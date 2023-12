– Feil av Norges Bank

Norges Bank sa ved siste rentemøte at de trolig ville sette renta opp i desember. Siden da har det kommet flere såkalte nøkkeltall, og det siste som kom var inflasjonstallene.



Det fikk økonomer over hele landet til å rykke ut og erklære at det endelig var tid for rentestillstand.

Kjerneinflasjonen lå nemlig under det Norges Bank selv hadde regnet med.

Likevel satte de opp renta torsdag til 4,5 prosent.

– Vi ser at økonomien kjøler seg ned, men prisveksten er fortsatt for høy. En økning i renten nå reduserer faren for at prisveksten holder seg høy lenge. Trolig holder vi styringsrenten på 4,5 prosent en god stund fremover, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

EN GOD STUND: Wolden Bache sier samtidig at styringsrenten på 4,5 nok blir stående en god stund fremover. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

Ikke en førjulsgave



Nyheten om rentehevingen kom brått på økonomene.

– Dette er svært overraskende. Det har vært såpass mange signaler om at økonomien er ferd med å roe seg ned. I tillegg er det rentestopp og inflasjonsnedgang ute i verden, sier sjeføkonom i Sparebank1 SR-Bank, Kyrre Knudsen.

OVERRASKET: Sjeføkonom Kyrre Knudsen er veldig overrasket over Norges Banks renteheving. Foto: Jan Inge Haga / SpareBank 1 SR-Bank

– Dette var ikke denne førjulsgaven alle med boliglån hadde trodd og håpet på.

Samtidig som rentenyheten, la Norges Bank frem sin pengepolitiske rapport. Der skriver de at renta trolig vil ligge på 4,5 til høsten neste år.

– At rentebanen holdes så høyt neste år tyder også på at Norges Bank er bekymret for inflasjonen, sier Knudsen.

Sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum, tror Norges Bank vil forsikre seg om at inflasjonen ikke kommer ut av kontroll.

– Rentenivået er høyt nok til å få inflasjonen ned, men Norges Bank ønsker å forsikre seg. Det er en forsikringsøkning som kanskje er unødvendig, sier han.

EN FORSIKRING: Sjeføkonomen i Danske Bank sier rentenivået var høyt nok til å få ned inflasjonen. Foto: Danske Bank

Hverken Knudsen eller Jullum tror at renten vil holdes uendret fram til neste høst.

– Vi tror juni er tiden for rentenedgang, sier Knudsen.

– Unødvendig

LO har tidligere gått ut mot Norges Bank og deres mange rentehevinger.

Etter torsdagens nyhet er de ikke fornøyde.

– Jeg synes det er feil av Norges Bank. Vi har vært kritisk til de kraftige renteoppgangene tidligere, og nå ser vi virkelig konsekvensene av dette. Det å bruke folks gjeld og økonomi til å få bukt med en inflasjon som kommen utenifra, er ikke bare unødvendig, men også skadelig for norsk økonomi, sier LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad til TV 2.

SKADELIG: LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad mener rentehevingen er skadelig for norsk økonomi. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

I likhet med flere andre økonomer, er Bjørnstad overrasket over beslutningen.

– Jeg hadde virkelig forventet at Norges Bank besinnet seg og holdt seg i ro denne gangen, sier Bjørnstad.