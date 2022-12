Fastlege dopet ned pasient og hadde sex med henne mange ganger

Etter å ha vært kvinnens fastlege i en årrekke utnyttet legen en krise i livet hennes, mener retten. Deretter møttes de ofte og hadde sex etter at legen hadde injisert morfin i kvinnen.

DØMT: Borgarting lagmannsrett umålte samme straff som Oslo tingrett for den tiltalte fastlegen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Nå er legen dømt til fem og et halvt år i fengsel for voldtekt, misbruk av stilling og for å ha vært i besittelse av tekstmeldinger som seksualiserer kvinnens barn.

Marerittet begynte da kvinnen, etter å ha opplevd en traumatisk hendelse, oppsøkte fastlegen sin våren 2018. Legen reiste hjem til henne og injiserte et beroligende middel.

Siden utviklet de to en seksuell relasjon, har de begge forklart. Samtidig fortsatte mannen som fastlege for kvinnen og barna hennes.

Skrekkelige tekstmeldinger

Etter et halvt år møtte kvinnen og en venninne opp på sin lokale politistasjon.

Kvinnen fortalte at legen hadde gitt henne morfin og sobril og deretter kvalt og voldtatt henne omkring 30-40 ganger.

Politiet tok med kvinnen til legevakt og voldtektsmottaket for å sikre bevis. Etterpå ble hun avhørt gjennom natten.

I RETTEN: Advokat Mette Yvonne Larsen forsvarte legen i ankesaken. Hun har ikke besvart TV 2s henvendelser. Foto: Frode Sunde / TV 2

Politiet anmeldte selv saken, fordi kvinnen var usikker på om hun ønsket at mannen skulle straffes.

På kvinnens telefon fant politiet en rekke tekstmeldinger fra fastlegen, der han skriver seksualisert både om henne og hennes datter på under 10 år.

Her er noen av tekstmeldingene politiet fant Meldingene er sendt fra legen til den kvinnelige pasienten. «Når jeg kommer, og vi er alene, skal jeg dope deg og ta deg så hardt og banke deg opp så mye at du nesten ikke greier å gå og prate dagen etter. Du har vært så ufattelig slem jente – du fortjener å bli straffet så hardt som det går an.» «Du er så vakker. Glad i deg og vil deg det beste for alltid. Derfor jeg vil du skal få oppleve rå ting. Bli dopet. Bli fullstendig voldtatt. Bli banket opp i kjærlighet. Ha en fin dag.» «Du må tenke over hvor du vil bli slått. Det bestemmer du. Jeg bestemmer hvor hardt det bli» «Sliten? Du var like ruset i går som om du hadde fått heroin. Nesten i koma. Da gjorde jeg alt med deg og så vekket jeg deg opp igjen. Sparket og slo deg. Vondt i dag?»

Han ble pågrepet dagen etter anmeldelsen og satt ti uker i varetekt. I løpet av denne perioden mistet han også legeautorisasjonen.

Legen sendte også flere meldinger om kvinnens datter «Lage sexy show for meg. Med deg og N.N. (datteren, journ.anm.) i hovedrollen». «Har ligget her med kjempestor pikk og tenkt» (...) «På deg og datteren din». «Sover N.N.? Hvis ikke - la henne sove uten truse i natt». «Hent den medisinen på apoteket. Så snakkes vi etterpå. Kanskje vi kan få til noe i kveld, så du får hvile», «Flunitrazepam», «Er det medisinen heter. Så får de begge (to barn, journ.anm.) dette til kvelds i Nugattien. Knuse godt mellom 2 Skjeer. Så må de gå og legge seg så fort som mulig. Så sovner de i løpet av 20 -30 minutter. Så kommer jeg. Så tar vi og leker vi tre. Så får du en tripp av meg» «Tirsdag er den store dagen. To barn som sover tungt. Ett barn som blir tatt med ned og lekt med. Forbered deg» «Stor dag i morgen», «Stor dag for en liten jente», «Som skal koses med for første gang», «Og for mamma som skal få medisin», «Klar til i morgen?», «Natta. Du stiller i stay ups, ingen truse, høye hæler, bh, liten kjole. Fantastisssssk» «Jeg vil du skal ta på stay ups, men ingen truse eller BH. Liten morgenkåpe eller kort kjole over. Ta litt glid på deg og ta med den lille rosa vibratoren til å kose deg med. Send meg en SMS når du er klar. Så ringer du meg på FaceTime når du går inn, slik at jeg kan få være med og se». «Jeg vil se ansiktet hennes og se at du tar på håret hennes. Og løft opp dyna så jeg får se bena og trusa.» Den siste tekstmeldingen er sendt få dager før kvinnen oppsøkte politiet.

Kvinnen har forklart at hun etter hvert fikk inntrykk av at legen forventet sex mot at han ga henne injeksjoner.

Én voldtekt

«Hun syntes det var ekkelt og skremmende, men samtidig tenkte hun at hun var lite verdt og at dette var noe hun fortjente», skriver retten.

Mannen er likevel kun dømt for én voldtekt av kvinnen, fordi hun ved den aktuelle hendelsen var helt uten bevissthet.

Legen har forklart at han ga kvinnen en dose morfin som ikke var stor nok til at hun kan ha mistet bevisstheten, men det har ikke retten trodd på.

Retten viser til at legen «var en erfaren medisiner og at han hadde direkte og enkel tilgang til både morfin, Stesolid og Paladon i Coop prix-bæreposen som ble beslaglagt av politiet på kontoret hans».

Ingenting i journalene

Kvinnen har forklart at hun ikke orket tanken på å ha sex med legen uten å ha nedsatt bevissthet enten gjennom injeksjoner eller ved halsgrep.

«Hun forklarte imidlertid at de fikk en form for relasjon og at hun underveis ble revet med», gjengir retten.

Legens forklaring er at de to har hatt jevnlige frivillige samleier. Ofte ga han henne injeksjoner i forbindelse med samleiene, men ikke alltid, mener han.

Han har også forklart at injeksjonene ofte ble gitt etter samleiene og ikke før.

Legen har i retten erkjent at han mener journalene er mangelfulle, ettersom injeksjonene han har gitt kvinnen, ikke fremgår av journalen.

Ser vekk fra forklaring

Uansett mener retten at legen har misbrukt sin stilling til å skaffe seksuell omgang.

«Det er i ethvert tilfelle ikke grunnlag for å anse relasjonen som et gjensidig, alminnelig kjærlighetsforhold», skriver retten.

Dommerne ser fullstendig vekk fra mannens forklaring om at det var kvinnen som tok initiativ til den seksuelle kontakten.

I tillegg til fem og et halvt års fengsel er mannen dømt til å betale kvinnen 275.000 kroner i oppreisning.

Retten har også bestemt at mannen aldri skal få jobbe som lege igjen.

Legens forsvarer, advokat Mette Yvonne Larsen, har ikke besvart TV 2s henvendelser om saken.