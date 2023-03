Faren til fetteren: – Nå er tiden inne for å rydde opp

Torsdag er det duket for et historisk møte mellom fetteren til Birgitte Tengs, hans far og justisministeren.

Gjennom årene har det blitt mange turer fra Karmøy til hovedstaden for faren til Birgitte Tengs’ fetter, Jakob.

Hans sønn ble i sin tid anklaget drapet på den 17 år gamle jenta. Han ble tiltalt og dømt i herredsretten, før lagmannsretten besluttet å frikjenne ham.

Samtidig ble han sivilrettslig dømt til å betale erstatning til Tengs' foreldre, fordi retten mente det var sannsynlighetsovervekt for at han drepte Tengs.

Mye har skjedd siden da. En annen mann er dømt for drapet, og i midten av oktober ble fetteren renvasket én gang for alle, ved at erstatningskravet formelt ble opphevet av Agder lagmannsrett.

Nå har justisminister Emilie Enger Mehl invitert fetteren og hans far til et møte i Nydalen.

Ferdig med å kjempe

Ifølge NRK Rogaland er temaet for møtet å finne en minnelig løsning på spørsmålet om erstatning for det fetteren og hans familie har blitt utsatt for i denne saken.

Etter den endelige renvaskelsen av fetteren, sa Jakob til TV 2 at han med dette anser seg ferdig med å kjempe denne kampen i offentligheten.

Torsdag ønsker han ikke å uttale seg om møtet, men i en kort kommentar sier han:

– Nå er tiden inne for å rydde opp.



Klokken 13 starter møtet. I tillegg til Jakob og hans sønn, vil deres advokat Arvid Sjødin delta på møtet med justisministeren.

– Vi har blitt skuffet i møtet med rettstaten i årevis. Det ønsker vi å unngå denne gangen, sier Sjødin til TV 2 idet han er i ferd med å gå om bord i et fly fra Stavanger til Oslo.

MED PÅ MØTET: Fetterens advokat, Arvid Sjødin. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Ligger til rette for lovendring



Lederen i justiskomiteen på Stortinget og justispolitisk talsperson i Høyre, Sveinung Stensland, mener alt nå ligger til rette for å la Jakob og hans sønn få det som de vil.

Han ønsker nå å legge til rette for et unntak i tvisteloven. Der det i dag er 10 års foreldelsesfrist i sivile saker, ønsker han et tillegg som sier at dersom andre forhold tilsier det, så kan en åpne for gjenåpning i gitte tilfeller som dette.

KREVER HANDLING: Lederen av justiskomiteen, Sveinung Stensland (H). Foto: Frode Sunde / TV 2

– Det virker som om det er tverrpolitisk vilje for å gjennomføre dette, men noen må ta ballen, sier han.



– Hva tenker du om dagens møte?



– Det er bra at det skjer. Jeg tror det er bra for familien å oppleve å bli hørt av landets justisminister. Nå er tiden moden for dette, sier Stensland.