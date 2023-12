Farid (26) ble drept på bussen i Bærum

Navnet frigis i samråd med de etterlatte.

– Farid var en populær, blid og jordnær ung mann som alltid hadde et smil om munnen. Han var godt likt og hadde svært mange venner, skriver familien i en uttalelse som er formidlet gjennom bistandsadvokat Maral Houshmand.

22. desember ble han drept med et stikkvåpen på en buss i Bærum.

En 14 år gammel gutt er siktet for drapet.

Ifølge bistandsadvokaten er familien til Rahmani i dyp sorg.

– Ord kan ikke beskrive den smerten og det sjokket de nå opplever. Dette er ufattelig for dem, sier Houshmand.

ÅSTED: Politiets krimteknikere har gjort en rekke undersøkelser i bussen der drapet skjedde. Foto: Frode Sunde / TV 2

Flyktet fra krig

I uttalelsen forteller de etterlatte at avdøde kommer fra en sammensveiset familie, og at 26-åringen var svært familiekjær.

– Han bodde med, og tok vare på sin mor, som er enke, skriver familien i uttalelsen.

Rahmani kommer opprinnelig fra Afghanistan.

– Farid var en krigsflytning, og hadde et håp om et trygt liv i Norge, skriver familien.

De forteller at han «bar smerten fra fortiden, men at han hadde blikket vendt mot en lysere fremtid».

– Hans drømmer om å gjenforenes med sin forlovede , om å stifte familie, og bygge en verden fylt av kjærlighet og forståelse, ble brutalt kuttet, skriver familien.



Ifølge bistandsadvokat Houshmand kjenner ikke familien den siktede gutten.

Dette har 14-åringen forklart

De beskriver 26-åringen som motstandsdyktig og som, til tross for sin smerte, «aldri sluttet å være en kilde til styrke for andre».

Når navnet frigis har den siktede 14-åringen akkurat gjort seg ferdig med et mange timer langt politiavhør der han har gitt sin versjon av hva som skjedde på bussen.

– Han er veldig, veldig lei seg. Det var aldri i hans mening at dette skulle skje. Han tenker på avdødes familie og hva han har forårsaket. Min klient er veldig preget, sier forsvarer Thor Bache-Wiig.

FORSVARER: Advokat Thor Bache-Wiig representerer den 14 år gamle gutten som er siktet for drap. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Ifølge 14-åringen tok han bussen med to kamerater og at vennene hans skal ha havnet i en diskusjon med avdøde. På et tidspunkt skal situasjonen ha eskalert.

– Min klient har forklart at han gjorde det han gjorde fordi han fryktet at noe kunne skje med vennene hans. Det var aldri meningen at noen skulle dø, sier Bache-Wiig.



Ifølge TV 2s opplysninger har politiet funnet det som kan være drapsvåpenet.