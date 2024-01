– Fått masse kjærlighet fra bygdefolket

Alex ble født som Lotte, men har alltid følt seg som en mann. Etter flere runder med testosteron fikk han både mørkere stemme, hår og muskler. På et tidspunkt løftet Alex 130 kilo i benkpress og 200 kilo i markløft.

TIDLIGERE KROPPSBYGGER: Alex drev med styrketrening i mange år Foto: Privat

Til tross for at Alex etter hvert fikk et «macho» utseende beholdt han barndomsdrømmen. Nemlig en dag å bli gravid og føde eget barn. Derfor tenkte han aldri på å operere seg for å endre underlivet.

Alex Ek står frem med sin historie i den nye sesongen av dokumentarserien «Norge bak fasaden» på TV 2. Der viser 42-åringen stolt frem sin nyfødte datter Ellie.

BABYLYKKE: Alex med baby Ellie etter fødselen på Voss sykehus. Foto: Kadafi Zaman / TV 2

– Hvordan går det?



– Helt fantastisk. Vi har akkurat vært på seks ukers kontroll med Ellie. Hun er god og rund. Ser nesten ut som en Michelin-baby, sier Alex og humrer.

TV 2 har fulgt ham og kona Herdis i mer enn et år. Fra første ultralyd til fødsel. Under graviditeten snakket han mye om frykten for reaksjoner fra hjembygda, Vik i Sogn.

Alex var bekymret for at folk skulle reagere negativt på at en transperson ville føde barn.

FENGSELSBETJENT: Alex Ek jobber til vanlig som fengselsbetjent. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Nå har lille Ellie kommet til verden. Hvordan er responsen?

– Den er helt overveldende. Masse kjærlighet fra bygdefolket. Jeg har vært på butikken tre ganger denne uken og hver gang har folk stormet bort og gratulert. Det var så mye mennesker at jeg klarte ikke å gå inn og handle.

– Hva sier de lokale?

– De gratulerer og gir klemmer. Til og med noen eldre mennesker kom bort og sa «at det er plass til alle i bygda». Og så synes de jo at babyen er nydelig. Herdis og jeg er helt satt ut av alle fine mennesker som har overøst oss med komplimenter.

GOD STEMNING: Den lille familien får mange hyggelige tilbakemeldinger i butikken. Foto: Privat

Alex fryktet det verste, men opplever nå det helt motsatte.

– På butikken var det en annen nybakt mor som gratulerte. Hun inviterte meg til barselgruppa i kommunen. Da jordmoren på sykehuset nevnte barselgruppa tidligere så takket jeg nei. Jeg turte ikke rett og slett. Men nå gleder jeg meg til å bli med, sier Alex.

– Er du en mamma eller pappa?

– Jeg er kanskje begge deler, en «mappa»

MASSIV STØTTE: Alex og Herdis takker for all støtten etter å ha stått frem i dokumentarserien «Norge bak fasaden» Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

TV 2 spør om negative opplevelser. Alex trenger ikke mange sekundene på å svare.

– Nei, ingen. Det har bare vært blomster, gaver og gratulasjoner. Både Herdis og jeg vil si tusen takk til alle som heier på oss.

– Er du overrasket?

– Ja, jeg er egentlig det. Men det viser at flertallet av folk er gode og kjærlige. Nettroll og drittsekker finnes der ute, men de blir danket ut av alle de fine menneskene som tror på mangfold og kjærlighet.

