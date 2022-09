– Det er et nedslående resultat når det er så mange som blir tatt, spesielt for å kjøre i ruspåvirket tilstand, sier seksjonsleder Frode Andreassen i Oslo politidistrikt til TV 2.

I løpet av de to ukene Aksjon skolevei ble gjennomført, delte oslopolitiet ut 957 forenklede forelegg. 363 av disse foreleggene var for høy hastighet, mens 346 var for ulovlig mobilbruk. Det sistnevnte er en dobling av tallet for i fjor.

Vesentlig økning

25 bilførere ble stanset for kjøring i ruspåvirket tilstand på dagtid i nærheten av skoler. Dette er en økning på 177 prosent fra i fjor. 21 av de 25 kjørte i Oslo sentrum.

– En farlig utvikling, konstaterer Andreassen.

Sammenlignet med i fjor, er resultatene vesentlig høyere, men det skyldes nok at det var pandemi i fjor, påpeker seksjonslederen.

– De fleste oppfører seg bra i trafikken, men vi ser spesielt at dette med bruk av mobiltelefon øker. Den er blitt en naturlig forlengelse av armen vår og tar bort mye av oppmerksomheten i trafikken.

– Den store økningen er alarmerende, konstaterer han.



Kraftigere straff

En undersøkelse i sommer avdekket at nordmenn ikke er klar over hvor dyrt det er å bruke mobiltelefonen ulovlig mens man kjører bil.

49 prosent visste at straffen er blitt strengere, men ikke hvor streng, mens 21 prosent ikke visste noe om bøtenivået.

– Da oppleves ikke straffen som en sterk nok trussel, konstaterte seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen, overfor Broom.

Bøtesatsen for ulovlig mobilbruk er økt til 7450 kroner, i tillegg til at man nå får tre prikker i førerkortet.

– Det viser at samfunnet ser alvorlig på det og ønsker å få slutt på dette, for å forebygge ulykker, sier Frode Andreassen til TV 2.

Tre hovedårsaker

Seksjonslederen poengterer at rus og ulovlig mobilbruk ofte er årsaken til ulykker.

– Det er tre ting som går igjen, det er fart, rus og uoppmerksomhet. Det siste kan være mange ting, ikke bare bruk av mobiltelefon, men i Oslo er den største årsaken til ulykker i Oslo er påkjørsel bakfra. Det kan være for kort avstand, men vår hypotese er at det skyldes uoppmerksomhet og mobiltelefon.

Politiet varsler at det blir økt fokus på skoleveiene også videre gjennom skoleåret.