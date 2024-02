Fått nok av kjendiskulturen: – Gjør meg sint

Milena Krogstad-Moen (23) er på sisteåret av en bachelor i musikkteater ved Høyskolen Kristiania.



På backstage-rommet lyser det fra speilene, og kostymer ligger slengt omkring.

23-åringen fra Svelvik i Drammen legger hendene bak hodet og sukker tungt når intervjuet om det som står henne så nært starter.

– Dette er jo noe som gjør meg engasjert, og sint, så jeg må bare puste rolig, forteller hun.

BACKSTAGE: På rommet bak scenen sitter Milena Krogstad-Moen mens medstudentene har sceneprøver. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Tidligere denne uken skrev TV 2 om kritikken mot nyoppsetningen av «Jesus Christ Superstar» på Folketeateret.

Da det ble avslørt hvem som fikk hovedrollene i musikalen tok det ikke lang tid før kritikken dukket opp på sosiale medier.

«300.000 i gjeld, men ingen jobb»

I kommentarfeltet på en Tiktok-video som snakker om hvordan utdannede musikalartister ikke får hovedroller i musikal-oppsetninger, har Krogstad-Moen lagt igjen en kommentar:

«Over 300.000 i gjeld, men ingen jobb til å tilbakebetale»

Hun er ikke alene om å føle at utdanningen hun snart har brukt tre år av livet sitt på ikke kommer til å gi henne jobbene hun ønsker seg mest.

FORTVILET: Krogstad-Moen forteller at hun ikke er den eneste som er fortvilet over utviklingen, men at mange er redde for å snakke om det. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

På Høyskolen Kristiania på Grønland jobber studentene iherdig med avgangsforestillingen «Rent» som har premiere om under en måned.

Da skal tre år med hardt arbeid feires.

Etter sommeren venter virkeligheten, arbeidslivet og hverdagen. En hverdag som skiller seg fra A4-jobben, men som likevel skal sørge for at økonomien går rundt.

Men studentene er bekymret for fremtiden.

– Utdanning er viktig og trengs for å kunne spille godt musikkteater. Å mestre dans, sang og skuespill samtidig er ikke enkelt. Det krever mye arbeid og årevis med trening for å få til.

Kjente fjes på scenen

– Det er ikke for å undergrave kjendiser og deres evner, men det er noe med å mestre alle tre disiplinene. Det er mange kandidater som kan gjøre jobben bedre, og det er provoserende, sier 23-åringen.

For det er ikke slik at man kan bli økonom uten utdanning, mener Krogstad-Moen.

– Det er som i de fleste andre yrker, det kreves en utdanning for å kunne få jobb. Utdanning, også i denne bransjen, er dødsviktig, sier hun og legger til:

– Når arbeidsgiverne våre ikke gir oss sjansen til å få jobb, hva har vi da?

LÆRER OG STUDENT: Allister Kindingstad og Milena Krogstad-Moen kjenner godt til hverandre. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

På et rom ved siden av hovedscenen har studentene satt opp en liten scene som de bruker til øving.

Inn døra kommer et smilende fjes studentene kjenner godt til.

Allister Kindingstad er lektor og underviser primært i sangteknikk og formidlingsfag ved Høyskolen Kristiania. Selv har han lang erfaring fra musikal- og operascenen.

– Det er viktig å ha en viss realisme i dette arbeidet. Vi er opptatt av å fortelle at det ikke bare venter gull og grønne skoger.

Kindingstad forklarer at han har troen på at kjente skuespillere og artister kan levere også på musikalscenen. Likevel savner han at de største norske scenene har flere åpne auditions.

– Å caste mange kjendiser, artister og skuespillere til hovedroller ville ikke skjedd så mange andre scener, bare i enkelttilfeller.

«RENT»: Milena Krogstad-Moen i åpningsscenen med medstudent Lars Aalvik Karlsen (23) og Malene Oliversen Sagstad (23). Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Kjendiser kan være verdifulle

VGs klassiske musikkanmelder Tori Skrede anmeldte for omtrent ti år siden Tryllefløyten som ble satt opp i Operaen med komiker Atle Antonsen i en av hovedrollend. Den gangen ga hun terningkast fem, og var positiv til at en av hovedrollene gikk til en som skilte seg litt ut fra de klassiske sangerne.

– Det er klart det er et tveegget sverd, men kjendiser kan være verdifulle i slike tilfeller – så lenge de gjør en god jobb.

Skrede mener det å bruke kjendiser i store roller kan trekke et bredere publikum til scenene.

TEATERANDMELDER: Tori Skrede har tidligere gjort teateranmeldelser. Foto: Privat

– Det kan jo trekke jo et bredere publikum enn hvis man bare bruker> de som er kjent innenfor opera- eller musikalkretsene. Med disse når du flere og vil kunne trekke folk som ellers ikke er så interessert i det enkelte stykket. Det kan være en vei inn i verdenen for flere.

– Det er alltid positivt å nå et nytt publikum. Det kan være en vei inn i teaterverdenen for flere.

Likevel har hun forståelse for Milena Krogstad-Moen og medstudentene.

– Det er et vanskelig spørsmål, for dette kan selvfølgelig føre til at det blir færre jobber for de som har utdanning i faget, og ikke minst at det er enda vanskeligere for dem å få de største og viktigste rollene.

Plan B og C

Da Milena Krogstad-Moen bestemte seg for å ta utdanning i musikkteater var hun fullt klar over det vanskelige jobbmarkedet. Det var også lærerne ved skolen tydelige på, opplyser hun.

– Er du redd for jobb-fremtiden?

– Ja, jeg har både plan b og c. Jeg elsker det jeg driver med, men jeg ser også at det kan få konsekvenser hvis jeg går 100 prosent inn i det. Først og fremst økonomisk.

Etter sommeren er hun ferdig utdannet. Men det betyr på ingen måte at det finnes jobber som venter på å bli tatt.

UNDERVISER: Allister Kindingstad har gode tips til studentene. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Man kommer aldri helt inn, man må kjenne noen, være kjent eller ha erfaring. Det er jo ingen som tør å satse på flunkende nye folk.

Verdensklasse

– Jeg tror det er viktig å fremme at det er noen faglige perspektiver her, forteller Allister Kindingstad.

Han forklarer at han har sett en utvikling der nivået på norske musikaler har steget, men at det ofte ikke når helt opp når det ikke er utdannede musikalartister i de største rollene.

– Jeg mener nivået i Norge etter hvert er såpass bra at det kan matche West End, men da må det kvalitet til i alle ledd hvilket nylig var tilfellet med Miss Saigon på Folketeateret.

ERFARING: Kindingstad har lang erfaring fra bransjen, og har blant annet stått på scenen under Mamma Mia!-oppsetningen i 2009 på Folketeateret. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Tabubelagt tema

Selv er hun fullt klar over at yrket hun har valgt ikke er som alle andre yrker. Og at det krever litt mer for å få jobb.

– Det er ingen av oss som forventer å få en hovedrolle når vi er ferdige med utdanningen. De som burde få disse rollene er de som har utdanning og flere års erfaring med musikkteater.

ELSKER YRKET: Mila Krogstad-Moen elsker det hun driver med, men har skjønt at hun er nødt til å ha både plan b og plan c. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Krogstad-Moen forteller at hun prøver å få med seg så mange oppstillinger som mulig. Noen ganger innfrir de, andre ganger ikke.

– Jeg synes denne utviklingen er skummel, når det kommersielle går foran kunsten.

Selv om debatten har blitt mer omtalt i det siste, mener Krogstad-Moen at det er mange som ikke tør å snakke om det.

– Dette er noe folk snakker om på bakrommet, fordi de er redde for å snakke høyt om det. Miljøet er jo så lite, så hvis man først får et rykte på seg så er du «stuck» med det. Men noen må jo si ifra, sier hun.

TRIVES: Det er ingen tvil om at Krogstad-Moen trives på studiet sammen med de 29 klassekameratene sine. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Klassekameratene hennes kommer brasende inn på backstage-rommet for å hente lunsjen sin. Klokken er 13 og sceneprøvene er ferdig.

Krogstad-Moen reiser seg og møter medstudentene med et vennlig smil.

– Man er jo redd for å brenne broer, men at det skal være et problem å si ifra, er et større problem. Det viktigste for meg er å si meningen min.