Fasiten for februar er klar: – Svært gode nyheter for lommeboka

Den fryktede prisøkningen slo ikke til for fullt, og SSB forventer at økonomien vil normalisere seg i løpet av det neste året. Forbrukerøkonomen advarer likevel mot å slippe jubelen løs.

MATVARE: Frykten var stor for at samtlige varer skulle øke betraktelig 1. februar. Bildet er fra en Coop Ekstra-butikk i Oslo. Foto: Kristin Grønning / TV 2

I slutten av januar var det tilløp til hysteri i forkant av den forventede prisøkningen 1. februar.

Enkelte valgte å hamstre inn varer i frykt for dramatisk økte priser. Andre var avventende og advarte mot at å hamstre all den tid man ikke visste hvilke typer varer som ville øke i pris.

Fredag ble KPI-tallene for februar publisert, og fasiten viser en økning i matvarepriser og alkoholfrie drikker på 1,6 prosent.

For hele det siste året har prisøkningen vært på 8,8 prosent.

– Godt nytt

Tallene for februar er godt nytt for lommeboka, sier forbrukerøkonom Thea Olsen.

– Dette var en betydelig svakere oppgang enn fryktet. Dette er godt nytt for forbrukerne og lommeboken, spesielt for dem som nå hadde forberedt seg på at prisene skulle øke betydelig mer i februar, sier forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank.

Konsumprisindeksen (KPI) er et mål for prisnivået til konsumprodukter, altså produkter mange forbruker, og viser prisutviklingen på varer og tjenester som vanlige husholdninger normalt etterspør. Inflasjonstall: Tallet på inflasjon viser hvor mye prisen på varer og tjenester øker over tid. Inflasjonen måles ved hjelp av konsumprisindeksen.

Det var forventet en mulig økning på 10 prosent på matvarer i februar. At fasiten ble 1,6, får forbrukerøkonomen til å juble forsiktig.

– Gitt at en handlekurv med varer til en totalsum av 1000 kroner er blitt 1,6 prosent dyrere, så koster handlekurven deg 16 kroner mer nå, enn den gjorde i januar. Dette er et fullstendig annet bilde enn mange tegnet for litt over en måneds tid siden, sier hun.

GODT NYTT: Forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank er smått optimistisk. Foto: TV 2

Høye priser

I Norge er det to prisvinduer der leverandørene kan sette opp prisene til dagligvarekjedene – 1. februar og 1. juli.

Olsen er tydelig på at det blir spennende fram mot sommeren.

– Spørsmålet blir om dagligvarekrigen fortsetter i juli, og hvordan prisene utvikler seg i tiden fremover. For det er ingen tvil om at dagligvarekjedene konkurrerer på pris, og det kan komme oss forbrukere til fordel. Det ser vi tydelig av prisveksten nå i februar, sier hun, og understreker at matvareprisene fremdeles er på et historisk høyt nivå.

Olsen oppfordrer derfor de som ønsker å bruke mindre penger på mat, til å følge med.

– Vi skal ikke juble for mye, prisene er fremdeles svært høye. Mine anbefalinger er å følge med på prisene fremover og få et bevisst forhold til dem, sette opp et matbudsjett, lage handleliste, sjekke kiloprisen når du handler, følge nøye med på pristilbud og benytte deg av medlemstilbud, sier Olsen.

– Vendepunkt

SSB publiserte fredag en fersk økonomisk analyse. Der kommer det fram at SSB forventer en noe økt arbeidsledighet utover i 2023, og også at inflasjonen skal avta.

De forventer at renta vil nå en topp på 3,25 etter ytterligere to rentehevinger, og at renta deretter vil avta utover i 2024.

– Nå står vi trolig ved et vendepunkt. Det ser ut til at vi langsomt er på vei mot mer normale tider for norsk økonomi igjen, etter flere år med mye uro, sier SSB-forsker Thomas von Brasch.

SJEFØKONOM: Sjeføkonom i Sparebank 1 i Rogaland, Kyrre M. Knudsen. Foto: an Inge Haga / SpareBank 1 SR-Bank

Også sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank Kyrre M. Knudsen, mener vi er ved et vendepunkt.

– Det som er med norske økonomien nå er at den har holdt seg bra. Arbeidsledigheten er lav, laveste på 15 år. Den høye inflasjonen, kostnadspress og den økte renten, gjør det at du får et omslag i norsk økonomi fra veldig god vekst i fjor og lavere vekst i år, sier han.

Lettet

Knudsen er også tydelig på at dagens SSB-tall isolert sett er en lettelse.

– Inflasjonen er jo fortsatt høy, over seks prosent for samlet inflasjon. Så det er ikke sånn at inflasjonsbekymringen er borte. Den vedvarer. Kjerneinflasjonen som speiler den underliggende prisveksten holder seg på seks prosent. Det som overrasker er matprisene som ikke økte mer, sier han.

Flere matvarekjeder annonserte i starten av februar at de hadde prisstopp.

– Kan denne prisstoppen komme som en «backlash»?

– Det er et viktig spørsmål og kan ikke utelukkes. Det kan gjøre at prisoppgangen porsjoneres over tid og bidra til at inflasjonen holder seg høyere lengre. Det må vi også på et vis ta høyde for, sier han.