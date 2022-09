Fastlegekrisen: Over 258.000 nordmenn i «byttekø»

I august 2022 sto 258 000 nordmenn på venteliste for å bytte fastlege. Legemangel gjør at flere må vente i årevis på ny lege.

PROBLEMET VOKSER: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Fastlegekrisen rammer nå minst 235.000 mennesker som står helt uten fastlege.

Nå viser ny undersøkelse en annen mørk side ved fastlegekrisen. I august sto 258.000 nordmenn i kø for å bytte fastlege.

– Dårlig kjemi

– Det er mange grunner til at pasienter ønsker å bytte fastlege. Det kan være at man flytter til et nytt sted eller at man opplever at kommunikasjonen og kjemien ikke fungerer, sier Lars Haakon Søraas, daglig leder for nettstedet legelisten.no.

RETTIGHET: Lars Haakon Søraas, daglig leder for nettstedet legelisten.no

Nordmenn har en lovfestet rett til å skifte fastlege inntil to ganger i året. Vi har også rett til å få en ny vurdering av vår helsetilstand hos en annen lege med fastlegeavtale.

– Av de 258.000 som står på venteliste, må rundt 70.000 innstille seg på en ventetid på mellom ett og to år. Ytterligere 70.000 står på ventelister med ventetid mellom 2 og 4 år. Og nesten 40.000 har bedt om å få bytte til fastleger med over 4 års ventetid, opplyser Søraas.

Han mener at dersom man er eldre og sliter med skrøpelig helse, eller har en alvorlig sykdom og samtidig har et ugreit forhold til fastlegen, så haster det å få byttet.

– Da er det uakseptabelt å måtte vente i måneder og år før man kan oppsøke den nye legen. I verste fall kan pasienter som ikke har noen reell mulighet til å bytte fastlege bli sittende fast i dysfunksjonelle lege-pasient-forhold, advarer Søraas.

Tallene som danner grunnlaget for denne undersøkelsen er basert på statistikk fra fastlegeregisteret og egne analyser, ifølge Søraas.

– Kan gå utover egen helse



– Vi vet at et godt tillitsforhold mellom lege og pasient er viktig for korrekt diagnostisering og for at pasienter skal følge anbefalingene og rådene de får fra legen, sier Helge Skirbekk, førsteamanuensis i helseledelse ved UiO.



PROBLEMATISK: Helge Skirbekk er førsteamanuensis i helseledelse ved UiO

Mange pasienter har høy tillit til sin fastlege. Men det finnes tilfeller hvor tilliten misbrukes mellom pasient og lege, som gir grunn til at pasienter ønsker å bytte lege.

– For dem kan det gå ut over egen helse dersom de på grunn av lange ventelister må ta til takke med en lege de ikke tør eller vil diskutere helseutfordringer med. Eller de kan føle seg presset til å måtte gå til private aktører og betale av egen lomme, sier Skirbekk.

Bekymret

Lange ventelister for å bytte fastlege påvirker ikke bare den enkelte pasient, men også deres pårørende.

– Vi er særlig bekymret for de sårbare gruppene, som er barn og unge med sammensatte behov, pasienter med kroniske sykdommer og lidelser, pasienter med psykiske lidelser og/eller rusutfordringer, samt skrøpelige eldre, sier Anita Vatland, daglig leder i Pårørendealliansen.

Pårørendealliansen har 36 medlemsorganisasjoner og representerer rundt 750.000 nordmenn.

MÅ LØSES: Anita Vatland som er daglig leder i Pårørendealliansen.

– Å ha en dyktig fastlege som holder i trådene for disse gruppene, som trenger dialog med spesialister og andre instanser, er svært viktig.

– Dette må løses snarlig, for det kan være mange som står i en uholdbar ventelistesituasjon og blir sykere fordi de ikke bruker legen de har i dag, sier Vatland.

Etterlyser overkapasitet

Årsakene til ønsket legebytte kan være mange.

– Kommunikasjon og personkjemi spiller inn på folks preferanser. Men det kan også være ønske om å samle familie hos en fastlege, avstand til legekontor, tilgjengelighet, flytting og ventetid, forklarer Nils Kristian Klev, leder av Allmennlegeforeningen.

Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen

Klev mener det derfor er viktig at det er en overkapasitet på listene slik at en pasient har noe å velge mellom.

– Uansett mener vi at det bør være en overkapasitet på fastlegelistene i en kommune på mellom 5 til 7 prosent, om en skal sikre at det er en reell valgfrihet blant fastleger, fastslår Klev overfor TV 2.

– Utfordringer

– Fastlegeordningen har hatt utfordringer over lengre tid, erkjenner statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt i Helse- og omsorgsdepartementet.

Det mangler plasser på fastlegers lister, og det mangler fastleger til å betjene lister, i hele landet.

– Det får dessverre også konsekvenser for muligheten til å bytte fastlege. Vi har fra første dag i regjeringskontorene tatt fastlegekrisen på største alvor, og jobbet målrettet med å styrke ordningen. Fastlegeordningen er grunnplanken i vår felles helsetjeneste, og det er viktig for regjeringen å sørge for at alle innbyggere har denne tryggheten, sier Bjørkholt.

Han påpeker at regjeringen vil vi ta ytterligere grep i 2023-budsjettet.

– Det hurtigarbeidende ekspertutvalget vi har satt ned skal også foreslå endringer i organiseringen og finansieringen av fastlegeordningen, avslutter Bjørkholt.