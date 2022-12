Feiret jul i senga: – Den beste jula jeg har hatt!

I et Norge på «julespeed» for å ta igjen samtlige juletradisjoner etter to år med pandemibegrensninger, skiller Javad El Bakali seg ut.

Han tør si høyt at hans høyeste ønske er en hel uke innendørs, uten noe annet å gjøre enn å spille Playstation og sove til langt på dag.

SLAPPER AV: Javad El-Bakali har siden 2019 drevet humorkontoen utlending.memes på Instagram. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Jul er fri. Å ikke måtte ha noe å gjøre, synes jeg er digg, sier han.

For komikeren som mener mye om alt fra strømstøtte, Tinder og Antonsen-saken, er det hektisk å luke bort rasistiske kommentarer i sosiale medier samtidig som han debuterer med boken «Dette er nordmenn», som ble til ved en tilfeldighet.

Ble til ved et uhell

Med foreldre fra Marokko, og oppvekst på Haugenstua i Oslo, har han sitt særegne blikk på ulikheter.

Siden 2019 har humorkontoen «utlending.memes» på Instagram fått mer enn 81 000 følgere.

BOKSIGNERING: Å skrive bok var mye gøyere enn han trodde. Foto: Thomas Evensen / TV 2

El Bakali ble nominert i kategorien «årets morsomste på nett» i Humorprisen i år.

Vinner av årets bokhandlerpris, Zehan Shakar, hyller sin tolv år yngre forfatterkollega: «Ingen i det landet her er bedre på å beskrive «utlending»-kulturen enn Javad.»

– At han ga meg det sitatet betyr utrolig mye. Jeg var rimelig høy på meg selv den dagen, smiler debutanten.

Suksessen i sosiale medier ville El Bakali følge opp med en TV-serie. I et halvt år jobbet han med det som på den tiden føltes som hans livsverk.

– Jeg var så klar for å få et ja, sier han.

NETTHETS: Flere ganger om dagen luker han kommentarfeltet for rasistiske, homofobe ytringer. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Dialogen med NRK som startet før jul i fjor, endte med avslag i sommer.

– Det var egentlig hell i uhell.

For skuffelsen ga han energi til å prøve noe helt nytt. Han skrev til et forlag, fikk ja, og har nå en ny bok på beddingen, for det var «ekstremt gøy å skrive bok».

GØY: Javad El Bakali signerer bøker han håper havner under mange juletrær. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Rasisme fra barnsben av

Det som dreper det brede smilet hans, er hatefulle mennesker.

En undersøkelse Infact har gjort for NRK, viser at én av fire flerkulturelle i Oslo har opplevd rasisme de siste to årene. Det har også Javad El Bakali opplevd.

– Jeg skulle ta tog fra Haugenstua til Skøyen for å besøke familie. Vi var åtte og tolv år og tilbød oss å hjelpe en dame med barnevogn, men hun ropte: «Hold hendene unna!». Broren min og jeg skvatt. Så kom det en blond gutt for å hjelpe, og da var alt ok for henne, sier han.

Det gjorde sterkt inntrykk på åtteåringen som bare ville være snill.

Tolv år senere søkte han deltidsjobb, da intervjueren spurte om El Bakali kunne navngi noen gutter som hadde laget bråk utenfor butikken.

– Jeg ser kanskje ut som dem, men jeg vet ikke hvem de er og bor ikke her.

FAN: Butikksjef Aiden Taylor i Annis pølsemakeri er en av El Bakalis mange tilhengere. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Han mener rasismen har blitt mer skjult med årene:

– Vi har en tilnærming til kommentarfelt om at det ikke er representativt, og at det som dukker opp i kommentarfelt ikke kan tas seriøst, men det må vi.

Mange avsendere skjuler seg bak en anonym konto, men El Bakali har får flest hatefulle kommentarer fra menn fra 27-50 år, deriblant ansatte i helsevesenet, og trebarnsfedre.

– Noe av det kvalmeste jeg har sett

Han var på ferie da Sumaya Jirde Ali anklaget komiker Atle Antonsen for rasisme.

– Jeg gruet meg til å lese kommentarfeltene. Mange tok Antonsen i forsvar. De kommentarfeltene jeg så om henne er noe av det kvalmeste jeg har sett.

HUMOR: Instragramprofilen Utlending.memes har mer enn 81.000 følgere. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Han ser flere likheter med saken mot Bent Hulsker, som ble dømt for hatefulle ytringer.

– «Osloboblen» synes de burde tas, men folk flest spurte: «Var det så gale?» Folk har kanskje ikke så mye imot det?

Sendte bilde av foreldrenes hjem

Selv har han ikke anmeldt noen.

– Jeg visste ikke at det var mulig før for et par år tilbake. Jeg visste at det var en lov mot sjikane, men jeg har ikke tenkt at jeg kunne anmelde for hatkriminalitet.

Blant fordommer, hets, og hatefulle ytringer kommer også trusler.

– Jeg får mer skit. Jeg tror ikke jeg hadde fått trusler om jeg var hvit. Det var en som screenshotet huset til moren og faren min fra Google maps.

HISSIGE: El Bakali fikk mest hets etter å ha kommentert strøm- og boligpriser. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Hytter og hus er minefelt

Aller mest motbør fikk El Bakali da han uttalte seg om strømstøtten: «Eier du mer enn en bolig, burde du ha råd til å betale strømregningen».

Han tar selvkritikk og mener ikke at alle som eier hytte er styrtrike, men at regjeringen bør prioritere de som sliter med strømregningen der de bor.

Da El Bakali klaget på boligprisene i Oslo, kommenterte en og samme fyr på Instagram, TikTok og Twitter:

«Jævla morrrapuler, jeg skal finne deg. At du ikke er takknemlig for hva dette landet har gjort for deg. Utakknemlige ape.»

– De verste kommer direkte i innboksen. Jeg føler at 80 prosent av det folk skriver hadde ingen turd å si på ekte.

Å stenge for kommentarer, ville vært et personlig nederlag, sier El Bakali som fjerner rasistiske eller homofobiske kommentarer flere ganger om dagen.

Han tror vi hadde hatt godt av å tilbringe tid med andre, istedenfor å tolke hverandre i verste mening.

VIL FORTSETTE: Komikeren vil fortsette å ta kulturforskjeller på kornet. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– En slags Tinderdate

Utlending.memes oppsto en grå vinterdag han savnet humor i sosiale medier. Idéer kommer fra ulike roller han selv fyller når han er med foreldrene, dama, eller kompisene fra Haugenstua. For å spe på inntekten tok han deltidsjobb i psykiatrisk bolig. Han beskriver jobbintervju som "en slags tinderdate":

– Før gikk jeg ned på alle fire, nå går jeg inn med en attitude om at hvis de har behov for meg, så får jeg jobben. Jeg tror de ser verdien hvis du har klare prinsipper.

På spørsmål om hetsen vil påvirke ham til å mene mindre;

– Nei, det er for gøy. Dessuten har jeg gode folk rundt meg.