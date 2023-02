Fedje VTS avviser kritikken: – Passiv? Hva kunne vi gjøre?

Trafikklederen på Fedje sier de ikke hadde mulighet til å forstå hva slags situasjon som utspilte seg i Hjeltefjorden før det var for sent.

Flere ganger har det blitt trukket frem at trafikksentralen på Fedje ikke plottet radarekkoet til Helge Ingstad.

Dette førte til at fregatten ikke dukket opp på navigasjonsinstrumentene, siden fartøyet seilte med AIS-en i passiv modus.

Da den maritim lederen ved sentralen for første gang forklarte seg om saken i Hordaland tingrett, slo han tilbake mot kritikken.

Derfor ingen plotting

Trafikklederen sier han den natten ble ringt opp av Ingstad da fregatten var hele fire nautiske mil unna Fedje VTS sitt ansvarsområde.

– Det var langt utenfor virkeområdet vårt. Jeg registrerte at han lå med et ekko der oppe, men siden han var så langt unna så ble fokuset vårt litt lavt, sier han.

VITNE: Tirsdag 7. februar forklarte trafikklederen ved Fedje VTS seg i Helge Ingstad-rettssaken.

Trafikklederen legger også til at sentralen skal passe på alle båtene i området, og vanligvis ikke har tid til å følge alle enkeltvis.

Da Ingstad først entret Fedje VTS sitt område, fikk trafikksentralen aldri beskjed.

– Dermed la jeg ikke merke til Ingstad. Derfor ble fregatten heller ikke plottet, sier han.

– Min viktigste tanke

Første gang Fedje VTS ble oppmerksom på Ingstad, var da losen tok kontakt og spurte hvilket skip som kom seilende nordfra.

Dette skjedde kl. 03:58 - tre minutter før kollisjonen.

Trafikklederen sier han umiddelbart plottet Helge Ingstad, og fikk opp kurs-informasjon som viste at skipene var på vei mot hverandre.

Aktor Benedikte Høgseth spør trafikklederen om det kunne vært en ide at Fedje VTS selv tok kontakt med Ingstad og ba dem om å gjøre unnamanøver.

– Det begynte å bli tidskritisk. Jeg måtte få fartøyene i kontakt med hverandre, og det var min viktigste tanke der og da, sier han.

REKONSTRUKSJON: Utsikt fra broen på Helge Ingstad, fra Havarikommisjonen sin observasjonsseilas en viss tid etter ulykken. Foto: Havarikommisjonen

– Skal ikke forstyrre for mye

Trafikklederen opplyser at de har instrukser om å la båtene selv snakke sammen når det er fare for sammenstøt.

– Man skal ikke forstyrre for mye. De ser hverandre, og det gjør ikke jeg.

– Dette svaret fra vaktsjefen om at han ikke kunne svinge styrbord fordi de ville gå for nærme blokkene eller båkene - gav det noe mening for deg? spør Høgseth.

– Nei, jeg forsto ingenting. Jeg skjønte ikke hvorfor han ikke kunne svinge styrbord, sier trafikklederen.

På spørsmål om hva han tenker om kritikken mot Fedje VTS om at de var for passive, svarer han avvisende.

– Passiv? Hva kunne vi gjøre? I den situasjonen vi var i, utspilte det seg noe vi forstod veldig lite av. Jeg synes ikke det er helt rett med kritikken, sier han.

Samtidig sier trafikklederen tydelig at han skulle ønske han fikk plottet fregatten tidligere.

FEDJE: Noen av de viktigste oppgavene til trafikksentralene er å bidra med navigasjonsassistanse og informasjon til fartøyene om farvannet. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Utfordringer med Forsvaret

Trafikklederen sier også at dette var langt ifra første gangen sentralen har hatt utfordringer med Forsvaret sine fartøy.

– Vi prøver alltid å plotte båtene, men det skjedde mange ganger at de kom inn i vårt område uten at vi visste det. Vi har opplevd flere ganger at vi har sett på monitor, og plutselig oppdaget at «her er det faktisk et marinefartøy».

Fedje VTS hadde heller ikke blitt fortalt at fregatten seilte med passiv AIS.

Sjøforsvaret sin militærbase på Haakonsvern ligger rett utenfor Fedje sitt ansvarsområde, noe som gjør at de ofte må håndtere marinefartøy.

– Vi prøver alltid å ordne opp, få kontakt med fartøyene, plotte dem og få info om seilingsplaner. På den tiden var det nok en del hendelser som ble underrapportert. Forsvaret fikk et visst spillerom, sier han.

Ønsket mer radiokommunikasjon

I tillegg til Fedje VTS, vitnet også kapteinen på taubåten Tenax.

Sammen med den andre taubåten Ajax, hjalp de Sola TS ut fra kai denne novembernatten.

I retten forteller kapteinen at han hørte radiokommunikasjonen mellom tankskipet og Helge Ingstad, og at han hadde et ønske om å bryte inn på sambandet men ikke turte.

– Jeg kunne ikke forstå at de ikke snakket mer med hverandre for å få klarhet i situasjonen. Ingstad burde selvfølgelig dratt av farten da det var tvil. At losen ropte «sving styrbord» er et signal. Jeg satt og hadde lyst til å snakke, men jeg så ikke Ingstad, sier han.

Øygarden 20181108. Øygarden Taubåten "Tenax" som ligger ved tankskipet "Sola" nær Stureterminalen i Øygarden. Den norske fregatten "KNM Helge Ingstad" som kolliderte med "Sola" natt til torsdag. Foto: Jan Kåre Ness / NTB Foto: Jan Kåre Ness

– Skroget åpnet seg

Kl. 04.01 så taubåt-kapteinen kollisjonen mellom skipene.

– Det smalt, og deretter så vi Helge Ingstad komme halvveis forbi på styrbord side. Den traff Sola TS og ankeret, slik at skroget åpnet seg. Det var masse gnister fra noe mer enn bare vanlige elektriske kabler. Etter det så vi rett inn i fregatten, sier han.

Taubåt-kapteinen forteller at han fikk fatt i kollegaen sin, og satt i gang med å prøve å finne Ingstad, noe de gjorde til slutt.

– Forsto du hvor nære skipene var? spør aktor Magne Kvamme Sylta.

– Nei, ikke før det smalt.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Tenkte «blokkene» var sjømerke

På spørsmål om hva han tenkte om Ingstad-vaktsjefen sine radioutsagn om at de ikke kunne svinge fordi de ville «gå for nærme blokkene/båkene», sier taubåt-kapteinen at han tenkte det kanskje var et uttrykk for et sjømerke.

– Det er noe som heter «bloksen», men det stedet er jo nede ved Haugesund.

Angående dekksbelysningen på Sola TS, sier kapteinen at det er vanlig at tankbåter har denne påslått til de nærmer seg Fedje.

Årsaken er ifølge ham at mannskapet trenger lys for å sikre alle løse gjenstander og gjøre skipet klart for seiling i åpent hav.