Feilen mange gjør på bilferie: – Det ser vi ofte, særlig i ferien

Det er juli og tid for sommerferie. Er du en av dem som skal tilbringe mange timer i bil i løpet av de neste dagene og ukene, er det spesielt én ting du må passe på før du reiser av gårde.

Når bilen er pakket full og klar til avgang, er det mange sommerivrige som ikke tenker på hvor mye det hele veier.

– Mange har pakket bilen stapp full og er tyngre enn det de kan være.



Det sier seniorinspektør Bjørn Uno Rogneby i Statens vegvesen. Han sier det er ofte biler blir stoppet i sommerferien med for tung last.

VIKTIG: Seniorinspektør Bjørn Uno Rogneby ser mange som har for tung bil og mener det er viktig å vite kjøretøyets maksvekt. Foto: Privat

– Du kan bli anmeldt

– Sjekk i vognkort hvor tung bilen kan være, eller kom innom en av våre vekter, sier Rogneby.



Vegvesenet har mange vektstasjoner langs norske veier. På deres nettsider finnes det kart over alle plassene det er mulig å stoppe for å veie hvor mye en fullpakket feriebil faktisk veier.

Alternativet er det nok få som ønsker å oppleve på ferietur med familien.

– Hvis du blir stoppet og er for tung, så må du laste av bilen ned til lovlig vekt. Du kan også få et gebyr, og i verste fall kan du bli anmeldt, sier Rogneby.



Han kan fortelle at det oftest er bobiler og elbiler som får problemer, ettersom de ikke har mulighet til å ha med så mye nyttelast.

– Det ser vi en del av og særlig i ferietiden med full oppakning, sier seniorinspektøren.

PAKKING: Skal du pakke bilen full, er det viktig å gjøre det på riktig måte, sier seniorinspektør i Vegvesenet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Han påpeker at hvis bilen skal pakkes full, er det viktig å passe på at løse gjenstander er sikret og de tyngste tingene skal pakkes nederst. Tunge gjenstander skal ikke ligge i takboksen, ifølge Rogneby.

Ikke trygt

I sommervarmen er det kanskje flere som også lar seg friste av å kjøre bil barbeint eller med slippers og enkle sandaler. Men er det egentlig lov å kjøre en bil uten sko?

– Trygt vil jeg ikke si det er, men det er ikke noe lovverk som begrenser det, sier Rogneby.



Han mener skoene du bruker under bilkjøring skal sitte godt på foten. Sjansen for at foten kan glippe av pedalen kan gjøre det vanskelig å bremse.

– Kan være skummelt

Eier du en bobil eller en sesongbasert bil som ikke blir kjørt resten av året? Da har du kanskje valgt å midlertidig avregistrere bilen din for å slippe ekstra kostnader resten av året.

Da er det viktig å huske at kjøretøyet også må påregistreres før du kjører det av gårde på sommerferie.

PLANLEGGING: Ifølge Statens vegvesen er det lurt å planlegge godt før bilturen så man ikke risikerer gebyr dersom man blir stoppet. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Hvis du glemmer å påregistrere bilen, så er den ikke forsikret, og det kan være skummelt, sier Rogneby.



Om du blir stoppet med et uregistrert kjøretøy, vil du bli gitt et gebyr.

Som uteinspektør mener Rognby at Statens vegvesen ofte ser at det er spesielt én ting folk kan bli bedre på.

– Folk kan være flinkere til å planlegge før de kjører. Ting som GPS og musikk bør du ikke drive med mens du kjører. Da bør du kjøre bil hvis du er sjåfør, ikke alt annet, sier Rogneby.

Han håper å ikke finne noen feil ved biler som blir stoppet i sommer.

– Vi håper på å ikke finne noe i det hele tatt, men vet at vi gjør det, sier Rogneby.

Oppfordringen fra seniorinspektøren er at bilister som lurer på noe når de er ute på veiene, ikke må nøle med å komme innom og snakke med Statens vegvesen i en av stasjonene deres.