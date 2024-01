Farevarsel-bonanza: – Sikre løse gjenstander

– Polart lavtrykk er forventet, sikre løse gjenstander og vær OBS på snøskredfaren, skriver 110-sentralen i Finnmark på X lørdag formiddag.

Fredag ble det sendt ut farevarsel for vind i Nord-Norge.

Meteorologisk institutt skriver at et polart lavtrykket vil treffe land i Troms og Vest-Finnmark sent lørdag formiddag, og så bevege seg østover langs kysten.

– Det er ventet brå endringer i vindstyrke og retning. I vestlig del av lavtrykket er det ventet opp i vestlig og nordvestlig liten storm, heter det i farevarselet.

I tillegg er det utsted oransje farevarsel (betydelig fare) for snøskred langs Finnmarkskysten, i Lyngen, Nord-Troms og Tromsø.

Farevarselet for vind gjelder til søndag 21. januar, mens farevarselet for snøskred gjelder frem til lørdag 17.00.

– Svært store utfordringer

På Vestlandet, samt deler av Agder og Østlandet varsles det om glatte kjøreforhold.

– I forbindelse med overgang til mildvær forventes det is på veien på Vestlandet, skriver Meteorologisk institutt på X.

Etter å ha sendt ut gult farevarsel for is i ytterligere strøk av Vestlandet, utvidet de lørdag farevarselet til å også gjelde indre strøk.

– Kjør forsiktig, oppfordrer de i sin melding.



Varselet gleder fra søndag ettermiddag til mandag ettermiddag.

I tillegg til krevende kjøreforhold er det utstedt fire røde farevarsel for snøskred på Vestlandet, i områdene Indre Fjordane, Hardanger, Voss og Heiane. Snøskredfaren er tildelt grad fire, den nest høyeste faregraden.

For Agder og deler av Østlandet er farevarselet oransje og gjelder fra midnatt natt til mandag, og frem til 16.00 på ettermiddag.

– Det er ventet mildvær og regn på snø- og islagt vei. Dette ventes å gi svært store utfordringer for fremkommelighet. Vurder om du må reise, heter det i farevarselet for Agder og deler av Østlandet.



Stenger skoler

Det ventede væromslaget gjør at flere fylker tar grep tidlig neste uke.

Mandag holdes alle videregående skoler stengt i Akershus fylke. Buskerud og Østfold gjør det samme.

Hilde Kløvfjell, fylkesdirektør for utdanning i Akershus, sier beslutningen ble tatt etter et møte hos Statsforvalteren fredag.

Der var både politiet, Statens vegvesen og Meteorologisk institutt til stede.

– Vi gikk gjennom værprognosene, og det kommer ganske mye regn som gjør at det vil bli skøytebane på veiene våre, sier Kløvfjell til TV 2.

I Telemark fylkeskommune skal det holdes beredskapsmøte søndag ettermiddag, for å avgjøre som skolene skal holdes åpne.