilbod her, så vi er letta for at det blei oppdaga på Gardermoen i staden for heime hos oss, seier han.

Har auka kraftig

Iljar og hunden kontrollerte koffertar også i fjor.

– Vi har hatt i snitt to påvisingar kvar dag sidan måndag. I fjor hadde vi besøk av i overkant av 300 passasjerar, og fire til fem prosent var det vi fekk påvising på då, seier Iljar.

NØGD: Christer Hansen er glad for at veggedyra i bagasjen vart oppdaga før han kom heim. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

Førekomsten av veggedyr har auka kraftig dei siste 15 åra, ifølgje Folkehelseinstituttet.

Insektet blei nesten utrydda på 50-talet, men auka reiseaktivitet og resistens mot insektmiddel har ført til at det er fleire veggedyr enn før.

Fakta om veggedyr * Veggedyret (Cimex lectularius) er ein blodsugande, vengelaus tege. * Det var tidlegare vanleg utbreidd og ei stor plage i mange område av Norge, men ved hjelp av moderne insektmiddel vart det nesten utrydda på 1950-talet. Dei seinare åra har derimot førekomsten igjen auka. * Veggedyret er raudbrunt og har ein oval og sterkt flattrykt kroppsform. Som vaksen er det 4–5 mm langt og 3 mm breitt. De fleste teger, inkludert veggedyr, skil ut ei sterk, karakteristisk lukt. Dei oppheld seg først og fremst på stader der menneske søv. * Veggedyr stikk vanlegvis menneske om natta og syg blod på stader som ikkje er dekka av klede. Bitet kan gi kløande, raudt utslett. * Eit vakse veggedyr syg blod i 3–12 minutt for å bli mett. * Veggedyra kan også ha tilhaldsstad ganske langt frå senger, divanar og sofaer. Typiske gøymestader er baksida av skap og bilete, i sprekker i panel og bak lister ved golv. (Kjelder: Folkehelseinstituttet, Wikipedia. TV 2 har henta fakta frå NTB)

Klar oppfordring

Kvart år får mange nordmenn med seg veggedyr heim frå sommarferien. Ofte blir det ikkje lagt merke til før ein har kome heim, fordi veggedyra er så små at dei kan smyge seg med i kofferten utan at ein legg merke til det.

I tillegg til å halde kofferten unna senga, finst det nokre grep du kan gjere for å minimere risikoen.

– Du bør sjekke senga, under den og under madrassen etter små svarte prikkar. Og er det små svarte prikkar der, så er det ned i resepsjonen og bytte rom, eller høyre kva hotellet eventuelt seier, fortel Iljar.

GARDERMOEN: Dagleg leiar i DogPoint Tor Iljar og hunden Miss leitar etter veggedyr i bagasjen til passasjerar på Oslo lufthavn. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

Og viss uhellet skulle vere ute, og veggedyra blir med heim og spreiar seg i huset, så har han ei klar oppfordring.

– Kontakt forsikringsselskapet og så skadedyrfirma. For å prøve å gjere det sjølv, ved å halde bagasjen utandørs til dømes, fungerer dårleg. Det må profesjonell bistand inn for å bli kvitt det, seier Iljar.