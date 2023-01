Farlig nivå av muggsopp på skole - kommunen lot rapporten ligge

En rapport viser kritiske nivåer av muggsopp i gang, garderobe, klasserom og på handikaptoalettet hos Hovin skole i Spydeberg.

Rapporten ble liggende i nesten en måned, før den ble tatt tak i.

– Da jeg hadde møte med rektor mandag, hadde han ikke hørt noe om dette, forteller leder Kjersti Pernille Rynning Øyen i Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU).

Dette bekrefter også rektor Helge Ørnø ved Hovin skole overfor TV 2.

Rapporten er datert 28. desember.

FAU og rektor mottok den først tirsdag 24. januar.

– Jeg etterspurte den over nyttår, for jeg visste at prøvene hadde kommet. Da fikk jeg muntlig beskjed om at testene var positive for sopp, men at det ikke var akutt fare. Selve rapporten fikk jeg nå på tirsdag, og da ble det satt i gang tiltak med én gang, sier Øyen til TV 2.

Fakta: FHI om muggsopp En rekke undersøkelser har vist en sammenheng mellom fuktproblemer i bygg og økt forekomst av luftveissymptomer, hovedsakelig hoste, piping i brystet og i noe mindre grad, astma. Den relative risikoen indikerer en overhyppighet på mellom 1,4 og 2,2 ganger det som observeres i bygninger uten fuktproblemer. Følsomme grupper er barn og personer med astma og/eller allergisykdommer. Sammenhengen er så klar at det er helt nødvendig at den tas hensyn til, både i det forebyggende inneklimaarbeidet og ved årsaksvurderinger der det allerede foreligger inneklimaproblemer. Også andre plager som trøtthet og hodepine er blitt koblet til eksponering for fukt, men er ikke like godt dokumentert. Kilde: FHI.no

«Uheldig»

Overfor Smaalenenes Avis sier kommunedirektør Trude Andresen at «det er uheldig at rapporten ble liggende»:

– Men vi må tåle at vi gjør feil, finne ut hvorfor og lære av det, sier Andresen.

Overfor TV 2 utdyper Andresen:

– Verken sopp på skoler eller at en rapport blir liggende, er en ønsket situasjon. Vi får bare prøve å løse det, og det jobber vi med i avdelingen som har ansvar for det, sier kommunedirektøren.

FAU-lederen mener at skolen skulle ha blitt stengt umiddelbart. Det blir den ikke, til tross for at muggsoppen er funnet på arealet til første- og andreklassinger. Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) er små barn ekstra utsatt når det gjelder muggsopp.

– Vi skulle vært i en rehabiliteringssituasjon allerede. Det er veldig synd at kommunen har kuttet budsjettet for rehabilitering, sier Kjersti Pernille Rynning Øyen.

– Kommunen har vært behjelpelig, men vi er uenige i de faglige rådene om hva som bør være strakstiltakene, basert på vår rådføring med en tredjepart, legger hun til.

Eiendomssjef Odmund Fintland i Indre Østfold kommune sier til Smaalenenes Avis at det skal ta nye prøver på søndag, for å avdekke om det er muggsopp i flere arealer på skolen.

Satser for lite på skole

Han sier til lokalavisen at han «ikke har et godt svar» på hvorfor rapporten ikke ble videreformidlet før nesten en måned etter at den ble skrevet.

– Det er uheldig at den ble liggende så lenge. Det skulle ikke ha skjedd, sier Findtland.

FAU-lederen er mer kritisk til politikerne enn skoleledelsen.

– Man må bevilge penger til både nye skoler og rehabilitering av skoler. Konsekvensene er store. Dette går på bekostning av barn og unges helse og læringsmulighet. I stedet kuttes det. Så mitt spark er til politikerne, sier Kjersti Pernille Rynning Øyen til TV 2.

Kommunedirektør Trude Andresen sier at Indre Østfold kommune har en veldig stram økonomi.

– Kommunestyret har måttet gjøre veldig tøffe prioriteringer. Det er ikke enkelt. Men vi har laget oss en oversikt over hva som er behovene i skolene, knyttet til rehabilitering, og må bare ta én ting av gangen ut i fra det budsjettet vi har, sier Andresen.

TV 2 har ikke klart å komme i kontakt med rektor Helge Ørnø.