Feilopplysninger på skattekortet: – Må være en datafeil

FEIL: Flere melder ifra om grove feilopplysninger på skattekortet for 2023. Foto: Ole Enes Ebbesen/TV 2

Anne Linn Kumano-Ensby fikk bakoversveis da hun sjekket skattekortet for 2023. Skatteetaten melder om rekordmange henvendelser.

I desember hvert år sender Skatteetaten ut et skattekort som vil gjelde for neste kalenderår.

Skattekortet angir hvor mye en person må betale i skatt, basert på blant annet forventede fradrag og inntekt.

Anne Linn Kumano-Ensby, kjent for Instagram-kontoen og boka «Slik blir du rik», skulle bare sjekke skattekortet sitt da hun fikk seg en stor overraskelse.

OVERRASKET: Anne Linn Kumano-Ensby ble overrasket da hun sjekket neste års skattekort. Foto: Privat

– Vanskelig å skjønne

Det hun så på skattekortet var fjernt fra virkeligheten. Skatteetaten hadde bommet grovt med opplysningene.

Hun måtte justere ned beregnet skatt med nesten 100.000 kroner.

Skatteetaten hadde beregnet at Kumano-Ensby hadde 70 prosent rente på bankinnskudd og under to prosent på lånet.

– Det er veldig vanskelig å skjønne hvor tallet kommer fra. Årsaken kan ikke være at de har brukt et gammelt regnestykke, men heller at det er en datafeil som står bak, mener hun.

Hun sier feilopplysningene kunne fått store konsekvenser, men tenker mest på andre som ikke har oppdaget en potensiell feil på skattekortet.

– Jeg tenker på de som ikke sjekker, og som har mindre å rutte med.

Nå har hun en klar oppfordring til andre.

– Gå inn og sjekk. Og ikke bruk forskuddstrekk som sparing. Juster heller tallene slik at de blir mest mulig riktig.

Deler skrekkeksempler

Arnt Arnesen er grunnlegger av Facebook-gruppa «Ufør og Økonomi». I gruppa, med over 9000 medlemmer, skriver Arnesen tirsdag et innlegg der han retter kritikk mot Skatteetaten.

– Jeg har hjulpet noen medlemmer med å gjennomgå skattekortet for 2023. I to tilfeller er det lagt inn betydelig høyere gjeldsrenter enn det som er reelt.

SKATT: Du kan risikere å få en solid baksmell på skatten hvis du ikke korrigerer feilopplysninger i skattekortet ditt. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Han sier beløpene ville medført at personene hadde fått en betydelig restskatt dersom feilene ikke ble avdekket.

– Konsekvensen er jo at mange som ikke sjekker skattekortet får en betydelig høyere nettoinntekt neste år, og en kjempesmell på skatteoppgjøret, sier han til TV 2.

Totalt har han fått henvendelser fra over 40 personer fra Facebook-gruppa.

I et av tilfellene hjalp han en person som hadde fått oppført over 100.000 for mye i gjeldsrenter.

En annen person hadde fått oppført over 300.000 kroner i gjeldsrenter, mens det i realiteten skulle vært 40.000 kroner.

I et annet eksempel hadde en person fått en baksmell på 30.000 kroner dersom opplysningene på skattekortet ikke ble rettet.

Krever svar

Han mener Skatteetaten nå må ta ansvar.

– Det er åpenbare feil. Folk får betydelige gjeldsrenter i beregningene som er lagt inn for skattekort 2023. Vi snakker om svært store beløp.

Han legger til:

– Skatteetaten må gå ut og si at det er, eller kan være, en feil, og be alle kontrollere ekstra nøye.

Han tror at mange ikke følger nøye med på skattekortet sitt, og at de tenker at «Skatteetaten vet hva de gjør».

– Jeg er bare overasket over at ikke andre har reagert? Dette kan jo ikke bare gjelde uføre? spør han.

Ringes ned

Skatteetaten opplyser at rekordmange i år har henvendt seg angående skattekortet.

Tall fra de tre første dagene etter at skattekortet ble tilgjengelig viser at om lag 15 prosent flere har ringt inn til Skatteetaten i år sammenlignet med de samme dagene i 2021, ifølge Ove Nyland, avdelingsdirektør for brukerkontakt i Skatteetaten.

Samtidig er det omtrent 20 prosent flere som har åpnet skattekortet sitt sammenlignet med samme tid i fjor.

SKATTEKORT: Har du sjekket skattekortet for 2023? Skatteetaten har aldri fått inn så mange henvendelser som nå. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Nyland sier det er positivt at skattepliktige har et bevisst forhold til skattekortet sitt, og at de er opptatt av å gjøre rett fra start.

Det høye trykket kan imidlertid føre til lange telefonkøer.

– Ventetiden varierer fra dag til dag og også gjennom dagen. Er det lang ventetid anbefaler vi at du benytter deg av tilbakeringfunksjonen. Da ringer vi deg tilbake når det er din tur og du mister ikke plassen i køen, sier Nyland.

– Kun et estimat

På spørsmål om mange har kontaktet Skatteetaten som følge av feil beløp på skattekortet, svarer han følgende:

– Det er viktig å være klar over at skattekortet du nå har fått kun er et estimat. Du må selv sjekke skattekortet og gjøre eventuelle korrigeringer. En viktig huskeregel er at alt som påvirker privatøkonomien din vil kunne påvirke hva du skal betale i skatt.

Han sier det er bedre å se over tallene en gang for mye og gjøre eventuelle endringer på «Min side» på Skatteetaten sine nettsider – slik at opplysningene blir riktige.

– Brukerne er spesielt opptatt av feltene inntekt, formue, gjeld, renteinntekter og rentefradrag i kontakt med oss. Vi opplever blant annet at flere tar kontakt fordi mange opplever at estimerte renteinntekter og renteutgifter er høye.

For noen vil 2023-tallene på skattekortet skille seg kraftig ut fra 2022-opplysningene.

– Rentenivået i 2021 var veldig lavt. Rentene har økt i år og vil mest sannsynlig øke i 2023. For noen vil det derfor være en stor endring i tallene vi har lagt inn i skattekortet ditt for 2023.